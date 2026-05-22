Dónde y cómo ver 'Lo que pasó, pasó', el magazine de cultura pop presentado por Núria Marín

La cultura pop española, sus iconos y sus grandes momentos tienen nuevo espacio en RTVE. Lo que pasó, pasó llega a RTVE Play como un magazine que mezcla entretenimiento, análisis y nostalgia para revisar cómo ha evolucionado la fama en nuestro país, poniendo en diálogo a figuras de distintas generaciones y contextos y presentado Núria Marín.

Núria Marín en 'Lo que pasó, pasó'Cris PalomarRTVE Play

Lo que pasó, pasó: un viaje por la historia de la fama en España Lo que pasó, pasó es un magazine de cultura pop e historia reciente que explora cómo ha evolucionado la fama en España a lo largo de distintas épocas. A través de un enfoque intergeneracional, el programa conecta figuras del pasado con fenómenos actuales para analizar qué ha cambiado —y qué no— en la manera de entender el éxito, la exposición pública y el entretenimiento. Cada episodio parte de una pregunta que interpela directamente al espectador: ¿Se cancelaba más antes que ahora? ¿El galán clásico está en crisis? O... ¿siempre ha sido igual de fácil triunfar fuera? A partir de ahí se construye un relato que mezcla historia, contexto social y anécdotas. El programa pone sobre la mesa personajes de ámbitos muy diversos: desde artistas y figuras televisivas de los años 80 y 90, como las grandes divas o estrellas del folclore, hasta influencers, creadores digitales o fenómenos virales actuales. Así, conviven nombres históricos de la cultura popular con referentes contemporáneos, permitiendo observar cómo se repiten ciertos patrones en la construcción de la fama, independientemente de la época o del medio. Chelo García Cortés y Soyunapringada, colaboradoras de 'Lo que pasó, pasó'Cris Palomar

De los beefs a la fama exprés: los temas que aborda el programa A lo largo de la temporada, Lo que pasó, pasó recorre algunas de las grandes obsesiones de la cultura popular española. Entre ellas, los enfrentamientos públicos entre celebridades —los conocidos actualmente como beefs—, la evolución del humor y el papel de las cómicas, el concepto de diva o la transformación del ideal de galán. Cada capítulo se centra en un tema concreto. Por ejemplo, se analizan las rivalidades históricas entre figuras del espectáculo, la evolución del modelo de galán desde el estereotipo clásico hasta las nuevas masculinidades, o el papel de las mujeres en la comedia, desde las pioneras hasta las nuevas generaciones. También hay espacio para la internacionalización de artistas españolas, la construcción del divismo o el fenómeno de las figuras que conectan con el público desde la cercanía, como la llamada “voz del pueblo”. Además, el programa aborda fenómenos más recientes como la fama exprés nacida en internet o la cultura de la cancelación, comparando cómo se castigaban los errores públicos en el pasado y cómo se hace en la actualidad. El objetivo es entender cómo la sociedad construye, eleva y cuestiona a sus figuras públicas. El formato combina entretenimiento y análisis, utilizando ejemplos reconocibles para el espectador y conectando generaciones a través de referentes comunes. En ese sentido, el programa plantea una idea central: aunque cambien los nombres, las plataformas o los códigos, la relación con la fama sigue respondiendo a dinámicas muy similares. Samantha Hudson y Paloma Barrientos, colaboradoras de 'Lo que pasó, pasó'RTVE Play

Núria Marín y un equipo que mezcla generaciones y miradas Al frente del programa está Núria Marín, pero no estará sola. Junto a ella, el programa reúne a un amplio grupo de colaboradores que representan distintas formas de entender la fama y el espectáculo. Entre ellos destacan voces históricas de la crónica social como Chelo García-Cortés o Paloma Barrientos; perfiles televisivos y culturales como Boris Izaguirre o Samanta Villar; y creadores y analistas del entorno digital como Soy una pringada, Samantha Hudson o Junior Healy. También participan periodistas y divulgadores como Sílvia Taulés, Valeria Vegas o Adrián Monterrubio, que aportan contexto, análisis y mirada generacional a los temas tratados. A este equipo se suman otros expertos en cultura, comunicación o comportamiento que enriquecen el debate desde distintas disciplinas. Lo que pasó, pasó 'Lo que pasó, pasó' - Beefs: de las folclóricas a Andy y Lucas ¿Por qué nos fascinan los enfrentamientos? Chelo García-Cortés, Silvia Taulés, Adrián Monterrubio y Soy una pringada analizan los beefs más sonados. Ver ahora Esta combinación de perfiles permite ofrecer una visión plural sobre la fama, mezclando experiencia, memoria histórica y mirada contemporánea. El resultado es un formato que funciona como un punto de encuentro entre pasado y presente, entre televisión y redes, y entre distintas formas de entender el fenómeno celebrity.