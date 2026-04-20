Henar Álvarez recibe en 'Al cielo con ella' a Loles León y Silvia Intxaurrondo

‘Al cielo con ella’, un auténtico fenómeno viral, vuelve este martes con una nueva noche increíble, con Loles León y Silvia Intxaurrondo como invitadas. Además, Edu Soto y la mismísima Pasión Vega no faltarán a la cita, y la colaboradora Toni Acosta regresará por todo lo alto.

Recién llegado a La 1, el programa lleva más de 17 millones de visualizaciones en redes sociales en su primera semana de estreno. Los monólogos de Henar Álvarez en esta nueva temporada superan los 4 millones de visualizaciones y la sección de Ana Morgade suma más de 10 millones de visualizaciones en redes sociales.

Noche de martes con Loles León y Silvia Intxaurrondo La primera invitada, la actriz y presentadora Loles León, no tiene filtros y ha dejado algunas de las frases más icónicas de la televisión. Ahora, abre melones y nos hace olvidarnos de los dramas en su late show ‘Zero Dramas’ los domingos en La 2. También, viene a promocionar su gira ‘¡Qué ganas tengo!’. Henar vuelve este martes con nuevos invitados La segunda invitada de la noche es una de las mejores periodistas españolas. Acostumbrada a enfrentarse a líderes políticos y a no esquivar ninguna pregunta, Silvia Intxaurrondo ha construido una larga trayectoria en grandes medios hasta convertirse en una figura clave de las mañanas de ‘La Hora de La 1’. La periodista es directa y no se corta en hacer preguntas. Tampoco en responderlas. Pasión Vega viene a tocarnos el alma con una interpretación de “En el último trago” de Chavela Vargas para presentar su nuevo disco “Pasión Almodóvar”. Tampoco faltará a la cita Edu Soto como el mejor maestro de ceremonias. Y para finalizar, regresará una colaboradora que ha acompañado en todas las etapas del programa y que no podía faltar en este gran salto a La 1: la actriz y humorista Toni Acosta.