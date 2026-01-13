Cuando Boris Izaguirre tuvo que explicar a Rosalía y Aitana qué es el cruising: "gaysplaining en toda regla"

Recién cumplidos los 60 años, Boris Izaguirre ha visitado el Late Xou con Marc Giró para repasar algunos de los momentos más significativos de su vida personal y profesional. El periodista, escritor y presentador se ha mostrado relajado y con el humor que le caracteriza en una entrevista en la que no han faltado la ironía, las confesiones y las risas. Durante la charla con el catalán, Izaguirre ha hablado de esta nueva etapa vital marcada por la madurez y la libertad personal, y se ha permitido mirar atrás para reflexionar sobre su trayectoria en televisión y su manera de estar en el mundo.

Boris Izaguirre reivindica la pluma gay Boris Izaguirre es una de las figuras clave del colectivo LGTBI+ en España por su visibilidad y por haber contribuido, desde los años noventa, a normalizar la homosexualidad en los medios de comunicación sin complejos ni concesiones. Su presencia en televisión ha sido, durante décadas, un referente de libertad y expresión para varias generaciones. En la entrevista, el escritor y presentador ha reflexionado sobre aquello que se ha mantenido intacto a lo largo de sus 60 años: la pluma. "Es una cosa con la que yo nací y, cuando me di cuenta de que había nacido con ella, pensé en utilizarla de la mejor forma", ha explicado con humor. Izaguirre ha recordado que esa forma de expresarse no siempre fue comprendida, incluso dentro del propio colectivo. "Yo he tenido muchos problemas con la pluma. Nuestro colectivo LGTBI se sentía ofendido conmigo porque yo representaba un estereotipo", ha confesado. Lejos de renunciar a ella, el venezolano ha reivindicado su valor como parte esencial de su identidad. "Pero la pluma continúa y va a más. Ahora, a los 60 años, va a haber pluma. Está en mi ADN", ha afirmado, defendiendo el Orgullo con naturalidad y rechazando cualquier forma de autocensura. A lo largo de su trayectoria, Izaguirre ha participado activamente en actos y celebraciones del Orgullo, incluido el de Madrid, en el que ha estado presente desde 1994 y del que ha sido pregonero en varias ocasiones. Con su estilo personal, su sentido del humor y su discurso abierto, se ha consolidado como uno de los rostros homosexuales más conocidos y reconocibles de nuestro país, convertido ya en un referente cultural y mediático del movimiento LGTBI+ en España.

Anécdotas en el gimnasio Durante la entrevista, Marc Giró no ha dejado de recordarle a Boris Izaguirre lo bien que se mantiene a los 60 años. El venezolano ha desvelado algunos de sus secretos, como el uso de cremas desde los 16, pero también otros hábitos que forman parte de su rutina, como el deporte. Entre sus pasiones está la natación, que practica hasta dos veces por semana, y las sentadillas. "La mejor manera de tener culo son las sentadillas y tienes que aprovechar para hacerlas en los lugares donde menos te lo imaginas… Por ejemplo, aquí mismo, en este plató", ha bromeado, atreviéndose incluso a hacerlas allí mismo. Entre risas, el invitado ha compartido algunas de sus anécdotas más comentadas en el gimnasio, un espacio en el que, según ha contado, se ha cruzado con rostros muy conocidos como Alfonso de Borbón y Yordi, Miguel Ángel Silvestre o Luis Bárcenas. Sobre este último, ha ironizado: "Intenté mirar si guardaba en la taquilla el dinero que había robado". Giró ha querido ir un paso más allá y le ha preguntado, con la picardía que le caracteriza, si había vivido algún "tejemaneje" en las duchas de los gimnasios. Izaguirre ha respondido entre risas que ahora está casado, pero que en su época alguna vez "dejó caer el jabón".