Rocío Jurado y la respuesta sobre su sujetador que hizo historia
- Rocío Jurado convirtió una pregunta machista en una de las respuestas más recordadas de la televisión española
- El programa analiza cómo han cambiado las divas: de figuras inaccesibles a artistas cercanas
“¿Me puede decir la talla de sujetador?”. La pregunta se la hicieron a Rocío Jurado durante una entrevista en 1995. Y la artista respondió sin pestañear: “El único sujetador que me importa es el mental. Ese es el que tú te tendrías que poner para no hacerme estas preguntas”.
El momento, recuperado ahora por el programa Lo que pasó, pasó, sirve para explicar por qué “La más grande” sigue representando para muchos el modelo definitivo de diva española: voz descomunal, carácter, teatralidad y una capacidad única para imponer respeto incluso en las situaciones más incómodas. “Cuando la Jurado bajaba a la Tierra, subía el pan”, resume Núria Marín durante el programa al hablar del aura casi mítica que rodeaba a la cantante.
Las divas antes y ahora
El espacio reflexiona sobre cómo ha cambiado la idea de “diva” en España. Si antes figuras como Rocío Jurado, Sara Montiel o Montserrat Caballé construían una imagen prácticamente inaccesible, hoy las nuevas estrellas muestran ansiedad, dudas y escenas cotidianas en redes sociales.
Aitana aparece como uno de los ejemplos más claros de este cambio. La cantante comparte su vida diaria, habla abiertamente de salud mental y se muestra vulnerable delante de millones de seguidores. “Ahora las divas parecen tus amigas”, plantean durante el debate.
Pero más allá del glamour y los grandes gestos, el programa lanza una pregunta de fondo: ¿seguimos buscando figuras casi divinas a las que admirar… o ahora preferimos artistas que parezcan personas normales? Porque quizá el verdadero cambio no esté en las divas. Quizá lo que ha cambiado de verdad es el público.