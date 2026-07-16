'RTVE EN PLAY' se convierte en un canal temático 24 horas con los mejores videopodcast de la temporada
- El canal temático tendrá una programación durante las 24 horas durante todos los días de la semana
- Sigue aquí en directo los mejores programas y videopodcast de RTVE Play
Arranca el verano y, con él, llegan novedades a los canales temáticos de RTVE Play. Después del éxito del canal temático 'RTVE EN PLAY' durante los fines de semana en primavera, el canal amplía su programación desde el 15 de julio y pasa a emitir ls 24 horas, los siete días de la semana. Su parrilla reúne los mejores videopodcast gratuitos del canal digital y los momentos más destacados de 'En Play' con una combinación de humor, cultura, entretenimiento y actualidad.
Los rostros más famosos, polémicos y reivindicativos de los videopodcast 'En Play' llegan este verano en RTVE Play sin interrupciones. Puedes revivir los mejores momentos de Cosas de palacio, el videopodcast favorito de los seguidores de La Promesa y Valle Salvaje. Disfrutar de las entrevistas de Javi Hoyos y Marta Verona en Teleplanistas. O recuperar los programas de cocina que triunfan en RTVE Play: Héctor de comer, con Héctor de Miguel (Quequé) como conductor y El método Delicious, de la influencer Marta Sanahuja (@DeliciousMartha).
Por las tardes se emitirá Influ-realismo mágico, de Lorena Macías (@hazmeunafotoasí), el programa que desentraña lo que hay detrás del mundo de los influencers, y ¡Menudo cuadro!, donde David Andújar, David Insua y Carlota Corredera desafían al algoritmo y aportan una mirada crítica sobre el mundo a través de la cultura pop.
Cosas de palacio, donde se habla de La Promesa y Valle Salvaje
El videopodcast donde los actores de La Promesa y Valle Salvaje se reúnen en los decorados de ambas series para hablar sobre la trama de los capítulos de las series de éxito en la sobremesa de La 1. Además, durante esta primera temporada, los actores han estado recibiendo preguntas por parte de la audiencia y han estado resolviéndolas en la sección "La audiencia habla"... ¡Ahora puedes volver a verlos en el canal temático!
Está el horno para bollos, presentado por Judith Tiral y Nerea Pérez de las Heras
El videopodcast de lesbianas y bisexuales ocupa un gran lugar en la parrilla del canal temático 'RTVE EN PLAY' ya que se van a emitir, a lo largo de todo el verano, todos los episodios de las cuatro temporadas disponibles en la plataforma.
Influ-realismo mágico, de Lorena Macías @hazmeunafotoasi
Detrás del polémico perfil de Instagram @hazmeunafotoasi está la publicista Lorena Macías, quien desde hace ya unos años disecciona de una forma crítica y ácida el mundo que hay detrás de los influencers. Lorena continúa creando polémicas desde sus redes sociales con más de 380.000 seguidores, pero también se sienta en los micrófonos de RNE Audio y RTVE Play en el canal EN PLAY desde hace ya dos temporadas, donde entrevista a influencers, representantes, marcas y creadores de contenido... Con los que consigue que hablen de los temas más incómodos de la industria.
La semana, con Pepa Bueno. Videopodcast de actualidad
Conducido por Pepa Bueno, presentadora del Telediario de las noches, desgrana y analiza temas de actualidad desde un enfoque muy diferente. Se centra en los protagonistas o afectados de los diferentes temas: el desorden mundial provocado por las guerras, el abuso de psicodélicos contra la depresión, el dopaje en el deporte de élite, la crisis de la vivienda, el repunte de la fe católica entre los jóvenes en España o la pérdida de la atención cerebral debido al diseño de las redes sociales y plataformas... Todos los capítulos van a emitirse en el canal temático 'RTVE EN PLAY' durante las tardes de este verano.
Lo que pasó, pasó. El magazín de cultura pop de Núria Marín
La divertida presentadora y creadora de contenido, Núria Marín, también tiene su propio espacio en el canal En Play: Lo que pasó, pasó. Un programa en el que recorre algunas de las grandes obsesiones de la cultura popular española, como las rivalidades históricas entre las grandes folclóricas hasta los conflictos más virales en redes sociales, pasando por los desencuentros más populares de nuestro país... Pero la periodista no está sola, en cada uno de los episodios cuenta con colaboradores sin pelos en la lengua como Chelo García-Cortés, Soy una pringada, Samantha Hudson, Boris Izaguirre...
Teleplanistas, con Javi Hoyos y Marta Verona
El 'rey del salseo' en redes sociales, Javi Hoyos, presenta junto a la ganadora de la sexta edición de MasterChef, Marta Verona, Teleplanistas, un espacio donde comentan las novedades del universo de la televisión con humor, cercanía y sin filtros. En un plató con un encanto especial les visita el último expulsado de MasterChef donde repasa su paso por el talent de éxito. Se moja sobre la relación y la competición con sus ya excompañeros, y también desvela los secretos de convivencia dentro del programa. Además, siempre hay un segundo invitado, que suele ser un rostro muy conocido de RTVE, y se sienta en Teleplanistas para comentar los estrenos que están dando que hablar.
Método Delicious, con Marta Sanahuja
Marta Sanahuja, conocida como @DeliciousMartha y nueva jueza de MasterChef, estrena El Método Delicious en el canal EN PLAY. La creadora comparte recetas saludables, sencillas y accesibles inspiradas en los platos que marcaron su carrera. El programa se basa en tres pilares: probar, crear y acercar la cocina a todos los públicos.
Se nos ha ido de las manos, reportaje documental de tres capítulos con Carles Tamayo
Carles Tamayo investiga problemas sociales que hemos normalizado sin cuestionarlos. A lo largo de tres capítulos, el periodista y su equipo analizan la crisis de la vivienda, la desinformación en el apagón y el negocio de la compraventa de datos personales.
Podcast, el podcast. Cómo reírse de un podcast en un podcast
Miguel Campos, Laura del Val y Jorge Yorya protagonizan este videopodcast de humor y sketches que parodia los formatos, personajes y situaciones más habituales del mundo de los podcast. Aaron Aguilera completa el equipo con canciones y música en directo.
Los invasores
Juajun Yin y Álex Ayres reciben en cada programa a dos invitados de distintos orígenes para hablar, con humor y sin prejuicios, sobre las diferencias culturales, los tópicos y las costumbres que nos separan, pero también sobre todo aquello que nos une.
Este verano, el canal temático EN PLAY se convierte en el lugar perfecto para descubrir nuevos formatos, recuperar tus videopodcast favoritos y disfrutar de horas de entretenimiento sin interrupciones. Humor, actualidad, cultra, entrevistas y cocina, las 24 horas del día y los siete días de la semana, gratis en RTVE Play.