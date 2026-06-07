De Lina Morgan a ‘Estirando el Chicle’: cómo las cómicas españolas convirtieron la presión estética en su mejor arma
- Humoristas como Lina Morgan, Lalachus o Rossy de Palma transformaron en fuerza aquello por lo que antes eran criticadas
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“Mira si es fea que hay que ponerle bozal”. La frase se la dijeron a Mary Santpere cuando era pequeña y resume perfectamente el tipo de comentarios que muchas mujeres cómicas han soportado históricamente en España.
'Lo que pasó, pasó' analiza cómo humoristas de distintas generaciones tuvieron que abrirse paso en una industria donde, muchas veces, se las juzgaba más por su aspecto físico que por su talento. Desde las vedettes cómicas de los años 70 hasta creadoras actuales como Lalachus, Henar Álvarez o Estirando el Chicle, el espacio plantea una pregunta incómoda: ¿se les exigía ser graciosas… pero también agradar físicamente?
Ser mujer y cómica en la actualidad
Uno de los ejemplos más recientes es el de Lalachus. Tras anunciarse que presentaría las Campanadas de TVE, la humorista recibió una oleada de críticas sobre su físico en redes sociales. Ella respondió desde La Revuelta con una frase que rápidamente se hizo viral: “¿Sabéis qué tengo también gordo?”.
Pero la presión estética viene de mucho antes. El programa recuerda figuras como Lina Morgan o Gracita Morales, actrices que construyeron personajes basados en la torpeza, el clown y el humor físico, muchas veces interpretando papeles de “fea”, “solterona” o “chica poco agraciada”.
"La gente fea hace papeles fantásticos"
También aparecen las llamadas “chicas Almodóvar”, actrices como Rossy de Palma, Chus Lampreave o Loles León, que rompieron con los cánones tradicionales de belleza y demostraron que el humor femenino podía ser raro, incómodo, exagerado y absolutamente magnético. “La gente fea hace papeles fantásticos”, llegó a decir Chus Lampreave en una entrevista recuperada por el programa.
El espacio también repasa casos de humoristas que denunciaron directamente el machismo dentro de la industria. Patricia Conde contó cómo se negó a vestir de forma más sexy en televisión, mientras Ana Morgade explicó que rechazó sketches escritos para que apareciera en bikini y que incluso llegó a ser amenazada con no volver a trabajar en televisión.
Más allá de las risas, el programa plantea otra reflexión: cuántas mujeres cómicas tuvieron que convertir sus complejos, sus diferencias físicas o incluso sus peores momentos personales en parte de su personaje público para poder sobrevivir dentro del espectáculo.