¿Cómo han marcado tu vida las amistades que tuviste en la infancia? Una serie de época italiana refleja estas relaciones que creamos cuando somos pequeños. Se trata de La amiga estupenda, que cuenta la historia de Lenú y Lila, dos amigas inseparables que viven con sus familias en un barrio napolitano. Ellas son las dos niñas protagonistas de las novelas de Elena Ferrante en las que está basada la nueva incorporación de RTVE Play y que devorarás en un solo día. La ficción completa, con cuatro temporadas, ya está disponible en la plataforma de vídeo bajo demanda, y además puedes verla también en versión original, hasta el 30 de diciembre. ¿Quieres saber de qué trata, cuántos capítulos tiene, quién la protagoniza y por qué ha sido todo un éxito en Italia? ¡Te lo contamos!

¿De qué trata La amiga estupenda?

Elena Greco, una anciana que vive en su casa repleta de libros, comienza a narrar su propia biografía y la de Lila, su mejor amiga desde la infancia, que ha marcado su vida y que parece haber desaparecido sin dejar rastro. Cuenta cómo nació su amistad en una escuela de un barrio de Nápoles, donde eran las mejores de la clase. Este es solo el inicio de una historia que abarca 60 años, y un relato que intenta descifrar el misterio que siempre ha acompañado a su mejor amiga, y a la vez, su peor enemiga.

En la segunda temporada, Elena y Lila ya no son niñas, sino dos adolescentes con dos vidas muy distintas. Mientras que Elena sigue estudiando el bachillerato superior y más tarde va a la universidad, Lila vive su matrimonio como un infierno. En cambio, no será esta diferencia la que separe a las dos amigas.

La tercera temporada traslada la historia a la convulsa Italia de los años setenta, una década marcada por las protestas estudiantiles, la lucha obrera y el auge del feminismo. En esta etapa un poco más adulta, las vidas de Elena y Lila toman caminos cada vez más distantes: mientras Elena intenta abrirse paso como escritora tras casarse con Pietro, Lila sobrevive trabajando en condiciones precarias en una fábrica de embutidos en Nápoles junto a Enzo. Sin embargo, el paso del tiempo, la maternidad y las tensiones políticas y sentimentales vuelven a cruzar sus destinos, poniendo a prueba de nuevo una amistad que oscila constantemente entre la admiración, la rivalidad y una dependencia mutua.

Ya en la última parte de la serie, las protagonistas, Lila y Elena, son ahora completamente adultas, con vidas llenas de descubrimientos, recaídas y renacimientos. Ambas han luchado por escapar de su barrio, una prisión de conformismo, violencia y vínculos difíciles de romper. Elena, lanzada a la aventura con Nino y consolidada como escritora; Lila nunca ha salido de Nápoles y está tan enredada como siempre en sus relaciones familiares y con la Camorra, pero se ha forjado una impresionante carrera como empresaria de tecnología y desempeña cada vez con más fuerza su fascinante y carismático papel de líder oculta, pero auténtica del "Rione". A través de las nuevas pruebas que la vida les presenta, descubren en sí mismas y entre sí aspectos cada vez más nuevos de sus personalidades y de su vínculo de amistad

¿Cuántos capítulos tiene?

La exitosa serie italiana consta de cuatro temporadas de 8 episodios, las tres primeras y de 10 la última. La primera abarca el primer libro de Elena Ferrante, titulado La amiga estupenda, y desde este martes 23 de enero está disponible en RTVE Play. La segunda novela de esta historia, Un mal nombre, abarca la segunda temporada, que también se puede ver ya en la plataforma. La tercera parque, que lleva a la pequeña pantalla el tercer relato, Las deudas del cuerpo. El cuarto y último libro, La niña perdida, también tiene su temporada, que ya está disponible en la plataforma.

¿Quiénes la protagonizan?

Margherita Mazzucco como Elena y Gaia Girace como Lila son las dos actrices protagonistas de La amiga estupenda en su etapa adolescente y adulta, mientras que Elisa Del Genio y Ludovica Nasti interpretan a los dos personajes, respectivamente, cuando son dos niñas. Pero no son las únicas, ya que la ficción italiana está formada por un extenso reparto. Anna Rita Vitolo, Luca Gallone, Imma Villa, Antonio Milo (El paraíso de las señoras), Alessio Gallo, Valentina Acca, Antonio Buonanno, Dora Romano (Imma Tataranni), Antonio Pennarella son algunos de los intérpretes que dan vida a todo un barrio napolitano. En la cuarta temporada, los dos personajes principales sufren el cambio de sus actrices. Irene Maiorino y Alba Rohrwacher son quienes dan vida a Lila y Lenú, respectivamente.

Razones por las que no te puedes perder en RTVE Play

Celos, amor, lealtad o traición son algunos de los ingredientes que tiene la amistad de estas dos niñas y después adolescentes. ¿Se quieren o solo se necesitan para ser mejores? La amiga estupenda te mantendrá en tensión desde el primer capítulo. Además, si eres amante de las series de época, esta es una de las que debe estar en tu lista.

Aclamada por la crítica, tanto las novelas de Elena Ferrante como la serie, se convirtió en todo un éxito en Italia gracias a su calidad exquisita y a las brillantes interpretaciones del reparto que la forman. ¿Necesitas alguna razón más para verla? Te damos un bonus track: las cuatro temporadas de la serie ya las tienes completamente gratis en RTVE Play y en versión original. ¡Y solo hasta el 30 de diciembre! ¡No te las pierdas en la plataforma de vídeo bajo demanda!