Andy y Lucas: El “beef” que acabó con uno de los dúos más famosos del país
- Andy y Lucas protagonizaron uno de los “beefs” más mediáticos de 2025 tras su separación profesional
- Lo que pasó, pasó analiza cómo las peleas entre artistas han pasado de las pullas elegantes a los enfrentamientos públicos y virales
Ahora lo llamamos “beef”, pero España lleva décadas viviendo de los piques entre famosos. Mucho antes de los unfollows, las indirectas en Instagram y las guerras virales, las folclóricas ya se lanzaban pullas memorables en televisión y protagonizaban rivalidades que paralizaban al país.
El programa Lo que pasó, pasóde Núria Marín repasa algunos de los enfrentamientos más icónicos de nuestra cultura popular: desde la tensión entre Rocío Jurado y Concha Piquer hasta el histórico enfrentamiento entre Lolita, Isabel Pantoja y el recuerdo de Paquirri.
La separación de Andy y Lucas
Lo que parecía una separación amistosa terminó convirtiéndose en uno de los conflictos más comentados del año. Andy y Lucas rompieron su dúo entre acusaciones, tensión económica y versiones enfrentadas. Durante años parecían inseparables, pero Andy y Lucas acabaron protagonizando uno de los “beefs” más sonados de 2025. Lo que comenzó como una despedida aparentemente cordial terminó derivando en reproches públicos, tensión económica y hasta lanzamiento de objetos en pleno concierto, según se comenta en el programa.
“La versión oficial hablaba de problemas de salud, pero detrás había mucho más”, explica Núria Marín al repasar el conflicto entre los dos artistas gaditanos. El programa reconstruye cómo las diferencias personales y económicas fueron deteriorando la relación hasta hacer imposible la continuidad del dúo.
Lucas era quien gestionaba gran parte de las finanzas del grupo y poseía derechos sobre muchas de las canciones. Andy, por su parte, llegó a denunciar públicamente malos modos y abuso de poder, acusaciones que Lucas negó. La tensión habría alcanzado uno de sus momentos más surrealistas durante un concierto en Badajoz, donde incluso se habló de lanzamiento de objetos sobre el escenario.
Dónde y cuándo ver Lo que pasó, pasó
Con una mezcla de nostalgia, memes, televisión, historia reciente y cultura pop, Lo que pasó, pasó quiere demostrar una cosa: que aunque cambien los famosos, los escándalos o la forma de comunicar… la historia siempre se repite. No te pierdas un nuevo programa cada domingo, a las 20:00 horas, en RTVE Play. Y esa misma noche, también podrás seguirlo en La 2. ¡Tú eliges! ¿Te lo vas a perder?