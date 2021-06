(Música)

¿Adónde nos lleva, José Manuel? Vamos a Montoro.

Su padre me pidió que la enviase con sus tías.

Fue su última voluntad. (LLORA)

Valor, señorita Teresa.

Su padre era un valiente y ahora tenemos que serlo...

...también todos nosotros.

Malditos sean los franceses.

# En esta brava nación... # ¡Ay, Dios!

# ¡Ay, Dios! # Las cosas que ocurren.

# Que vino Napoleón,... # ...trágala,...

# ...a que las masas le zurren.

# Trágala, perro, trágala. # Traga la soga...

# ...en un santiamén.

# Pepino dice: # "¿Qué pasará?".

# ¡Ay, Dios!

# Trágala, perro, trágala, # que está Castaños en Bailén.

# Trágala, perro, trágala.

# Traga la soga en un santiamén.

# Pepino dice: # "¿Qué pasará?".

# ¡Ay, Dios!

# Trágala, perro, trágala, # que está Castaños en Bailén.

# Manuela la de la Motril. # ¡Ay, Dios!

# ¡Ay, Dios! # Y que le aproveche.

# Tiene en un viejo barril, # trágala,...

# ...franchutes en escabeche.

# Trágala, perro, trágala.

# Traga la bala # y aguanta el cañón.

# Pepino dice: # "¿Qué pasará?".

# ¡Ay, Dios!

# Trágala, perro, trágala, # por Arapiles Wellington.

# Trágala, perro, trágala.

# Traga la bala # y aguanta el cañón.

# Pepino dice: # "¿Qué pasará?".

# ¡Ay, Dios!

# Trágala, perro, trágala, # por Arapiles Wellington. #

¡Curro! ¡José Manuel!

¿Qué hay? Qué sorpresa.

Te hacíamos en Sevilla. Allí estaba,...

...pero al saber lo del Córdoba me vine para acá.

¿Te quedarás con nosotros?

Quiero pelear a vuestro lado contra esos franceses.

Pero eres famoso. Un torero de campanillas.

¿Sabes lo que te juegas? La vida, igual que todos.

Pero prefiero jugármela matando franceses.

Los toros pueden esperar. Así se habla. Ven con nosotros.

-32 cajas, 56 fusiles... No sé si será suficiente.

-A mí me parece demasiado, pero... -¡Es José Manuel! ¡Y Curro!

Que ahora es de los nuestros.

¿Ha venido el padre Antonio? -Está dentro...

...con un oficial del general Castaño.

Aquí tenemos las armas.

-Aquí está José Manuel. Padre, ¿usted también...

...anda metido en esto? -Ayudo en lo que puedo.

Y que Dios me perdone si me aparto de mi ministerio.

Pero es que uno es español además de cura.

-Traigo órdenes del general Castaños para ustedes.

Estamos deseando luchar. ¿Cómo van las cosas?

-Ni tan bien como quisiéramos...

...ni tan mal como suponen los franceses.

El general Dupont sigue en Andújar esperando refuerzos.

Tengo entendido que marcharán sobre Bailén.

-Les saldremos al paso.

Hasta ahora hemos reunido unos 1000 hombres.

Yo dispongo de 200 más. ¿Cuándo nos unimos?

-Antes tienen algo que hacer en Montoro.

Ha sido vista una columna francesa camino de Andújar.

Pasará por aquí dentro de poco.

Y es necesario entretenerles.

Podemos atacarles por el camino. -Son demasiados.

Es preferible que se queden en Montoro lo suficiente...

...para que se unan dos días más tarde a Dupont.

Déjelo de nuestra cuenta.

Les tendremos tan entretenidos que para cuando quieran...

...llegar, se ha terminado la guerra.

¿Por dónde vienen? -Por el camino bajo.

Llegarán en dos horas. Pasarán por el caserío.

-Preparan vendas y funden metal para municiones.

Iré a prevenirles. Acércate a Montoro y avisa a la junta.

Pregunta por el alcalde o el corregidor.

-Confío en ustedes para que no lleguen a tiempo.

Yo tengo que volver.

-Puede confiar. José Manuel sabe hacer las cosas.

(Flamenco)

-Hola. -¿Qué quieres?

-Vino. (RÍE)

-Toma, echa un trago.

¡Eh, no bebas más! Que te vas a emborrachar.

Anda, lleva esto a la casa.

-¿Has bebido? -Un poco.

-Toma, come algo para que se te pase.

# No habría mujer en el mundo # que no fuera cocinera.#

-Llénalo bien, que luego ponen falta los de la junta.

-Es que tengo la mano dormida.

-Ya casi no me quedan vendas. ¿Hay más?

Aún quedan. Saca más sábanas, Carmelita.

-Pero es un dolor destrozar esas prendas.

Más dolor sería que uno de los nuestros...

...no tuviera con qué vendarse. -¿Cuántas?

Las que hagan falta. Ayúdela.

-¡Ay, señorita, no me pida eso!

Destrozar una prenda así es un crimen.

Es desgraciar una noche de bodas. Marcelina...

-Lo que diga su merced. Malditos franceses.

-Pues a ti bien guapo te parecía aquel granadero que te pidió agua.

-Un hombre siempre es un hombre aunque sea francés.

-¿A ti no te habría importao casarte con un francés?

-No sé, una tiene tantas flaquezas...

Va, además, aquello del francés fue antes de lo de Córdoba.

-Deja eso, Marcelina.

No es preciso que se callen, Carmelilla.

Debemos tener siempre presente lo que perdimos en Córdoba.

-Eso no se olvida.

-En tiritas debían cortar a los gabachos.

Que me dejaran hacerles un guiso, menuda morcilla les iba a poner.

-Con pólvora se la daba yo y después a prenderle fuego.

¿Oís? Alguien se acerca a caballo.

-¡Dios mío! Entonces es un hombre.

Debe ser José Manuel.

-Ay, mi José Manuel.

-¿Qué pasa?

Una columna francesa pasará por aquí, Curro avisará a la junta.

-¿Qué hacemos? No te preocupes.

Arreglaremos esto para que no sospechen nada.

-Tres jornadas más y llegaremos a Andújar dos días antes...

...de lo previsto. El próximo pueblo es Montoro.

-La tropa está agotada.

Tienen que descansar.

-Si encontramos un lugar tranquilo convendría descansar.

-Sí, pero en la guerra no es fácil encontrar lugares tranquilos.

Destáquese hasta aquella casa sobre el monte...

...y vea si hay algún lugar sobre el que se pueda refrescar.

Hace un calor insoportable.

(RELINCHA)

Diga en el pueblo que les daremos noticias.

-¡Se ha destacao un grupo! -Con Dios, vamos.

Vosotras ya sabéis, gitanas de pura cepa.

Usted es la dueña de esto. -Ya, ya.

¿Y usted? La hija de Dolores.

¿Está bien así? Lástima que no sea verdad.

Ea, ahora a celebrar el bautizo del chico.

Vamos, música. -Cuentan y no acaban...

...de esos franceses, no respetan sagrado.

Y en cuanto ven a una mujer...

-¡Ya están muy cerca! -¡Hala!

(TOCAN MÚSICA)

-¡Ole!

¡Anda! ¡Ole, que ole, que ole!

# El trigo entre todas las flores # ha elegido a la amapola...

# ...y yo elijo a mi Dolores, # Dolores, Lolita, Lola.

# Y yo, yo elijo a mi Dolores, # Doló, Dolores, Lolila, Lola,...

# ...por sus... # por sus bonitos colores.

# Porompompón, porompon, # porompompero, peró,...

# ...porompon, porompompero, # peró, porompon, porompompón.

# No creas al embustero # que a ti te enseñó a querer.

# Debió de saber primero # que no se puede vender.

# Debió, debió de saber primero # que no, que no se puede vender...

# ...el cariño que es verdadero.

# Porompompón, porompon # porompompero, peró,...

# ...porompon, porompompero, # peró, porompon, porompompón.

# Tu calle fue en otro tiempo # camino ya no pa' mí...

# ...y ya es una cuesta arriba # que no la puedo subir.

# Y ya, y ya es una cuesta # arriba que no,...

# ...que no la puedo subir y va, # y va con las penas vivas.

# Porompompón, porompon, # porompompero, peró,...

# ...porompon, porompompero, peró, # porompon, porompompón.

# Verde era la hoja, # verde era la parra,...

# ...debajo del puente, # retumbará el agua,...

# ...retumba, retumba, # retuuu...

# Porompompón, porompon, # porompompero, peró,...

# ...porompon, porompompero, # peró, porompon, porompompón.

# Porompompón, porompon, # porompompero, peró,...

# ...porompon, porompompero, # peró, porompon, porompompón. #

(APLAUDEN)

¿Qué se le ofrece?

-¿Hay alguna venta próxima donde pueda refrescar la tropa?

La venta de la Salvadora. -¿Lejos?

A un cuarto de legua, junto al puente de Montoro.

-Gracias, y disculpen si he interrumpido su fiesta.

Estamos celebrando el bautizo de Frasquillo, ¿acepta un vaso?

Está fresco. -Se agradece.

El sol aprieta.

Pásales la bota, que echen también un trago.

-¿Son ustedes gitanos?

Sí, la dueña de todo esto ha dejado que acampemos.

Si se quedaran en Montoro un poco podrían ver la corrida de toros.

Torea Curro Arjona, lo mejor que ha salido...

...después de la muerte de Pepeíllo.

-No sé, a mí me gustaría.

Gracias nuevamente.

Quisiera regalar algo al pequeño. ¡Eso no! Está cumplido.

-Lo hacía de corazón.

-Ahora comprendo por qué dicen que ese Napoleón...

...es un retaco muy listo, manda hombres como este.

Y hablando en cristiano, para entendernos mejor.

Pues no nos entenderemos. -Desde luego...

# Pero me llamó al silencio.

# Mucho tengo que decirte.

# Pero me llamó al silencio.

# Harto te digo callando...

# ...si tienes conocimiento.

# Harto te digo callando...

# ...si tienes cooo...

# ...conocimiento. #

Ya se han unido a los otros. Vamos, quitaros los disfraces.

Volveremos a Montoro por el atajo.

Nosotros iremos delante.

-Hay un grupo de gitanos celebrando un bautizo.

Cerca del pueblo hay una venta con vino.

-Bien, haremos un alto en esa venta.

-Parece muy tranquilo.

Creo que es el lugar ideal para acampar.

-Es posible, yo también estoy algo cansado.

-En marcha.

Andando.

¡Curro! Sólo un momento, Salvadora.

Pasa, estarás sediento. Digo, menudo calor.

¿Dónde vas con tantas prisas? Tengo que avisar a los de la junta.

Los franceses están al llegar.

¿Qué hará José Manuel?

Debemos procurar que se quede un par de días en Montoro.

¿Tras lo que hicieron en Córdoba?

Por eso, ahora nos toca devolver los golpes.

¿Quién diría que tú, que sólo pensabas en toros...?

Pensaba en algo más, pensaba que hace un año cuando vine a torear...

...me sirvió vino en esta venta. Y no presumías de torero famoso.

Todas estaban locas por ti. Todas... menos tú.

Anda, bebe.

El trabajo y las preocupaciones no me dejan pensar en amores.

En los míos, pero no en los de José Manuel.

Curro... ¿Crees que estoy ciego?

¿Crees que no veo que lo quieres?

Y si fuera verdad, ¿cómo podría evitarlo?

Pensando que quiere a otra.

En cambio, yo te quiero más que a nada en este mundo.

Eso...

...me hace mucho daño pensarlo.

Lo siento... -Salvadora, llegan...

...muchos franceses y parece que acamparán junto al río.

Traen carros cargados. Será lo robado en Córdoba.

Debo llegar a Montoro;...

...ya te veré, Salvadora.

Y si vienen los franceses por aquí, atiéndelos bien;...

...es necesario que se confíen.

Ve con Dios, Curro.

Y suerte. Gracias.

-¿La quieres, verdad?

Natural, me he criado en su casa.

Mi madre fue su nodriza; es casi una hermana.

-Casi. ¿Pero qué piensas?

¿Te crees que yo estoy loco y no veo la diferencia?

Si no hubiera venido esta guerra; ella seguiría siendo la señora...

...y yo, su mayoral.

-Pero esta guerra lo ha estropeado todo.

(GRITA)

-¿Es que no hay nadie aquí? Yo.

-Guapa mujer.

¿Es usted la dueña de todo esto?

Para servirle.

¿Qué es lo que desean los messieurs?

-Algo que refresque...

...y alguien que acompañe a uno de mis oficiales al pueblo.

Ahora les sirven. ¿No quieren sentarse?

Trinidad, vino para los señores.

Y tú, acompáñales, irán al pueblo.

-Envíe al teniente Cartier para que avise a las autoridades...

...que estaremos allí en una hora.

Que lleve un pelotón de soldados y que vayan prevenidos.

Que no se confíen. -Ven conmigo.

¿Alguna otra cosa?

-¿Es que los parroquianos pueden pedir...

...más cosas?

A veces, me piden una canción.

-Ah, ¿canta usted?

Sí, pero no ahora.

-Una rosa con espinas.

¿No se dice así en España?

(RÍE) -Sí.

-Me gusta esa mujer; parece valiente.

-Son todos valientes y sólo ven en nosotros a sus enemigos.

-Yo sería un rendido enemigo para ella.

-Recuerde, mi coronel, que puede haber más espinas que rosas.

(Alguien abre la puerta)

(HABLA EN VOZ BAJA)

(HABLA EN VOZ BAJA)

-Que me traigan al culpable.

-Vienen los franceses otra vez.

-¿Qué tripa se les habrá roto ahora?

-A lo mejor vienen por las mujeres.

(RÍE) -Pues se van a llevar un chasco.

(Caballos acercándose)

-¿Dónde está el chico?

-¡Por orden de la junta de defensa...

...y ante la próxima entrada...

...en la ciudad...

...de la tropa francesa,...

...que ha pedido alojamiento,...

...se manda a todas las mujeres y, especialmente,...

...a las menores de 55 años,...

...se recojan en la iglesia...

...hasta nueva orden!

-Los extranjeros siempre dejan rastro.

-Cuando los ingleses estuvieron en Medineta,...

...los niños a poco eran rubios.

-Como coja a un franchute...

-Si quieres, me recojo en la iglesia y tú te quedas en casa.

-¡Nos recogeremos los dos!

-Donde entren los franceses, todo es luto y violación.

A la hora de entrar en Córdoba,...

(HABLA EN VOZ BAJA)

-Oh, no.

¿Es posible?

¿Sí?

¿Y a qué hora es la entrada?

-Eh, Marcelina, ¿no viene usted a la iglesia?

-Ya, ya, ahora mismo.

No encontraba la llave.

-Qué tiempos; tener que cerrar la casa.

-Está una en vilo, a merced del primero que llega;...

...no sabe una con quién va a amanecer.

-Marcelina.

-Huy, madre mía, he querido decir: "Cómo se va a amanecer".

-Que Dios dé tino a la junta.

José Manuel. Salvadora, ¿qué hay?

Tengo miedo por ti; ha pasado algo en el campamento.

Vamos, mujer, calma, ¿has hablado con el coronel?

Dos veces ha ido a la venta. Comprendido. ¿Es joven?

Regular. No le desaires.

José Manuel.

Que no le desanimes puede valernos su interés por ti. ¿Lo harás?

Si lo pides. No olvido que salí adelante con la venta,...

...por el dinero que me prestaste sin pedir nada.

Cualquiera te ayudaría. Pero de otra manera.

Ve a casa de la vizcondesa; dile que no deben reconocerla...

...y lo que oíste. Siempre ella.

¿Ya estamos con esas?

Y estaremos, mientras pienses en ella.

¿No me casaré contigo?

Sí, y con Marcelina, Carmelilla, Rocío, Lola y no sé cuántas más.

Calla, celosa, que por la amargura me llevas.

Si fuera verdad.

Da el recado a la vizcondesa y vuelve.

Necesitamos que nos ayude.

Ya están escondidas; estas estaban aquí.

¿Funcionan?

-No respondo de ello. -Yo digo que sí; déjamela.

Subidla a la torre, por si acaso.

Cuide de ella, que no le dé un paralís.

-Con esta me llevé muchos ingleses por delante.

Quizá ahora se lleve franceses.

¡Escondeos por arriba, no sea que registren la iglesia!

Salvo a la junta y algún viejo, no se verán hombres.

Así se confiarán; vamos al ayuntamiento.

-¡Adelante!

(TODAS HABLAN A LA VEZ)

-¡Silencio! Un poco de formalidad, señoras, que estamos...

...en la casa de Dios.

Y el señor cura sin aparecer; estamos frescos.

-San Antonio bendito, no me dejes de tu mano,...

...haz que José Manuel me haga caso.

-¿Qué pasará?

-¿Es usted el padre Antonio?

-El mismo. ¿Qué sucede?

-Traigo un mensaje para el capitán Velasco.

-El capitán no está en el pueblo. ¿Qué pasa?

-Y el general Castaños no puede reclutar más hombres,...

...mientras los franceses se refuerzan.

-¿Y qué podemos hacer?

-Esa columna, que entra en el pueblo, no debe llegar a Andújar.

Dile al general Castaños que haremos de que no pasen.

Reciban a los franceses cortésmente;...

...nosotros haremos lo demás. Vamos, Curro.

-¡Padre! ¡Padre!

Me llenan la sacristía de gallinas; lo ensucian todo.

¿Qué hago? -¡Déjame de gallinas!

Y vuelve a la iglesia; los franceses van a llegar.

(ASUSTADO) -¿Los franceses?

Están al llegar.

Me voy. -No debes salir ahora.

(Campanadas)

¿Pero qué traen?

-Nicolasillo.

(LLORA)

(Campanadas)

-Asesinos...

Un pobre niño.

Malditos sean.

-¿Son sus mercedes los únicos de la ciudad?

-Los que pueden sostener un arma están en el monte.

Y las mujeres, en la iglesia; rezan por sus muertos.

-Teresa, ese oficial, ¿no te resulta conocido?

Sí, tía, muy conocido.

-Dios mío, ¿estás segura?

-¿Puedo llevarme el cadáver para darle cristiana sepultura?

-Esto es una advertencia.

Puede llevárselo.

Ayuden al páter.

Debo hablar con José Manuel esta noche.

¿Dónde? Pueden reconocerlo.

Cuando el reloj de la torre dé la una, en el postigo del jardín.

Allí no podrán verle.

Se lo diré.

Yo le acompañaré también, señor cura.

-Gracias, hija, que Dios te lo pague.

Cuando quiera.

-Eso es tener corazón.

Una mujer así lo merece todo.

Miserables, esto lo vais a pagar.

-Por el emperador.

-Por España.

-Deseo que nuestra estancia le sea le menos molesta.

-Procuraremos que pese a las circunstancias,...

...queden alojados lo mejor posible.

Usía, en casa del conde de Villanueva de Enríquez.

-¿Pueden estar conmigo los oficiales Dubois y Ruán?

-Lo que el coronel prefiera. -Son mis ayudantes.

Dicen que no sólo fue por lo de la pólvora,...

...sino porque mató a un francés.

Pobre Nicolasito, ha sido un valiente.

Y tiene el premio de que una mujer como tú le coja flores.

No tenía a nadie. Ten.

Gracias, Curro. ¿Podría verte...?

¡José Manuel!

Tengo un recado para ti de doña Teresa.

Dime. Te espera esta noche...

...en el postigo de su jardín cuando el reloj dé la una.

Escucha, ve al horno de tío Quico y dile todo lo de esta mañana.

¿No se te olvidará? No te preocupes.

-Bueno, sigue. ¿Y qué más quieres que haga, guapa?

Nada más, tío Quico. -¿Na más? ¿Y te parece poco?

Me llenan la casa de pólvora, me meten un puñao de bombas...

...debajo de la cama, me arriman un cañón...

...y encima me dan una alferecía.

No se va a morir por fingir unos espasmos y torozones.

-Calla.

Todos tenemos que poner nuestro granito de arena.

-¡Ya, ya! Y to porque a los dichosos franchutes...

...se les ha ocurrido acampar enfrente a mi casa.

Con lo grande que es España y han tenido que plantarse...

...precisamente ahí.

De esta sí que no me escapo. No se preocupe, no le pasará nada.

Usted va a seguir haciendo bollitos hasta pa' mis nietos.

-Que ojalá fueran los míos. Ande, ande.

Que aún tiene usted que dar mucha guerra a las mujeres.

-Una almohada tengo hecha de rizos.

Las mujeres pa' mí han sido siempre lo primero y lo siguen siendo.

Por eso yo sólo me encomiendo a las santas y no a los santos.

Con varones no quiero na.

Y mira, me van a convertir la casa en un cuartel.

Y si no saltamos tos por el aire, milagro será.

Anda que lo del cañoncito. Pero lo peor es lo del soponcio.

No me gusta gastar bromas con la muerte. No me gusta, ea.

Me da mu mala espina. No sea supersticioso.

Esta noche a la hora del cante, ya sabe.

Tenga en cuenta que todos confían en usted.

-Con lo tranquilo que estaba yo en mi casa sin meterme con nadie.

¿Pa' qué habrá nacío el Napoleón ese? Maldita sea.

-El emperador es un aficionado al arte y a las cosas de España.

Y en ello le alabo el gusto.

Lo de aquí es tan distinto a lo nuestro.

-Por aquí.

-Magnífico. ¿Quién es? -Rivera.

-Ah... Español. El trágico. ¿Ve usted?

En Francia nuestros pintores prefieren las venus.

-Eso no debe desanimarles.

No dirá nada, tía. Estoy segura.

He de reconocer que parece un hombre de honor.

-Es hijo de mi hermana. La última vez que le vi,...

...era un pequeño encantador. Ahora no es un amigo.

-Es verdad. Cuántos proyectos deshace la guerra.

Es mi heredero de sangre y tú la de mi marido.

Los dos unidos, era mi sueño.

De ese sueño he despertado en Córdoba. Él estaba allí.

Fue uno de los que mataron a mi padre.

-Fue una granada en la batalla. Ya se acercan.

-Maravilloso. Le quiero llevar unos recuerdos al emperador.

Espero que me aconsejará.

-Tengo la impresión de que sabe elegir sin consejo.

-¿Quién es esa dama? -Una cuñada mía.

-Buena mujer. -Parece.

-Buen pintor, don Francisco de Goya.

-Un pincel valiente.

¿Llevamos algo de él? -No recuerdo.

-Pues habrá que recordar. -Lo recordaré.

-Si me permitís, voy a presentarles.

-Estoy deseando ofrecerle mis respetos.

-Ana, voy a presentarte al coronel Denardier, nuestro huésped.

La condesa de Villanueva de Enríquez...

...y nuestra sobrina Teresa, vizcondesa de San Clemente.

-Señoras, mis oficiales, marqués de Ruán y Dubois.

-¿Ruán?

Un ilustre título. No sabía que un emperador nuevo...

...gustara rodearse de nombres antiguo.

-Los nombres antiguos sirven a la patria, señora.

-Lamento que las circunstancias no nos permitan atenderle...

...como hubiera sido nuestro deseo.

-Para nosotros es ya un honor ser sus huéspedes.

-Señores, sean bienvenidos. -Señoras.

(Guitarras)

# Yo soy luz de la mañana.

# Tú eres la piedra de un río.

# Yo soy luz de la mañana.

# Tú eres pozo de resequío.

# Y en la flor de tu ventana,...

# ...soy la gota de rocío.

# Aire y rosa, rosa y aire, # ay, qué garboso es tu talle.

# Rosa y aire, aire y rosa, # yo soy la flor más hermosa.

(LOS SOLDADOS LA PIROPEAN)

# Si ya sé cuál es tu oficio,...

# ...no importa que no me quiera.

# Si ya sé cuál es tu oficio,...

# ...estaré siempre a tu vera...

# ...como esclava # va tu servicio,...

# ...aunque de pena me muera.

# Aire y rosa, rosa y aire, # ay, qué garboso es tu talle.

# Rosa y aire, aire y rosa, # yo soy la flor más hermosa.

(LOS SOLDADOS LA PIROPEAN)

# Preguntando fui por él...

# ...al sabio de...

# ...de los consejos.

# Preguntando fui por él...

# ...y me dijo: # "Ya soy viejo...

# ...pa' las cosas del querer.

# Y no puedo dar consejos".

# Aire y rosa, rosa y aire, # ay, qué garboso es tu talle.

# Rosa y aire, aire y rosa, # yo soy la flor más hermosa.

# Aire y rosa, rosa y aire, # ay, qué garboso es tu talle.

# Rosa y aire, aire y rosa,...

# ...yo soy la flor más hermosa. #

(TODOS LA PIROPEAN)

-La felicito. Tiene una voz preciosa.

Gracias, coronel.

-Mañana en casa del conde voy a dar una fiesta...

...para agradecerle su hospitalidad.

Me gustaría que usted cantase en ella.

Lo que usted mande.

-¡Salvadora! El tío Quico se está muriendo.

Le ha dao una alferecía.

Ay. Pobrecito mío. Y está solo.

Sus hijas y nietas están en la iglesia.

-¿Es un pariente de usted?

Casi un abuelo. -Está aquí nuestro médico.

No, si no es necesario. -Dr. Polin, acompáñela.

Si es ahí al lado. -Y usted.

Bueno, bueno, pues que vengan.

-Que ya vienen. -¿Ya?

Ay, madre.

¡Madre santísima!

¡Virgen de los Remedios!

-Aligera tú. -Me muero...

¡Que estoy muy mal!

Anda, mis rosquillas.

¡Chicos, mis rosquillas! ¡Sinvergüenzas!

¡Granujas, me vais a arruinar!

¿Para eso habéis venido? ¡Bandidos!

-Se han venido ellas solas. Yo no he sido.

-Si te doy un mamporro... ¡Bribones!

¿Queréis buscar la ruina al tío Quico?

-Los franceses.

-¡Herodes debía llegar! Desgraciaos. Bribones.

Abusando de un pobre enfermo.

Dejad eso ahí. -La Salvadora.

-Te voy a...

¡Ay, madre! ¡Ay, madre mía! (GIME)

Ay, Dios mío. Pobrecito.

Aquí hay un médico francés. Deje que le vea, tío Quico.

-¿Qué es lo que tiene? -Debe ser epilepsia.

-Traigan agua. Sí, señor.

(JADEA)

-Ya hemos avisao al señor cura y al boticario.

Deben estar al llegar.

Gracias. -¡Ay, madre mía!

Aquí tiene usted el agua. -¡No, agua no, que es peor!

¡Vino, vino! ¡Confesión, que me muero!

-¡Que se muere el abuelo! ¡Ay!

-Señorita.

Ay, cómo le he puesto. Ha sido sin querer.

Está empapado. Tiene que quitarse esa ropa...

...no sea que le dé un pasmo. -¿Dónde está el enfermo?

-Señores. Es un médico francés,...

...señor boticario.

-Gracias a Dios que ha llegado a tiempo, padre.

¡Aaaaay! ¡Qué malito estoy!

¡Qué malito estoy!

¡Ay, me muero! Lo siento, padre.

La confesión. ¡Ay, ay, ay!

Tiene usted que ir a cambiarse de ropa.

-Pero este hombre... -No se preocupe, yo le atenderé.

Ya le han dado otras veces estos ataques.

Ya ha hecho bastante.

Le estamos agradecidos. Vaya a cambiarse.

Don Cosme dará un remedio.

-Lo mejor para estos casos son los polvos de guteta.

-¡Eso, eso, de guteta! Confesión, padre, confesión.

-Mademoiselle. Muchas gracias.

Y mil perdones. -No se preocupe.

Tengo que ir a avisar a las hijas y nietas del tío Quico...

...a la iglesia.

Si me pudieran acompañar sus soldados...

No me atrevo a ir sola a estas horas.

No apriete tanto, que me asfixia.

-Es que hay que sacar busto. De donde no hay,...

...por mucho que se apriete... Toma, las pistolas.

-Este ya está también. -Gracias.

-¿Lo llevas todo? -Sí, sí, lo llevo.

-Hala. -No voy a poder andar.

-Sí, hombre. Claro que sí, igual que yo.

-Qué garbo. Anda con más gracia...

...que vas a ser una nieta del tío Quico.

Marcelina, márcaselo tú un poquito, que de eso sabes tú.

-Calla, calla, que labia no te falta.

Ea, todo ha salido bien. El tío Quico está confesándose.

Y afuera tengo dos gabachos para escoltar a sus hijas y nietas.

Bravo, Salvadora.

Y lo que hubiera querido.

El coronel fue a oírme cantar. -Claro y habrás dado pie.

Otras le hubieran dado más. -Desvergonzada. ¿Qué quieres decir?

Bueno, a ver si vamos a tener aquí otra guerra. A callar.

-Me callo por ti, José Manuel. Vámonos.

-Esas mujeres que encandilan a los hombres...

...deberían estar en la picota. Nadie puede decir nada...

...de Salvadora. ¿Por qué lo dices? -Por qué lo voy a decir.

(LLORAN) Pobrecillas.

Muertecitas de angustia van. -¿Parlez-vous français?

-No, monsieur.

(Campanadas)

¿Te han visto? No.

Pero Salvadora me ha dicho que el coronel está fuera.

Sí, salió. Ven.

-Demasiada calma. ¿No le parece? -Es posible.

Tenía que hablarte. El oficial que fue al caserío...

...está alojado aquí.

Es Daniel de Ruán, el hijo de Adela,...

...la hermana de mi tía.

¿Estás segura? Sí.

Y tú también lo sospechaste esta mañana.

¿Aquel niño que vino hace años con su madre...

...huyendo de la Revolución Francesa?

Vivió con mis tíos hasta que regresó a Francia.

De eso hará unos 11 años. Después la condesa habló...

...siempre de su sobrino francés y usted...

¿Yo qué? No miraba a nadie. Parecía esperar.

Tal vez. ¿A él?

¿Sabe alguna vez nuestro corazón lo que verdaderamente espera?

El mío sí. Dejemos de hablar de nosotros.

Tío Fernando me ha dicho algo de los planes que tenéis.

Lo de tío Quico. Su casa está cerca del campamento.

La junta va a ofrecer a los franceses...

...una fiesta en la plaza. Durante la fiesta...

Que no le pase nada a Daniel.

¿Daniel? ¿Aún le quiere? Le quieren en mi casa.

Lo procuraré. Si pudiéramos atraerle mañana...

...cerca del castillo, podríamos mantenerle alejado...

...y no le ocurriría nada. Puedo llevarlo hasta allí.

Mi tía y yo te lo agradeceremos, José Manuel.

Pero tú también debes cuidarte.

Eso decía cuando de niños jugábamos a la guerra.

Y ahora estamos en ella.

Por eso cuídate. Salvo mis tíos,...

...eres lo único que me queda.

Casi un hermano. Casi.

-¿Sabe que esa Salvadora sería un buen recuerdo de España?

Adiós, José Manuel. Espero que... Es el coronel.

No mires. Abrázame.

Pero... Vamos.

-Mire, Daniel.

Bien por la vizcondesa.

Pensará que es una cita de enamorados.

Al menos por mí no se habrá equivocado.

José Manuel, yo... Calle, por favor.

Quiero conservar el recuerdo de estos momentos...

...como si todo hubiera sido verdadero.

Como si pudiéramos ser dos enamorados.

Es que no lo somos. Es imposible.

Hay tanta diferencia entre nosotros.

No hay diferencia cuando... cuando se ama, José Manuel.

¿Entonces...? Te quiero.

-Bonita escena, ¿pero de dónde habrá salido el galán?

¿No dijo el alcalde que los que podían sostener...

...un arma estaban en el monte?

-Si es un enamorado puede haber vuelto.

Dios te guarde, Teresa. Y tú, José Manuel cuídate.

Hazlo por mí.

Adiós.

Ah, es usted.

-Volvía con el coronel de oír a Salvadora y...

Ya, me pareció que alguien nos espiaba.

-Teresa... Creo que el alojarse...

...en esta casa no le da derecho... -Pero...

¿No sabes quién soy?

Lo sé, Daniel. Quisiera hablar contigo de...

...de tantas cosas, pero ahora no es momento...

...ni lugar oportuno.

-Cuando tú quieras. Buenas noches.

Hablaremos mañana.

-¡Eh! ¿Dónde vas?

Antes no te asustabas cuando venías a mi reja.

Te estaba esperando.

Sé de dónde vienes porque una no se chupa el dedo.

¿Y sabes lo que te digo? Que... Marcelina.

Estamos en guerra y no hay tiempo para pensar en amores.

-Estamos en guerra para venir a mi ventana,...

...pero no estamos en guerra para cortejar a la vizcondesa...

...ni a la Salvadora, Trinidad, Carmelilla y todas esas.

Que mal rayo las parta. ¿Pero cómo no voy a ser celosa?

Si tienes más mujeres a tu alrededor que un moro.

¿O no es verdad?

¿Qué hacías ahora en el jardín del conde?

¿Y qué hablabas esta mañana con la Salvadora?

# No te ganas celos, no, no, # compañerita,...

# ...con esa cara, con ese pelo, # que a las mujeres...

# ...que son bonitas las pone feas # el mal de celos.

# Aunque para otro, sí, sí, # te has peinado,...

# ...yo miro en eso tu padecer, # pues sé que es mía,...

# ...tú me la has dado, # la llavecita de tu querer.

# Compañera de mi vía, # ¿dónde vas?

# Que buscas, que así te encelas, # dímelo.

# Dime dónde vas quebraíta # la color...

# ...y ardiendo como pajuela.

# Compañera de mi vía,...

# ...¿dónde vas con ese, # ese mal de amor?

# Que te miro y voy contando # todos los latidos...

# ...de tu...

# ...corazón.

# No tengas celos, no, no, # compañerita,...

# ...con esa cara, con ese pelo, # que a las mujeres...

# ...que son bonitas # las pone feas el mal de celos.

# Aunque para otro, sí, sí, # te hayas peinado,...

# ...yo miro en eso tu padecer, # pues sé que es mía...

# ...tú me la has dado, # la llavecita de tu querer.

# Compañera de mi vía, vía, # aquí...

# ...qué palabrita te digo, # búscala.

# Busca entre todas las rosas # la mejor...

# ...para cortarla contigo.

# Compañera de mi vía,...

# ...si eres la rosa # más bella del rosal...

# ...quién será ese jardinero # que lleno de esmero...

# ...te vengaaa...

# ...a cuidar.

# No tengas celos, no,

# compañerita, con esa cara, # con ese pelo,...

# ...que a las mujeres # que son bonitas...

# ...las pone feas # el mal de celos.

# Aunque para otros sí, # sí te hayas peinao...

# ...yo miro en eso tu padecer, # pues sé que es mía,...

# ...tú me las has dao, # la llavecita de tu querer.

# De tú querer. #

-José Manuel. Adiós, Marcelina.

Ya hablaremos, ahora tengo prisa.

(TOCA LA TROMPETA)

Está tranquilo.

Mientras el padre Antonio visita a Quico iremos al castillo.

¿Los franceses? Soy mayoral del conde.

Vamos a la dehesa por los toros que vas a torear.

-Las municiones ahí dentro, las granadas aquí.

-¿Dónde pongo esto? -Debajo de la cama.

-¿Lo ve usted, padre? Traen más.

Yo me levanto. -¿Pero dónde vas a ir, hombre?

Si te tienes que morir dentro de un rato, cuando nos marchemos.

-Pero, padre, si es que me voy a morir de verdad.

Si es que esto pega un estallido por menos de na y adiós.

-Tranquilízate, hijo, tranquilízate y, además, piensa que...

...de algo hay que morir. -De algo, caray.

Pero no de un bombazo.

Así, sin comerlo ni beberlo. Pues sí que me anima usted mucho.

-Sólo quedan tres cajas.

-Afinando bien tenemos bastante para los del campamento.

-¿Les alcanzará el cañón desde ahí fuera?

-Estamos muy cerca.

Hace falta que José Manuel tenga suerte.

# Yo soy un hombre de campo.

# No entiendo, ni sé de letras.

# Yo soy un hombre de campo.

# No entiendo, ni sé de letras.

# Pero, # pero soy de una opinión,...

# ...pero soy de una opinión,...

# ...que el que me busca # me encuentra.

# Salero, si sabes que # yo te quiero,...

# ...que por tu querer me muero, # esa es la pura verdad.

# La, la, la, la, la, la, la, # la, la, la, la, la, la, la.

# La, la, la, la, la, la, la, # la, la, la, la, la, la, la.

# Pobrecita la amapola,...

# ...pobrecita la amapola.

# No tie... # no tiene pare ni mare,...

# ...no tiene pare ni mare...

# ...y vive en el campo sola.

# Salero, si sabes # que yo te quiero,...

# ...que por tu querer me muero, # esa es la pura verdad.

# La, la, la, la, la, la, la, # la, la, la, la, la, la, la.

# La, la, la, la, la, la, la, # la, la, la, la, la, la, la.

# Andalucía es la tierra...

# ...del vino y del aguardiente.

# Andalucía es la tierra...

# ...del vino y del aguardiente.

# De las... de las mujeres # bonitas, de las mujeres bonitas...

# ...y de los hombres valientes.

# Salero, si sabes # que yo te quiero,...

# ...que por tu querer me muero, # esa es la pura verdad.

# La, la, la, la, la, la, la, # la, la, la, la, la, la, la.

# La, la, la, la, la, la, la. #

-Buena voz, ¿quién es? Un mayoral del señor conde.

-¿Gitano? No.

-Es muy parecido a uno que oí cantar ayer con los gitanos.

Desde luego no era él.

Está en casa del señor conde desde que nació.

-Y se llama José Manuel. ¿Cómo lo sabe?

-Tengo buena memoria.

-¡Pobrecito, con lo bueno que era!

-¡Y las flores que echaba a las mujeres!

Y los bollos tan ricos que hacía.

-Que encuentre sitio en el cielo.

-¿Pero tú crees que le dejarán entrar?

Es que ha muerto el tío Quico, le queríamos tanto.

Mañana será el entierro.

-Creo que esta noche canta usted en la fiesta.

Ah, me lo pidió el coronel. -Será un placer escucharla.

(RÍE) -Adiós.

# De tu engaño y tu partía # a mí no me importa nada,...

# ...de tu engaño y tu partía # que fue una locura.

# Que todo fue una locura # y fui más feliz que nadie...

# ...soñando que me querías, # fue fiebre de calentura.

# Todo lo doy por bien hecho.

# Todo lo doy por perdío.

# Pero me sangra mi pecho # pensando que...

# ...me has querío...

# Tantas cosas, tantas cosas...

# Tú me dijiste tantas cosas # y a tu embrujo me rendí.

# Engañosas, engañosas,...

# ...y todas ellas engañosas, # pero yo...

# ...me las creí.

# Los pulsos tuve paraos...

# ...y hasta el corazón perdío...

# ...cuando tus labios enamoraos # pero casi cerraos...

# Como a nadie te he querío...

# ...como a nadie te he querío...

# Como nadie te querrá.

# Los pulsos tuve paraos # y hasta el corazón perdío...

# ...cuando tus labios enamoraos # pero casi cerraos...

# Como a nadie te he querío, # como a na...

# ...die te he querío...

# ¡Como nadie te querrá! #

(APLAUDEN)

-Salvadora, muchas gracias por su canción...

...y por su presencia en esta pequeña fiesta...

...para la que generosamente ha cedido su casa...

...el conde de Villanueva de Enríquez y en la que...

...quiero agradecer la hospitalidad y ofrecer...

...el vino francés de la amistad y de la alegría, champán.

Madame, messieurs.

-Vamos, señores.

Ahora champán.

Luego... baile.

-¿Baile? -Sí.

En honor suyo.

-¿Se va? Hace calor y conozco esta música.

Pero tal vez, a usted le interese.

-No en estas circunstancias.

En Francia hablaban alegremente de una España unida a nosotros...

...y yo creí que era verdad, pero nos engañaron.

España desea su independencia y no recibe con amor, sino con odio...

...al que viene a quitársela.

Por eso, yo, que soñaba con este viaje,...

...no puedo hablar de lazos de familia,...

...ni de amor.

¿Comprendes?

Lo siento,...

...creo que he sido un poco injusta contigo.

-Teresa, olvídate del uniforme que visto...

...y vuelve a verme como cuando éramos niños.

Es imposible, Daniel; hay demasiada sangre vertida.

Lo que sí te prometo es olvidar lo que representas...

...durante el tiempo que estés entre nosotros.

-Me conformo con saber que no me odias.

¿Por qué no me acompañas mañana a dar un paseo a caballo?

Iremos por el camino del castillo, como cuando éramos niños.

¿De verás cree usted, coronel, que yo tendría éxito en París?

-¿Sinceramente?

Me gustaría ver mundo.

Lo malo es que no podré ir nunca; no podría llegar sola hasta allí.

-Para eso estoy yo. ¿Me llevaría?

-Me gusta complacer a las mujeres bonitas.

No sé si creerle.

-¿Le parece que hablemos de ello esta noche?

Oh, no.

He de cantar; comentarían. -¿Entonces?

Mejor mañana por la tarde, a las cinco, estarán...

...todos viendo la corrida...

...y no habrá nadie en la venta.

-No faltaré.

-De niño soñaba con ser mayor para decirte algo...

...y ahora quisiera volver a ser niño,...

...para que no hubiese nada entre nosotros.

Pero he vuelto demasiado tarde.

# Compañerito del alma...

# Compañerito del alma,...

# ...qué penita pasa aquel...

# ...que tiene el agua # en los labios...

# ...y no la puede beber.

# Que tiene el agüita # en los labios...

# ...y no la puede beber.

# Compañerito del alma... #

(Aplausos)

-Ahí vienen.

Vamos, Daniel, que voy a llegar antes que tú.

-No tenemos ninguna prisa, ¿verdad?

-¡Alto! ¡Desmonte!

¡Vamos!

-Y luego dicen que los muertos nos quedamos fríos.

-Es que usted no es un muerto serio, tío Quico.

-¿Pero es que tú no tienes calor, criatura?

-Hace un momento, acabo de sentir bastante fresco.

-Las municiones y las armas están preparadas. Y la caja está llena.

Bien. A las cinco y cuarto saldrá el entierro;...

...en 15 min, llegaréis a la colina sobre el campamento.

-Y cuando dé la media en el reloj de la torre...

Atacaremos en ambos sitios. -¿Y Curro?

Al oír la campanada, saldrá de la plaza como pueda.

-Qué talento tienes.

-Que te pasas, que se te nota que te gusta el mozo.

-Cállese, que está muerto.

-¡Los franceses están en la plaza!

¿Y quién hay en la venta?

-Lucas y Damián. Además, está Blasillo.

Atentos a la hora. No os retraséis y atacad...

...aunque no esté allí; iré a la venta.

No quiero que huya el coronel, es un buen rehén. Suerte.

-¿No me dices "adiós"?

-¿Quieres que yo te diga algo, Marcelina?

-Ay, quite, quite.

Me va a venir a mí un muerto tan viejo.

-Ni viejo ni muerto.

(Música flamenca con guitarras)

(Castañuelas)

(LAS BAILAORAS) ¡Olé, olé! ¡Vamos allá!

¡Olé, olé!

¡Vámonos, te quiero!

¡Olé!

¡Olé!

¡Esa gitana!

¡Olé!

# Más fina es que la seda,...

# ...mi jaca pa' el contrabando, # viva yo.

# Más fina es que la seda.

# Cuando se va a Portugal, # y que viva su merced,...

# ...cortando el aire, # ligera de amor.

# Más fina es que la seda. #

(LAS BAILAORAS) ¡Olé, olé!

(LAS BAILAORAS GRITAN ALEGRES)

¡Olé! ¡Vámonos!

# Un memorial le he mandao...

# ...a San Cristóbal y al Niño,...

# ...un memorial le he mandao...

# ...diciendo que tu cariño...

# ...aquí me tiene clavao.

# Un memorial le he mandao. #

(LAS BAILAORAS) ¡Olé, olé!

(GRITAN ALEGRES)

¡Olé, alegría!

# Son de los que yo prefiero...

# ...de todos los buenos olores,...

# ...son de los que yo prefiero:

# la jara en la hierbabuena y olé # y el rico olor de tu pelo.

# De todos los buenos olores. #

(BAILAORA) ¡Olé!

¡Olé!

¡Voy pa' Triana!

¡Olé!

¡Olé!

Voy a la venta de Salvadora; el coronel está allí.

Nos ocuparemos de esta chusma, tranquilo.

Y al sonar la media, fuera de la plaza.

Suerte. Y no te molestes en hacer faena, que no entienden.

(BAILAORAS) ¡Olé!

¡Olé la gracia!

-El coronel y el teniente Ruán se van a perder el festejo.

-Es el amor, Dubois, el amor.

Deben de estar muy ocupados.

(BAILAORAS) ¡Olé, olé!

(RÍE) Ha sido usted puntual.

-La cita lo merecía.

¿Tanto?

-¿Es que no se mira al espejo?

¿Es un piropo?

-Los españoles deben de estar ciegos.

Quizá sus ojos miren a otras.

-Entonces, no saben mirar.

Salvadora,...

...¿está enamorada?

# Tus ojos...

# No sé qué tienen tus ojos...

# ...que cuando me miran, miran...

# ...los huesecitos, mare, # de mi cuerpo, toditos,...

# ...me looooos...

# ...lastimas. #

-Están ahí dentro. Sube.

(TOCA LA GUITARRA)

# Toditas, todas las mañanas,...

# ...cuando me levanto,...

# ...digo:

# el lucerito que a mí # me alumbraba, ay,...

# ...mare de mi alma,...

# ...ya no está...

# ...conmigo. #

¡Déjeme!

-Ya sé que hay espinas en la rosa,...

...por eso me gusta. ¡Quieto!

Deje a esa mujer.

-Ha sido una trampa.

No peor que la de ustedes en Córdoba.

-¿Sabe lo que hace?

¿Lo que harán los míos cuando se enteren?

No se enterarán ni saldrán de Montoro.

-¿Es esta la hospitalidad española?

Ustedes vinieron a España diciendo que iban de paso para Portugal.

Y luego se dedicaron a robar y a matar.

¡No!

-Merecía estar muerto. -Dios le perdone.

Gracias, Salvadora.

Ah... Ah... ¡Salvadora!

Salvadora. Dios mío. Pronto, avisad a don Cosme.

No,... llegaría tarde.

¿Por qué lo hiciste, Salvadora?

Eres... mi hombre.

El lucerito...

...que a mí me alumbraba...

Ah... ah...

...en nuestra...

(TRINIDAD LLORA Y SOLLOZA)

(Campanada)

(EL PÚBLICO APLAUDE)

-Ahora vendrá bien un refresco.

-Este calor es terrible para nosotros.

-Y en Andalucía sobre todo.

Esta tierra se caracteriza por su sol.

-¡Olé!

(Campanada)

-Dense presos.

-Bella traición.

-Ustedes nos han enseñado que cualquier medio es bueno.

-Es inútil. Los españoles no sabemos matar a sangre fría.

-¡Tiren las armas!

(Campanada)

(Gritos)

¿Has visto a José Manuel? -Se ha marchado al castillo.

(Disparos y explosiones)

-Acompáñeme.

Dale su caballo, rápido. Hemos derrotado a los franceses.

Los hombres están enardecidos y vienen hacia acá.

Si se da prisa, estará mañana en Andújar.

-Su caballo.

-¿Por qué lo hace? ¿Por qué me deja libre?

Para que luche en Bailén.

-Prefiero morir donde han muerto los míos.

Lo he prometido. Váyase. -José Manuel...

Diga al general Dupont lo que ha pasado.

Que los españoles no son fáciles de dominar.

Bien. Váyase, Daniel.

¡Vamos, deprisa! -Adiós.

(Murmullos)

¡Vamos! ¡A Bailén! (TODOS GRITAN) ¡A Bailén!

# Una campana suena # por el aire del amanecer.

# Y los gabachos, # con este repique,...

# ...se hartan de correr.

# Viva la España con su coraje # vence al invasor.

# En las heridas # que dejó la guerra...

# ...nace ya una flor.

# Los guerrilleros...

# ...se abrazan en la victoria.

# Y las banderas ondean...

# ...frescas de gloria.

# Y las manolas y majas # guardaron ya sus navajas...

# ...y sus pesares también.

# Y una campana por la mañana # dice:

# "¡Vivid que espera el triunfo # en Bailén!".

# Campanas.

# Campanas.

# Una clara diana suena # en la luz...

# ...de la mañana.

# Campanas.

# Campanas.

# Se unen los caballeros # y los toreros...

# ...para cantar...

# ...bajo la lumbre del sol.

# Que viva el suelo español # sin una sombra tirana.

# Soy de los de Bailén # y voy a esperar el amanecer...

# ...que cantan ya...

# ...que cantan ya las campanas...