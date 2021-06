Rocío Jurado, 15 años sin la gran diva española

Han pasado ya 15 años desde que la música perdió la bravura y el tronío de “la más grande”. Rocío Jurado (1944-2006) fue una figura angular en el folclore de la música española que se reveló, con aquel poderoso torrente de voz, como una mujer poderosa, dentro y fuera de sus canciones. Esta “piedra dura de Chipiona”, como la definió su amiga Lola Flores, redimió a una España mojigata y machista con letras directas, que hablaban de mujeres que ya estaban hartas de esperar, de hombres que no las merecían y de un mundo que aún no estaba preparado para su revolución.

28.07 min De cerca - Rocío Jurado

Fiera y feminista, como se consideraba, con bata de cola y peineta, así se convirtió en una diva para todos. “Hay mucha gente que me considera una diva, yo no puedo decir lo contrario, pero yo no sé si lo de diva es bueno o malo. Si lo de diva me separa de la gente, no quiero ser diva, pero si eso me hace estar más cerca de ellos, sí soy diva”, contaba en una entrevista a TVE, allá por los años 70.

12.24 min Hasta las tantas - Divas: Rocío Jurado - 21/07/15 - Escuchar ahora -

Su mérito fue haber trascendido a ese cliché que tan bien interpretaba. Ella no dejó de ser arte, poderío y carácter, pero su trayectoria la convirtió en un personaje admirado y respetado por quienes incluso rechazaban ese mundo que ella defendía fuera y dentro de los escenarios.

De raíz flamenca Rocío Jurado lo cantó todo, popularizada en la copla y la canción ligera. Brilló con el traje de noche puesto, la orquesta y el glamour, pero su génesis musical fue flamenca. Un inicio de su trayectoria que recorren en Nuestro flamenco de Radio Clásica. 55.43 min Rocío Jurado - 06/07/10 Empieza en el tablao El Duende, de Pastora Imperio. Después vinieron Los Canasteros, Las Cuevas de Nerja y un espectáculo en el Teatro de la Zarzuela. Este último se convirtió en el pasaporte que le permitió cambiar de registro y diversificar su carrera. Aunque fue al flamenco al que volvió en sus últimos trabajos, como en Con los cinco sentidos, (1998), en el que se incluía un homenaje a su querida Lola Flores. 01h 34 min Suena la copla - Rocío Jurado