Los doblajes más divertidos de 'La Promesa' y 'Valle Salvaje' en 'Cosas de palacio'

¿Quién dijo que el número 13 daba mala suerte? En Cosas de palacio, el episodio que lleva este número solo ha traído risas y diversión. En él, Marta Tomasa se reencuentra con Fernando Coronado, antiguo compañero de rodajes, pero ahora han coincidido en el set de Valle Salvaje. Junto a César Maroto y Daniel Schroeder improvisan unos doblajes desternillantes de secuencias de ambas series, hablan de sus rutinas en el rodaje y demuestran qué tal se conocen. ¡Uno de los episodios más divertidos de Cosas de palacio de cara a este final de temporada! ¿Quieres saber lo que pasa? ¡Ya tienes el completo disponible en el vídeo que abre la noticia!

Las curiosidades más inesperadas de los actores Cosas de palacio nos sirve para conocer un poco mejor tanto a los personajes de la series como a los actores que les dan vida. Por eso, nos encantan saber sus costumbres. Por ejemplo, en el camerino de Daniel Schroeder no puede faltar el café o una gorra, como Fernando Coronado, que no va a ningún sitio sin su bolsa de aseo. ¿Y cuál es la comida favorita para comer en secuencia? Marta Tomasa elige el queso, mientras que a César Maroto no le gusta comer en las escenas que graba, y eso que le toca comer mucho al ser el cocinero de la Casa Grande. Todo lo contrario a Daniel y Fernando, que no comen mucho en secuencia y cuando les toca lo disfrutan: "Me pongo a comer lo más grande". Pero la pregunta más difícil ha sido elegir entre el teatro y el set de rodaje. Mientras que Schroeder ha confesado no haber probado el teatro, por lo que se quedaba con la grabación, el resto no ha podido elegir y han contado que lo mejor es combinar ambas. ¿Quieres saber qué otras manías o curiosidades han contado? ¡Aquí tienes el vídeo! Cosas de palacio Cosas de palacio - Las curiosidades más inesperadas de los actores Cosas de palacio nos sirve para conocer un poco mejor tanto a los personajes de la series como a los actores que les dan vida. Conoce las mejores Ver ahora

¿Cuál es el rasgo que más les gusta de su personaje? Otra de las preguntas que ha lanzado La Caja ha sido que cada uno confesara cuál es el rasgo que más les gusta de sus personajes en La Promesa y Valle Salvaje. Así, Daniel Schroeder ha dicho que le gusta mucho la manera en la que Samuel escucha a los demás: "El confesionario, el tener que escuchar, no juzgar, e interpretar desde un código más neutro. Es muy bonito". Por otro lado, Marta ha confesado que le gusta de Enriqueta que no acepta perder: "Ella siempre para delante", mientras que a César le gusta mucho de Amadeo la reacción que tiene de las cosas: "Es imprevisible, nunca sabes por dónde va a salir". ¿Y qué le gusta a Fernando Coronado de Cristóbal Ballesteros? "A mi me costó amigo de mi personaje, y hubo un momento que me di cuenta que era mejor no entenderlo. Pero si tuviera que elegir algo sería la determinación". Cosas de palacio Cosas de palacio - ¿Cuál es el rasgo que más les gusta de su personaje? Otra de las preguntas que ha lanzado La Caja ha sido que cada uno confesara cuál es el rasgo que más les gusta de sus personajes Ver ahora

El reencuentro de Marta Tomasa y Fernando Coronado Los actores, en una de las preguntas, han tenido que definir a su compañero de la derecha con una sola palabra. Sin embargo, no han podido hacerlo en solo una, pues Marta Tomasa tenía mucho que decir de Fernando Coronado después de este reencuentro. Los dos intérpretes coincidieron en la serie, también diaria, El secreto de Puente Viejo durante más de centenares de capítulos. Por eso, el actor es "casa" para Marta Tomasa: "es tan cercano", explica la actriz, contando la ilusión que le ha hecho reencontrarse con él. Es más, Daniel Schroeder ha querido hacer un inciso para narrar cómo ha sido ese momento: "Cuando habéis llegado César y Marta, que habéis llegado un poco más tarde, os habéis ido a otro sitio", cuentan entre risas. Cosas de palacio Cosas de palacio - El reencuentro de Marta Tomasa y Fernando Coronado Han tenido que definir a su compañero con una sola palabra. Marta Tomasa tenía mucho que decir de Fernando Coronado después de este reencuentro. Ver ahora

Los doblajes más desternillantes de La Promesa y Valle Salvaje El juego de este episodio 13 ha sido uno de los más divertidos de Cosas de palacio. En él, los actores de La Promesa han tenido que doblar una escena de los otros intérpretes de Valle Salvaje, y viceversa. La secuencia estaba sin voz y ellos tenía que dársela con una trama de lo más desternillante. César Maroto y Marta Tomasa han tenido que doblar a Samuel y Cristóbal en La Promesa, pero su argumento era el siguiente: "Samuel y Cristóbal descubren que son hermanos, lo que significa que deben poner fin a su relación, es un amor imposible". Por su parte, Daniel Schroeder y Fernando Coronado han doblado una secuencia en la que Enriqueta está tratando de seducir a Amadeo utilizando un guiso con un ingrediente sorpresa. ¿Cómo crees que habrá salido el experimento? ¿Quién lo habrá hecho mejor? ¡No te lo pierdas en el vídeo! Cosas de palacio Cosas de palacio - Los doblajes más desternillantes de La Promesa y Valle Salvaje Los actores de La Promesa han tenido que doblar una escena de los otros intérpretes de Valle Salvaje, y viceversa ¿Cómo crees que habrá salido el experimento? Ver ahora

Consigue una taza de Cosas de palacio Cosas de palacio ya es el videopodcast más visto de RTVE Play. Miles de seguidores siguen cada semana el formato que une a los actores de La Promesa y Valle Salvaje en un crossover que nos devuelve risas, confidencias y momentos únicos con los juegos sorpresa que plantea el programa. Por los platós de ambas series, ya han pasado varios intérpretes de las ficciones líderes en la tarde de La 1, y todos ellos han dejado firmadas las tazas que aparecen. ¿Quieres una de ellas? Solo tienes que entrar en la plataforma de RTVE Play Participa, un espacio lleno de encuestas, votaciones, tests, propuestas y mucho más donde puedes acumular puntos y canjearlos por regalos, como las tazas del videopodcast. Solo tienes que participar y conseguir los puntos necesarios para conseguirlas. En este caso, al tratarse de un objeto único y firmado por los actores, esta cantidad es de 10.000 puntos. Consigue las tazas de 'Cosas de palacio' firmadas por los actores de 'La Promesa' y 'Valle Salvaje' Cristina Barco

Horario y dónde ver Cosas de Palacio Cosas de palacio se está convirtiendo en el videopodcast que todo actor de La Promesa y Valle Salvaje quiere visitar. Los primeros en estrenarse fueron Arturo García Sancho, Elena Navarro y Marcos Orengo, que repitieron en el segundo y sumaron a Guillermo Serrano. Para el tercer episodio, dos actrices de Valle Salvaje acuden a los platós de La Promesa para charlar animadamente y sin tapujos con un intérprete de la ficción ambientada en 1917. Y así hasta completar los 12 episodios que ya están disponibles en la plataforma. Pero, ¿qué es lo que pasará en el final de temporada del videopodcast? Te contamos todos los detalles! Llevamos mucho tiempo preparando este videopodcast tan especial. Hasta ahora ha sido nuestro, pero ya es de todos vosotros. Cosas de palacio podrá verse todos los jueves a partir de las 19:30 horas en RTVE Play. ¿No conocías la existencia de este formato dedicado a las dos series de éxito de las tardes de La 1? ¿Te has pedido alguno de los episodios? ¡Aquí tienes todos los emitidos hasta ahora! Descubre 'Cosas de palacio' con todos los episodios del videopodcast de 'La Promesa' y 'Valle Salvaje' Cristina Barco