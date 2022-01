Los momentos que marcaron la vida de Rocío Jurado

La sexta entrega de Lazos de sangre se adentra en la saga de Chipiona para hablar de la vida de Rocío Jurado. La cantante ha sido la protagonista del prime time del jueves, en La 1. Ortega Cano y Enrique García Vernetta, dos de sus grandes amores, han hablado de su vida junto a la artista y lo difícil que fue para ella luchar contra su enfermedad.

La artista se mudó a la capital para dar el salto a la fama. De la mano de Pastora Imperio se hacía con un contrato de trabajo para actuar en el tablao, El Duende. "Rocío Jurado fue una luchadora. Salir de su Chipiona natal y conquistar el mundo como lo conquistó...Su trabajo le costó, seguro", ha confesado Diana Navarro.

Lazos de sangre - Rocío Jurado: "El único sujetador que me importa es el mental"

Sus amores

Su primer amor fue el boxeador de éxito, Pedro Carrasco. Su romance y posterior boda se convirtió en uno de los eventos sociales más destacados de la época. Un año después, nacía la esperada, Rocío Carrasco. Su vida como artista le impedía pasar tiempo con su hija. "De niña lloraba hasta que me di cuenta de que por mucho que llorase, volver, no iba a volver. Un día no lloré y ese día la que lloró fue ella", confesó Rocío Carrasco en una entrevista.

06.35 min Lazos de sangre - Jesús Mariñas habla de la primera boda de Rocío Jurado: "Estuvieron a punto de suspender la boda por la histeria que le dio a ella"

Después de 13 años de matrimonio con el boxeador la pereja, se rompe. Es entonces cuando la artista conoce a Ortega Cano. "Me echó una miradita que me enganchó", confesó la cantante en una entrevista. Más tarde se subía a un escenario para dedicarle un pasodoble. "Para mí fue un sueño", ha confesado Ortega Cano.

La artista se hacía con la nulidad eclesiástica y se casaba con el torero en una boda llena de grandes personalidades de la época.