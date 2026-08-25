¿Dónde se rodó 'La amiga estupenda'? Los espectaculares escenarios de la serie en Italia, de Nápoles a la isla

Hablar de La amiga estupenda es hablar de Italia. Los paisajes del país, llenos de contrastes, cuentan la historia de Lila y Lenù, dos amigas que se enfrentan a lo largo de casi 60 años a los retos de la vida y el paso del tiempo. Su relación nace en un barrio de las afueras de Nápoles para posteriormente trasladarse a distintos puntos de la geografía italiana en un recorrido que marca la serie, que puedes ver en RTVE Play.

Estos escenarios son clave a la hora de entender a Elena Greco y Lila Cerullo. Descubrimos los increíbles lugares donde fue rodada la primera temporada de La amiga estupenda, la serie que adapta la tetralogía Dos amigas de Elena Ferrante y que se encuentra en emisión en La 1 y la plataforma de streaming y vídeo bajo demanda de RTVE.

El barrio de Lenù y Lila Las vidas de Elena Greco y Lila Cerullo se unen en el barrio en el que crecen. Se trata del llamado Rione Luzzatti, situado en la periferia de Nápoles. Aunque puede visitarse lo cierto es que la serie no se grabó allí, sino en un enorme plató que recreaba el barrio tal y como era en la década de 1950. 20.000 metros cuadrados fueron necesarios para construir en las afueras de Caserta una copia del Rione Luzzatti de la época. Vincenzo Vaccaro, Ludovica Nasti y Elisa del Genio en 'La amiga estupenda'5 Las calles, las casas, la iglesia, las tiendas... Todo lo que vemos del barrio de Lila y Lenù en la primera temporada es una recreación. Alrededor de 180 personas trabajaron para hacer realidad este decorado, planteado por Giancarlo Basili, diseñador de producción que ha colaborado con Abbas Kiarostami, Nanni Moretti o Gianni Amelio. "La elección de los colores fue crucial. Queríamos centrarnos en el monocromo, con varios tonos de gris, para intentar sumergir al espectador lo máximo posible en la atmósfera de la época", contaba Basili al Corriere della Sera.

El Nápoles de La amiga estupenda Mientras Rione Luzzatti es decorado, las incursiones de las protagonistas en Nápoles sí son localizaciones reales. Entre los lugares que visitan se encuentran la Piazza del Plebiscito, la Galería Príncipe de Nápoles o el paseo marítimo de Caracciolo, donde Elena ve el mar por primera vez. Margherita Mazzucco en 'La amiga estupendo' El Palazzo Gravina, situado en la céntrica via Monteoliveto, hace las veces del colegio de Lila y Elena y del instituto a donde va esta última. El padre de Elena, por su parte, trabaja en un tribunal que en la serie está representado por el Ospedale della Pace, antiguo palacio de Serginianni Caracciolo que la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios convirtió en hospital.