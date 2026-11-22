La cuarta temporada de La amiga estupenda ya está completa en RTVE Play. Esta última serie de episodios adapta el cuarto libro de Elena Ferrante, La niña perdida. Los nuevos capítulos continúan con la amistad de Elena y Lila, ya adultas y con nuevas actrices: Alba Rohrwacher y Irene Maiorino, respectivamente.

En la plataforma puedes disfrutar los diez capítulos de una nueva era para las dos protagonistas de La amiga estupenda, y si te gusta el italiano también puedes hacerlo en versión original. ¿Quieres saber cómo termina esta historia? ¡Dale al play y engánchate a una aventuras que no olvidarás nunca! Continúa leyendo que te contamos cómo verlo gratis y en qué punto terminaron los últimos episodios.

¿Cómo terminó la tercera temporada?

Antes que nada, hay que recordar el giro de 360 que da la vida de Elena al final de la tercera temporada. La escritora había logrado el éxito que esperaba y había construido toda una vida burguesa en Florencia, pero decidió romper definitivamente con esa estabilidad. Su matrimonio infeliz con Pietro y la carga de la maternidad no pudieron con su vieja obsesión por Nino Sarratore. Por eso, la joven napolitana decide abandonar a su familia, también a sus dos hijas, para marcharse con el gran amor de su infancia. Una vía de escape hacia una vida prometida llena de libertad intelectual y amor. Y todo a pesar de las advertencias de Lila sobre la verdadera personalidad manipuladora de Nino. Por su parte, Lila llega a los últimos episodios con mucha más fuerza. También con más estabilidad tras superar la extrema miseria y explotación laboral a la que tuvo que enfrentarse en el pasado. Junto a Enzo, la joven ha logrado un trabajo bien remunerado que le ha permitido regresar a su barrio natal de Nápoles con más solvencia económica.

El final de la tercera temporada nos deja a las dos amigas en situaciones personales completamente opuestas: Lila de nuevo en barrio que la vio crecer intentando proteger a su familia de la violencia de los Solara, y a Elena tirándose a la piscina de una vida apasionada, pero también peligrosa, junto a Nino Sarratore.

Elena y Nino en la tercera temporada de 'La amiga estupenda'RTVE

¿Qué pasa en los nuevos capítulos?

Las protagonistas, Lila y Elena, son ahora adultas, con vidas llenas de descubrimientos, caídas y renacimientos. Ambas han luchado por escapar de su barrio, una prisión de conformismo, violencia y vínculos difíciles de romper. Elena, lanzada a la aventura con Nino y consolidada como escritora; Lila nunca ha salido de Nápoles y está tan enredada como siempre en sus relaciones familiares y con la Camorra, pero se ha forjado una impresionante carrera como empresaria de tecnología y desempeña cada vez con más fuerza su fascinante y carismático papel de líder oculta, pero auténtica del "Rione". A través de las nuevas pruebas que la vida les presenta, descubren en sí mismas y entre sí aspectos cada vez más nuevos de sus personalidades y de su vínculo de amistad.

Episodio 1: "La separación"

Elena se queda en Francia con Nino más tiempo del previsto, pero es consciente de que debe recuperar el tiempo perdido con sus hijas. La dolorosa separación de Pietro, el éxito de su novela, las constantes escapadas con Nino; el tiempo pasa y sus hijas solo escuchan a sus abuelos, los Airota. Cuando incluso Pietro empieza a construir una nueva vida, Elena decide llevar a Dede y Elsa a casa de Nino en Nápoles, donde vivirán todas juntas. Pero al regresar a su ciudad natal, Lila le revela que Nino se sigue viviendo con su esposa. Un primer episodio en el que Lila y Elena han cambiado a sus actrices protagonistas, pero que tienen el mismo carisma que las anteriores. Un arranque que te deja con ganas de más, y que ya tienes disponible gratis y en versión original en RTVE Play. ¡No te lo pierdas!

La amiga estupenda La amiga estupenda - T4 - Episodio 1: La separación Elena se queda en Francia con Nino más tiempo del previsto, pero es consciente de que debe recuperar el tiempo perdido con sus hijas. rtve play

Episodio 2: "La dispersión"

Nino ha alquilado un apartamento en Via Tasso, Nápoles, pero Elena no perdona sus constantes excusas y lo abandona. Obligada, esta vez por Adele, a recuperar a sus hijas, las lleva a vivir con Maria Rosa y Franco, a pesar de sus precarias condiciones de vida. Las súplicas de perdón de Nino son incesantes, y tras el suicidio de Franco, Elena finalmente decide mudarse con sus hijas a casa de Nino. Un capítulo que no te dejará indiferente.

La amiga estupenda La amiga estupenda - T4: Episodio 2: La dispersión Nino ha alquilado un apartamento en Via Tasso, Nápoles, pero Elena no perdona sus constantes excusas y lo abandona. rtve play

Episodio 3: "Acuerdos"

En el barrio, Lila es ahora muy querida por su generosidad; Elena decide dejar a sus hijas con ella mientras viaja a Nueva York con Nino. Al regresar de su maravilloso viaje, tanto Lila como Elena revelan que están embarazadas. Nino está encantado con la noticia y Elena quiere confiar en él, aunque siga llevando una doble vida. Consternada por la noticia de la masacre de Bolonia, Elena tiene que llevar a Immacolata al hospital porque su salud se ha deteriorado repentinamente. Pronto descubre que su madre tiene un tumor.

La amiga estupenda La amiga estupenda - Temporada 4 - Episodio 3: Acuerdos En el barrio, Lila es ahora muy querida por su generosidad; Elena decide dejar a sus hijas con ella mientras viaja a Nueva York con Nino. rtve play

Episodio 4: El terremoto

Lila le sigue advirtiendo a Elena que no confíe en Nino; Elena está preocupada: ¿Qué sabe su amiga de Nino y qué más sabe ella de Alfonso y Michele? Sin sus hijos, pasan el día juntos en el barrio, donde Lila es respetada por todos y donde nos enteramos de que Marcello ha introducido el narcotráfico desde hace tiempo. Un terremoto repentino obliga a todos a huir, y Lila, aterrorizada, le revela sus debilidades a Elena. Al amanecer, Lila puede reunirse con su familia, pero Elena está sola, porque Nino está con Eleonora.

La amiga estupenda La amiga estupenda - Temporada 4 - Episodio 4: El terremoto Lila le sigue advirtiendo a Elena que no confíe en Nino; Elena está preocupada: ¿Qué sabe su amiga de Nino y qué más sabe ella de Alfonso y Michele? rtve play

Episodio 5: La ruptura

La empresa de Lila y Enzo se ha convertido en el centro del barrio. Es donde Elena vuelve a encontrarse con Michele y Alfonso, y es donde Immacolata quiere que Peppe y Gianni trabajen en lugar de vender drogas para los Solara. Cuando nace la hija de Elena, Lila lleva a Immacolata a visitarla, pero esta tiene una hemorragia. Elena deja que Nino y Lila la lleven al hospital, pero la imagen de los dos tan juntos es una pesadilla para ella; los celos le vuelven a la cabeza. Lila pasa la noche con Immacolata en el hospital, y al día siguiente Marcello y Elisa la trasladan a una clínica.

La amiga estupenda La amiga estupenda - Temporada 4: Episodio 5: La ruptura La empresa de Lila es donde Elena conoce a Michele y Alfonso y es donde Immacolata quiere que Peppe y Gianni trabajen. rtve play

Episodio 6: El engaño

Alfonso acompaña a Elena a la clínica para ver a Immacolata. Mientras tanto, Lila da a luz a Tina e Immacolata exhala su último aliento. Tras el funeral, Elena decide centrarse en sí misma y le promete a su editor que la novela se publicará en otoño de 1982. Sin embargo, cuando sorprende a Nino teniendo relaciones sexuales con la criada, huye de casa y se refugia con sus hijas en casa de Lila. Su amiga, finalmente, revela la cruda realidad: Nino nunca dejó de perseguirla.

La amiga estupenda La amiga estupenda - Temporada 4: Episodio 6: El engaño Lila da a luz a Tina e Immacolata exhala su último aliento. Tras el funeral, Elena decide centrarse en sí misma y escribir su novela. rtve play

Episodio 7: El regreso

Antonio le cuenta a Elena que Nino la ha engañado repetidamente. Para desahogarse, se acuesta con él. Tiempo después, mientras Nino ha desaparecido, llega el momento de que Elena presente su novela; ingeniosamente decide enviar su viejo manuscrito en el "Rione". Nino regresa con ella, pero Elena ya no siente nada por él y regresa al barrio. Tras la boda de Elisa, Elena descubre que su libro es un éxito, pero los Solara están dispuestos a declararle la guerra por manchar el apellido de su familia.

La amiga estupenda La amiga estupenda - Temporada 4: Episodio 7 - El regreso Antonio le cuenta a Elena que Nino la ha engañado repetidamente. Para desahogarse, se acuesta con él. rtve play

Episodio 8: La investigación

Ocupada con sus conferencias y presentaciones, Elena descuida a sus hijas y es Lila quien las cuida, incluso cuando Imma enferma de neumonía. Carmen demanda a Lenù por difamación y descubre que, una vez más, los Solara están detrás del asunto. Tras la muerte de Alfonso, se desata una guerra abierta. Gracias a la información de Lila sobre los asuntos de los Solara, ella y su amiga preparan un artículo de denuncia para vengarse. Sin embargo, no es suficiente para que los metan en la cárcel, y al final, Lila descubre que Gennaro ha empezado a consumir heroína.

La amiga estupenda La amiga estupenda - Temporada 4: Episodio 8 - La investigación Ocupada con sus conferencias y presentaciones, Elena descuida a sus hijas y es Lila quien las cuida; Imma enferma de neumonía. rtve play

Episodio 7: La desaparición

Nino, que no ha visitado a su hija Imma desde hace mucho tiempo, aparece en el barrio. Cuando Tina desaparece, las sospechas recaen inicialmente sobre los Solara, pero resulta que están ayudando a organizar la búsqueda. Con la muerte de su hermano Rino, Lila se desespera cada vez más, y Elena le permite pasar mucho tiempo con Imma. En el final, gracias a Lila, Elena se sumerge de nuevo en su escritura, mientras que una mañana alguien dispara a los hermanos Solara.

La amiga estupenda La amiga estupenda - Temporada 4: Episodio 9 - La desaparición Nino, que no ha visitado a su hija Imma desde hace mucho tiempo, aparece en el barrio. Cuando Tina desaparece, las sospechas en los Solara. rtve play

Episodio 8: La restitución

Pasa el tiempo, Pasquale es arrestado y Elena pide ayuda a Nino, ahora un importante miembro del parlamento, a pesar de las complicaciones de los escándalos de corrupción de Tangentopoli. Lila y Enzo rompen y Elsa se escapa con Gennaro, el amor de su hermana. Cuando las hijas de Elena se mudan a Estados Unidos para vivir con su padre Pietro, Elena, ya mayor, decide vivir en Turín y dedicarse a la escritura. Lila, desaparecida hace tiempo, sorprende de nuevo a su amiga Elena.