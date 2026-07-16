'RTVE EN PLAY' se convierte en un canal temático 24 horas con los mejores videopodcast de la temporada

Arranca el verano y, con él, llegan novedades a los canales temáticos de RTVE Play. Después del éxito del canal temático 'RTVE EN PLAY' durante los fines de semana en primavera, el canal amplía su programación desde el 15 de julio y pasa a emitir ls 24 horas, los siete días de la semana. Su parrilla reúne los mejores videopodcast gratuitos del canal digital y los momentos más destacados de 'En Play' con una combinación de humor, cultura, entretenimiento y actualidad.

Los rostros más famosos, polémicos y reivindicativos de los videopodcast 'En Play' llegan este verano en RTVE Play sin interrupciones. Puedes revivir los mejores momentos de Cosas de palacio, el videopodcast favorito de los seguidores de La Promesa y Valle Salvaje. Disfrutar de las entrevistas de Javi Hoyos y Marta Verona en Teleplanistas. O recuperar los programas de cocina que triunfan en RTVE Play: Héctor de comer, con Héctor de Miguel (Quequé) como conductor y El método Delicious, de la influencer Marta Sanahuja (@DeliciousMartha).

Por las tardes se emitirá Influ-realismo mágico, de Lorena Macías (@hazmeunafotoasí), el programa que desentraña lo que hay detrás del mundo de los influencers, y ¡Menudo cuadro!, donde David Andújar, David Insua y Carlota Corredera desafían al algoritmo y aportan una mirada crítica sobre el mundo a través de la cultura pop.

Cosas de palacio, donde se habla de La Promesa y Valle Salvaje El videopodcast donde los actores de La Promesa y Valle Salvaje se reúnen en los decorados de ambas series para hablar sobre la trama de los capítulos de las series de éxito en la sobremesa de La 1. Además, durante esta primera temporada, los actores han estado recibiendo preguntas por parte de la audiencia y han estado resolviéndolas en la sección "La audiencia habla"... ¡Ahora puedes volver a verlos en el canal temático! 06.43 min Cosas de palacio - Preparando unas vacaciones conjuntas

Está el horno para bollos, presentado por Judith Tiral y Nerea Pérez de las Heras El videopodcast de lesbianas y bisexuales ocupa un gran lugar en la parrilla del canal temático 'RTVE EN PLAY' ya que se van a emitir, a lo largo de todo el verano, todos los episodios de las cuatro temporadas disponibles en la plataforma. Está el horno para bollos Está el horno para bollos - Temporada 4 - Episodio 6 - Inma Cuesta En este episodio de 'Está el horno para bollos' recibimos a la actriz Inma Cuesta para hablar sobre su carrera, la maternidad y la importancia de l... Ver ahora

Influ-realismo mágico, de Lorena Macías @hazmeunafotoasi Detrás del polémico perfil de Instagram @hazmeunafotoasi está la publicista Lorena Macías, quien desde hace ya unos años disecciona de una forma crítica y ácida el mundo que hay detrás de los influencers. Lorena continúa creando polémicas desde sus redes sociales con más de 380.000 seguidores, pero también se sienta en los micrófonos de RNE Audio y RTVE Play en el canal EN PLAY desde hace ya dos temporadas, donde entrevista a influencers, representantes, marcas y creadores de contenido... Con los que consigue que hablen de los temas más incómodos de la industria. Influ-Realismo Mágico. En Play En Play - Influ-Realismo mágico - Programa 10 - ¿Quién manda en el mundo influencer?, con Ana Gómez Los últimos dos o tres episodios han sido de gente famosa que llama más la atención pero luego hay gente que no es famosa pero que es un absoluto l... Ver ahora

La semana, con Pepa Bueno. Videopodcast de actualidad Conducido por Pepa Bueno, presentadora del Telediario de las noches, desgrana y analiza temas de actualidad desde un enfoque muy diferente. Se centra en los protagonistas o afectados de los diferentes temas: el desorden mundial provocado por las guerras, el abuso de psicodélicos contra la depresión, el dopaje en el deporte de élite, la crisis de la vivienda, el repunte de la fe católica entre los jóvenes en España o la pérdida de la atención cerebral debido al diseño de las redes sociales y plataformas... Todos los capítulos van a emitirse en el canal temático 'RTVE EN PLAY' durante las tardes de este verano. La semana La Semana, con Pepa Bueno - Capítulo 5 - Vivienda, la gran emergencia El quinto capítulo de La semana con Pepa Bueno analiza la crisis de la vivienda y las posibles soluciones a esta gran emergencia social... Ver ahora

Lo que pasó, pasó. El magazín de cultura pop de Núria Marín La divertida presentadora y creadora de contenido, Núria Marín, también tiene su propio espacio en el canal En Play: Lo que pasó, pasó. Un programa en el que recorre algunas de las grandes obsesiones de la cultura popular española, como las rivalidades históricas entre las grandes folclóricas hasta los conflictos más virales en redes sociales, pasando por los desencuentros más populares de nuestro país... Pero la periodista no está sola, en cada uno de los episodios cuenta con colaboradores sin pelos en la lengua como Chelo García-Cortés, Soy una pringada, Samantha Hudson, Boris Izaguirre... Lo que pasó, pasó Lo que pasó, pasó - Programa 4 - Fama exprés: De Bustamante a Dulceida ¿Qué pasa cuando llega la fama de la noche a la mañana? Valeria Vegas, Junior Healy, Adrián Monterrubio y Tinet Rubira analizan la fama exprés.... Ver ahora

Teleplanistas, con Javi Hoyos y Marta Verona El 'rey del salseo' en redes sociales, Javi Hoyos, presenta junto a la ganadora de la sexta edición de MasterChef, Marta Verona, Teleplanistas, un espacio donde comentan las novedades del universo de la televisión con humor, cercanía y sin filtros. En un plató con un encanto especial les visita el último expulsado de MasterChef donde repasa su paso por el talent de éxito. Se moja sobre la relación y la competición con sus ya excompañeros, y también desvela los secretos de convivencia dentro del programa. Además, siempre hay un segundo invitado, que suele ser un rostro muy conocido de RTVE, y se sienta en Teleplanistas para comentar los estrenos que están dando que hablar. Teleplanistas Teleplanistas - Episodio 11 - Entrevista con Chenoa, Inés Hernand, Sabela Arán y Miren Arrieta El último programa de la temporada de 'Teleplanistas termina por todo lo alto. Chenoa, acompañada de su perra Chloe, ha charlado junto a Javi Hoyos... Ver ahora

Método Delicious, con Marta Sanahuja Marta Sanahuja, conocida como @DeliciousMartha y nueva jueza de MasterChef, estrena El Método Delicious en el canal EN PLAY. La creadora comparte recetas saludables, sencillas y accesibles inspiradas en los platos que marcaron su carrera. El programa se basa en tres pilares: probar, crear y acercar la cocina a todos los públicos. El Método Delicious El Método Delicious - Episodio 8 - Recetas fáciles en 15 minutos Marta Sanahuja prepara un salmón con costra de pistachos y una 'one pot pasta' en solo 15 minutos, un menú perfecto para sorprender a tus invitados... Ver ahora

Se nos ha ido de las manos, reportaje documental de tres capítulos con Carles Tamayo Carles Tamayo investiga problemas sociales que hemos normalizado sin cuestionarlos. A lo largo de tres capítulos, el periodista y su equipo analizan la crisis de la vivienda, la desinformación en el apagón y el negocio de la compraventa de datos personales. Se nos ha ido de las manos Se nos ha ido de las manos - Episodio 1: Un activo seguro Carles Tamayo retrata desde dentro la locura del mercado inmobiliario, donde el beneficio económico manda por encima de todo.... Ver ahora

Podcast, el podcast. Cómo reírse de un podcast en un podcast Miguel Campos, Laura del Val y Jorge Yorya protagonizan este videopodcast de humor y sketches que parodia los formatos, personajes y situaciones más habituales del mundo de los podcast. Aaron Aguilera completa el equipo con canciones y música en directo. Podcast, el podcast Podcast el podcast - Temporada 3 - Cumpliendo sueños Lo prometido es deuda, en el último episodio de la temporada, Miguel Campos, Laura del Val y Jorge Yorya han invitado a Javián, integrante de Fórmu... Ver ahora