El 'fenómeno Georgina Rodríguez' en la era de TikTok: Así se fabrica hoy una celebrity global

La historia de Georgina Rodríguez parece sacada de un cuento moderno. Antes de convertirse en una celebridad global, trabajaba en una tienda de lujo en Madrid. Allí conoció a Cristiano Ronaldo y, en muy poco tiempo, su vida dio un giro radical: millones de seguidores, contratos internacionales y hasta su propio reality.

“¿Siguen existiendo príncipes que te llevan a castillos de lujo y fama en un pispás? Pues mira, Georgina diría que sí”, comenta Núria Marín en el programa al repasar uno de los ascensos mediáticos más rápidos de los últimos años.

Pero el programa no se queda solo en el glamour. El espacio utiliza el caso de Georgina para reflexionar sobre cómo funciona hoy la fama exprés y por qué algunas personas pasan de ser completamente anónimas a protagonizar titulares internacionales en cuestión de meses.

"El público siempre ha sentido fascinación por estas historias" La historia conecta además con otros fenómenos similares de distintas épocas. Desde Tita Cervera convirtiéndose en baronesa Thyssen hasta Dinio saltando a la fama por su relación con Marujita Díaz, el programa plantea cómo el amor ha funcionado históricamente como un acelerador mediático. “El público siempre ha sentido fascinación por estas historias porque mezclan lujo, romance y transformación personal”, reflexionan los colaboradores durante el debate, donde también se analiza el doble rasero con el que muchas veces se juzga a las mujeres que alcanzan notoriedad a través de una relación sentimental. Además, el programa aborda cómo han cambiado las “fábricas de famosos”. Antes eran la televisión y las revistas del corazón; ahora las redes sociales permiten convertir cualquier historia personal en un fenómeno global casi instantáneo.