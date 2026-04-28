Karla Sofía Gascón critica a quienes atacan a las minorías: “Lo hacen para sentirse superiores”

La primera invitada de la noche de Al cielo con ella ha sido Karla Sofía Gascón, la actriz internacional que interpreta a Emilia Pérez ganó el premio a mejor actriz en Cannes y fue nominada en los Oscars. La icónica intérprete ha reflexionado acerca de la autenticidad y el éxito de su carrera. Además, ha presentado Trinidad, un nuevo western español donde ha trabajado junto a Paz Vega: “Para mí es el mejor western de toda la historia que vais a poder ver”.

Karla Sofía Gascón y El Conde de Montecristo

Karla Sofía Gascón se siente muy identificada con El Conde Montecristo. Cuando Henar Álvarez le pregunta si es vengativa, Karla Sofía Gascón da a entender que sí, aunque añade un matiz importante: no se considera rencorosa, pero es muy de dar lecciones.

Durante muchos años le repitieron a Karla Sofía Gascón que no llegaría lejos. Por eso mismo, ella aconseja: “Que nadie os diga que no valéis para lo que queréis hacer y para lo que vuestro corazón os dicta que queréis hacer.” Señala esa actitud que incluso “empieza desde la propia familia”. “Hay una cosa en el ser humano que le gusta muchísimo, para que su ego no se sienta inferior, tener que dejar por lo bajo a las personas que tenemos al lado es como intentar desvalidar a las personas cercanas”, explica la intérprete.

Además, la actriz critica a quienes juzgan y menosprecian a las minorías y a otros grupos con la intención de desvalorizarlos: “Por eso la gente ataca a las minorías y a las personas con menos recursos o capacidades, porque eso hace que algunos, desde la comodidad de su casa y sin implicarse realmente, se sientan superiores, aunque en realidad no lo sean”.