Cine gratis en RTVE Play: todos los estrenos que llegan la semana del 3 al 9 de agosto

Disfruta del mejor cine en RTVE Play, que trae esta semana nuevos títulos a la plataforma de streaming y vídeo bajo demanda de RTVE para que puedas ver totalmente gratis.

La gata sobre el tejado de zinc o La patria perdida son solo algunas de las películas que durante la semana del 3 al 9 de agosto se suman al amplio catálogo de RTVE Play, al que podrás acceder sin coste solo con registrarte en la plataforma y en el que encontrarás el mejor cine nacional e internacional. Descubre más sobre los estrenos de cine que aterrizan.

La gata sobre el tejado de zinc (Lunes 3 de agosto a las 22.20 en La 2 y RTVE Play) Cine de siempre Cine clásico - La gata sobre el tejado de zinc La inminente muerte del anciano patriarca de una acomodada familia sureña crea una gran tensión ambiental, ante la posible herencia que dejará a sus hijos. rtve play Adaptación de la obra de Tennessee Williams con Elizabeth Taylor, Paul Newman y Burl Ives. La inminente muerte del patriarca familiar genera tensiones entre los distintos miembros. Uno de sus hijos, Brick, intenta hacer oídos sordos, pero su mujer, Maggie, y su hermano, Gooper, tienen otros planes.

Los miércoles no existen (Martes 4 de agosto a las 22.20 en La 2 y RTVE Play) Comedia romántica de enredos protagonizada por Eduardo Noriega, Inma Cuesta, Alexandra Jiménez, Gorka Otxoa, Andrea Duro, William Miller y María León. A lo largo de los años, los distintos personajes se han unido, separado y vuelto a encontrar, y nada en sus relaciones es tan fácil como parece.

La patria perdida (Jueves 6 de agosto a las 22.20 en La 2 y RTVE Play) Cine internacional El cine de la 2 - La patria perdida Serbia, 1996. Durante las manifestaciones estudiantiles contra el régimen de Milosevic, Stefan, de 15 años, tiene que pasar por la revolución más dura rtve play Drama serbio ambientado en el año 1996. Durante las manifestaciones estudiantiles contra el régimen de Milosević, un joven de 15 años, Stefan, tiene que decidir entre dos mundos muy diferentes. Debe enfrentarse a su madre, portavoz del gobierno contra el que luchan sus amigos.

El vuelo de la paloma (Viernes 7 de agosto a las 22.50 en La 2 y RTVE Play) Comedia protagonizada por Ana Belén, José Sacristán, Juan Luis Gallardo y Juan Echanove. Paloma, una mujer casada, conoce un día a un actor al que admira profundamente. A partir de ese encuentro, las concepciones y los ideales que hasta ahora tenía en mente cambian radicalmente.

Cateto a babor (Sábado 8 de agosto a las 19.35 horas en La 1 y RTVE Play) Cine de barrio Cine de barrio - Cateto a babor rtve play Miguel Cañete, un lugareño que vive con su hermano pequeño Quique, solicita varias prórrogas para librarse del servicio militar hasta que recibe un ultimátum. El futuro soldado no tiene más remedio que dejar a su familiar en casa de su novia Jacinta y presentarse en el cuartel de Instrucción de San Fernando.