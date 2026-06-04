La ficción de La 1 lidera en las tardes y su cine es el más visto del mes

La oferta de cine y ficción de La 1 ha vuelto a contribuir a los buenos datos de audiencia de RTVE en mayo. Las series diarias de las tardes de La 1, ‘Valle salvaje’ y ‘La Promesa’, revalidan en mayo el liderazgo de su franja por 18º mes consecutivo. ‘Barrio Esperanza’ ha sido la serie de prime time más vista del año y la única en su franja en superar el millón de espectadores. Además, de las 30 películas más vistas del mes, 15 se han emitido en La 1.

La ficción lidera las tardes en La 1 desde hace 18 meses

‘Historias que hacen Historia’, con ‘Valle Salvaje’ y ‘La Promesa’, anota en mayo un 11,6% situando a La 1 como líder de forma consecutiva en su franja desde diciembre de 2024.

‘La Promesa’ continúa imbatible y promedia un 12,6%, tercera cuota más alta de la temporada, 864.000 espectadores (1.130.000 con el diferido) y 1.271.000 contactos. Lidera todos los días del mes con una ventaja de 3.0 y 3.5 puntos sobre sus competidores. Es primera opción en los adultos de 45 años en adelante.

‘Valle Salvaje’ lidera su franja por décimo mes consecutivo, con un 10,5%, 734.000 espectadores (937.000 con el diferido) y 1.305.000 contactos. Aventaja en 1.1 y 1.4 puntos a sus principales competidores. Es líder en los jóvenes de 13 a 24 años y en los adultos de 45 años en adelante.

‘Barrio Esperanza’, con un 11%, 1.015.000 espectadores y 2.893.000 contactos, es la serie de prime time más vista del año y la única en esta franja que supera el millón de espectadores. También es la única ficción de prime time que lidera su franja en 2026 y la serie con mayor consumo diferido este año: 322.000 espectadores, que hacen un global de 1.337.000.