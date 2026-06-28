Rocío Jurado y la respuesta sobre su sujetador que hizo historia

“¿Me puede decir la talla de sujetador?”. La pregunta se la hicieron a Rocío Jurado durante una entrevista en 1995. Y la artista respondió sin pestañear: “El único sujetador que me importa es el mental. Ese es el que tú te tendrías que poner para no hacerme estas preguntas”.

El momento, recuperado ahora por el programa Lo que pasó, pasó, sirve para explicar por qué “La más grande” sigue representando para muchos el modelo definitivo de diva española: voz descomunal, carácter, teatralidad y una capacidad única para imponer respeto incluso en las situaciones más incómodas. “Cuando la Jurado bajaba a la Tierra, subía el pan”, resume Núria Marín durante el programa al hablar del aura casi mítica que rodeaba a la cantante.