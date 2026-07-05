De Marta Chávarri a Karla Sofía Gascón: así castiga (y perdona) España a sus famosos

La llamada “cultura de la cancelación” no es tan nueva como parece. Aunque hoy se viraliza en redes sociales, España lleva décadas señalando, castigando —y a veces olvidando— a sus personajes públicos por comportamientos considerados inapropiados.

Casos recientes como el de Karla Sofía Gascón, apartada de la promoción de su propia película tras la polémica por antiguos tuits, evidencian la rapidez y dureza del castigo actual. Pero este fenómeno tiene raíces mucho más profundas: ya en los años 90, figuras como Marta Chávarri vieron cómo su vida pública se desmoronaba tras la difusión de imágenes privadas, mientras la presión mediática la empujaba al aislamiento. “El mecanismo es el mismo: alguien se porta mal, la sociedad reacciona y luego decide si perdona o condena para siempre”, plantea la presentadora Núria Marín en uno de los bloques del programa.

Cuando el escándalo se convierte en condena En este recorrido histórico también aparecen nombres como Mar Flores, duramente criticada por su vida sentimental en los 90, o la influencer Marina Yers, cuestionada en redes por difundir afirmaciones polémicas sobre salud. Dos épocas distintas, pero una misma lógica: juicio público y consecuencias reales, desde pérdida de reputación hasta impacto económico. “El problema es que a ellas se las juzga por lo moral y a ellos por lo legal”, reflexiona el colaborador Adrián Monterrubio durante el debate, poniendo sobre la mesa una de las tesis centrales del programa: la desigualdad en el juicio público según el género. En la misma línea, la periodista Silvia Taulés apunta que “antes se juzgaba igual, pero en privado”, mientras que Chelo García-Cortés añade que “ahora todo es más rápido y más cruel porque ocurre delante de todo el mundo”.