Henar Álvarez recibe en 'Al cielo con ella' a Loles León y Silvia Intxaurrondo
- Martes 21 de abril, después de ‘La Revuelta’ en La 1 y RTVE Play
‘Al cielo con ella’, un auténtico fenómeno viral, vuelve este martes con una nueva noche increíble, con Loles León y Silvia Intxaurrondo como invitadas. Además, Edu Soto y la mismísima Pasión Vega no faltarán a la cita, y la colaboradora Toni Acosta regresará por todo lo alto.
Recién llegado a La 1, el programa lleva más de 17 millones de visualizaciones en redes sociales en su primera semana de estreno. Los monólogos de Henar Álvarez en esta nueva temporada superan los 4 millones de visualizaciones y la sección de Ana Morgade suma más de 10 millones de visualizaciones en redes sociales.
Noche de martes con Loles León y Silvia Intxaurrondo
La primera invitada, la actriz y presentadora Loles León, no tiene filtros y ha dejado algunas de las frases más icónicas de la televisión. Ahora, abre melones y nos hace olvidarnos de los dramas en su late show ‘Zero Dramas’ los domingos en La 2. También, viene a promocionar su gira ‘¡Qué ganas tengo!’.
La segunda invitada de la noche es una de las mejores periodistas españolas. Acostumbrada a enfrentarse a líderes políticos y a no esquivar ninguna pregunta, Silvia Intxaurrondo ha construido una larga trayectoria en grandes medios hasta convertirse en una figura clave de las mañanas de ‘La Hora de La 1’. La periodista es directa y no se corta en hacer preguntas. Tampoco en responderlas.
Pasión Vega viene a tocarnos el alma con una interpretación de “En el último trago” de Chavela Vargas para presentar su nuevo disco “Pasión Almodóvar”. Tampoco faltará a la cita Edu Soto como el mejor maestro de ceremonias. Y para finalizar, regresará una colaboradora que ha acompañado en todas las etapas del programa y que no podía faltar en este gran salto a La 1: la actriz y humorista Toni Acosta.
De RTVE Play al prime time de La 1
‘Al cielo con ella’ es una coproducción de RTVE con Producciones del Barrio que inició su andadura en RTVE Play, donde se convirtió en el mejor estreno original de la plataforma. Posteriormente dio el salto a La 2, donde confirmó su crecimiento y consolidó una audiencia fiel.
Ahora, el programa da un paso más y llega al prime time de La 1 sin renunciar a lo que le ha traído hasta aquí: un estilo propio, una mirada contemporánea y la capacidad de convertir cada entrega en una fiesta, esta vez, en la franja estrella.