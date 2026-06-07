De Lina Morgan a ‘Estirando el Chicle’: cómo las cómicas españolas convirtieron la presión estética en su mejor arma

“Mira si es fea que hay que ponerle bozal”. La frase se la dijeron a Mary Santpere cuando era pequeña y resume perfectamente el tipo de comentarios que muchas mujeres cómicas han soportado históricamente en España.

'Lo que pasó, pasó' analiza cómo humoristas de distintas generaciones tuvieron que abrirse paso en una industria donde, muchas veces, se las juzgaba más por su aspecto físico que por su talento. Desde las vedettes cómicas de los años 70 hasta creadoras actuales como Lalachus, Henar Álvarez o Estirando el Chicle, el espacio plantea una pregunta incómoda: ¿se les exigía ser graciosas… pero también agradar físicamente?

Ser mujer y cómica en la actualidad Uno de los ejemplos más recientes es el de Lalachus. Tras anunciarse que presentaría las Campanadas de TVE, la humorista recibió una oleada de críticas sobre su físico en redes sociales. Ella respondió desde La Revuelta con una frase que rápidamente se hizo viral: “¿Sabéis qué tengo también gordo?”. La Revuelta La Revuelta | Lalachus: "Nadie en el mundo va a quitarme la ilusión" Lalachus celebra junto a Broncano en La Revuelta el anuncio de las campanadas y responde a las críticas y burlas que ha recibido en los últimos días Ver ahora Pero la presión estética viene de mucho antes. El programa recuerda figuras como Lina Morgan o Gracita Morales, actrices que construyeron personajes basados en la torpeza, el clown y el humor físico, muchas veces interpretando papeles de “fea”, “solterona” o “chica poco agraciada”.