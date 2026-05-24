Andy y Lucas: El “beef” que acabó con uno de los dúos más famosos del país

Ahora lo llamamos “beef”, pero España lleva décadas viviendo de los piques entre famosos. Mucho antes de los unfollows, las indirectas en Instagram y las guerras virales, las folclóricas ya se lanzaban pullas memorables en televisión y protagonizaban rivalidades que paralizaban al país.

El programa Lo que pasó, pasóde Núria Marín repasa algunos de los enfrentamientos más icónicos de nuestra cultura popular: desde la tensión entre Rocío Jurado y Concha Piquer hasta el histórico enfrentamiento entre Lolita, Isabel Pantoja y el recuerdo de Paquirri.

La separación de Andy y Lucas Lo que parecía una separación amistosa terminó convirtiéndose en uno de los conflictos más comentados del año. Andy y Lucas rompieron su dúo entre acusaciones, tensión económica y versiones enfrentadas. Durante años parecían inseparables, pero Andy y Lucas acabaron protagonizando uno de los “beefs” más sonados de 2025. Lo que comenzó como una despedida aparentemente cordial terminó derivando en reproches públicos, tensión económica y hasta lanzamiento de objetos en pleno concierto, según se comenta en el programa. Cris Palomar “La versión oficial hablaba de problemas de salud, pero detrás había mucho más”, explica Núria Marín al repasar el conflicto entre los dos artistas gaditanos. El programa reconstruye cómo las diferencias personales y económicas fueron deteriorando la relación hasta hacer imposible la continuidad del dúo. Lucas era quien gestionaba gran parte de las finanzas del grupo y poseía derechos sobre muchas de las canciones. Andy, por su parte, llegó a denunciar públicamente malos modos y abuso de poder, acusaciones que Lucas negó. La tensión habría alcanzado uno de sus momentos más surrealistas durante un concierto en Badajoz, donde incluso se habló de lanzamiento de objetos sobre el escenario.