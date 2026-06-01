La 1 (11,2%) sube ocho décimas, es la cadena que más crece y firma su mejor mayo en 14 años

El Grupo RTVE anota en mayo de 2026 un 17,3%, su dato más alto este mes desde 2012 y 1.8 puntos más que el año pasado. La 1 (11,2%) vuelve a ser la cadena generalista que más crece en un año (8 décimas), firma su mejor mayo desde 2012 y recorta la distancia con el líder hasta 1.7 puntos, el margen más estrecho registrado desde entonces.

La 2 anota un 3,3%, 2 décimas más que en abril y 4 décimas más que en mayo de 2025. Iguala su segunda mejor cuota de la temporada y es su mejor dato en mayo desde 2010.

El Canal 24 horas, con un 1,3%, mejora 2 décimas en un año y logra su mejor mayo en seis años. Tiene incrementos en todas sus franjas, destacando las 3 décimas del prime time (1,2%) y las 5 décimas del late (1,6%), que tienen sus mejores datos en mayo de su historia.

También crece Teledeporte, que anota un 0,8%, con una ganancia de 4 décimas respecto a mayo de 2025 y su mejor dato en mayo desde 2022.

Clan obtiene en el público infantil un 8,6%, con una mejora de 4 décimas respecto a abril, y de 2,1 puntos comparado con mayo de 2025.

Silvia Intxaurrondo, en La Hora de La 1

La 1: progresión histórica en la mañana y la tarde La 1 lidera la madrugada (8,4%) y la mañana (14,9%), esta última con su mejor share de los últimos 17 años y con una ventaja de 3.5 y 5.4 puntos sobre sus competidores. Su oferta de magacines matinales consigue un 16,5%, su mejor share en mayo desde 2007. La 1 no lideraba esta banda laborable matinal en mayo desde 1999. La 1 lidera las tardes en mayo con un 11% su mejor share desde 2012. La 1 no lideraba las tardes de mayo desde 2010 (16 años). La 1 también lidera las tardes laborables, donde alcanza una cuota del 11%, y hay que remontarse a 2012 para encontrar un mes de mayo con un share mayor. En el mes de mayo no lideraba esta banda desde 2009. En el prime time, La 1 anota de lunes a viernes un 10,7%, su mejor registro este mes desde 2016.

La 1: líder en el target comercial todos los meses de la temporada La 1 lidera en el target juvenil de 13 a 24 años (11,5%), en el segmento 45-64 años (11,2%), y también en el target comercial (10,8%) por segundo mes de mayo consecutivo. En este target La 1 logra colocarse por delante de la competencia en todos los meses de la temporada, acumulado 18 victorias desde septiembre de 2024. Lidera todo el día y destaca su competitividad en la banda de mayor consumo,el prime time, con un 11,7% y 21 victorias consecutivas desde septiembre 2024. La 1 lidera en las ciudades con más de 500.000 habitantes (13,0%), y en Baleares, Euskadi, Cantabria, Extremadura, Navarra y Rioja. En Cataluña es la generalista nacional más vista (10,1%). La Revuelta, entre los favoritos del mes

Informativos (14,1%): mayor crecimiento interanual de su historia Los informativos de TVE anotan en mayo 1.359.000 espectadores y un 14,1% y mejoran 2.4 puntos respecto al año pasado, el mayor crecimiento interanual de su historia. El Telediario 1, con Alejandra Herranz, alcanza 1.417.000 espectadores y un 15,3%, lo que supone el mayor crecimiento de su historia en mayo al sumar 3.3 puntos respecto a mayo de 2025 y su mejor dato de este mes desde 2018. El Telediario 2, con Pepa Bueno, ha experimentado su mayor crecimiento en 33 años. Promedia 1.365.000 espectadores y un 13,5% de cuota, superando en 2.4 puntos el dato de mayo de 2025 y anotando sus mejores datos en este mes desde 2012. El Telediario Matinal, presentado por Álex Barreiro y Mireia Alzuria, se mantiene como líder absoluto con un 23,4% de cuota y suma 4.3 puntos, con su mejor mayo desde 2003. El TD Fin de Semana 1, con Lourdes Maldonado y Marc Sala, registra 1.348.000 espectadores y un 15,3%. Son 2.7 puntos más, la mayor subida desde hace 22 años. El TD Fin de Semana 2 sube y tiene su mejor registro de los últimos 3 años: 1.225.000 espectadores y un 11,9%.

Líder en información deportiva De lunes a domingo, los Deportes de los Telediarios promedian un 13,1% y 1.313.000 espectadores, 1,5 puntos más que en mayo de 2025. De lunes a viernes, los deportes del TD1 ascienden a un 14,5% y 1.344.000, 2.3 puntos más que hace un año. Y en fin de semana logran un 15,2% y 1.363.000, con una subida interanual de 2.9 puntos. La información deportiva del TD2 registra un 12% (1.4 puntos más que hace un año) y 1.304.000 espectadores de lunes a viernes, y un 11,1% y 1.194.000 en fin de semana.

El Canal 24 horas iguala su mejor mayo El Canal 24 horas crece dos décimas interanuales, mejora en todas sus franjas y consigue su segunda mejor cuota de mayo de su historia, cerrando el mes en un 1,3%. ‘La noche en 24 horas’, con Xabier Fortes, también crece y alcanza un 2,6%, obteniendo la mejor cuota de mayo de su historia. Y ‘Fin de Semana 24 horas’, con Igor Gómez en La 1 y el Canal 24 horas, suma 1.9 puntos en un año y logra su mejor cuota histórica en este mes con un 17,6%.

Los territoriales hacen historia y los informativos no diarios crecen La 1ª edición de los Informativos Territoriales (12,9% y 1.309.000 contactos) logra su mejor mayo desde 2011, con un crecimiento de 3.7 puntos en un año. Lidera por encima de las autonomicas en Andalucía (10,0%), Asturias (16,2%), Baleares (12,8%), Castilla-La Mancha (10,8%), Castilla y León (12,9%), País Vasco (18,4%), Madrid (16,2%), Murcia (8,1%), Valencia (12,3%) y Navarra (23,5%). La 2ª edición (11,4%), registra su mejor mayo desde 2020, con un crecimiento de 1.8 puntos en un año. En ambas ediciones es su mayor subida histórica en mayo. ‘Informe semanal’ sube y consigue su mejor mayo de los últimos 15 años con un 10,1% y 947.000 espectadores. Y ‘Audiencia abierta’ obtiene la segunda mejor cuota de mayo de su historia (9,5%).

RTVE Noticias bate nuevo récord con el mejor mayo de su historia Las noticias digitales marcan su mejor dato de la historia del portal un mes de mayo con 10,4M de visitantes únicos, un crecimiento del 85,3% con respecto al pasado año. El consumo de las informaciones de texto del área de informativos se duplica ampliamente en el último año (+111,7%) con un peso muy relevante de la actualidad del área de Nacional en el último mes. En concreto, las noticias de la cita electoral en Andalucía superaron ampliamente el millón de usuarios únicos y los especiales informativos de las Elecciones se convierten en los directos no deportivos más vistos del mes. Verifica RTVE marca también un importante hito al sumar un 62,6% de visitantes con respecto a 2025. Las redes sociales de RTVE Noticias (272 millones) también destacan poderosamente estos últimos treinta días y logran duplicar las visualizaciones conseguidas en mayo de 2025, gracias de manera significativa a los contenidos electorales. 'Aquí la Tierra' también mejora

Liderazgos indiscutibles y subidas históricas de los magacines de La 1 ‘La Hora de La 1’, con Silvia Intxaurrondo, se mantiene como el magacín más competitivo de las mañanas, liderando su franja en todas las jornadas de la temporada, excepto una. Registra en mayo una cuota de 18,1%, 357.000 espectadores y 1.435.000 contactos y alcanza un 20,4%, 403.000 espectadores y 1.643.000 contactos en simultáneo con el Canal 24 horas. Lidera la franja a casi 4 puntos de la 2ª opción, y mejora su cuota en La 1 respecto a mayo de 2025 en 3.8 puntos. La 1 no conseguía un dato tan alto en esta franja en un mes de mayo desde 2009. Mantiene el liderazgo en todos los grupos de edad, excepto entre el público infantil. ‘Mañaneros 360 (I)’, conJavier Ruiz y Adela González, sigue líder con un 15,5%, 477.000 espectadores y casi 2,2 millones de contactos. Lidera todos los días de la temporada excepto en tres ocasiones. La 1 no conseguía un dato tan alto en esta franja en mayo desde 2006. El programa logra una ventaja de 3.1 puntos sobre la 2ª opción, mejora en 4.2 puntos el dato de mayo de 2025 y lidera en el público joven y entre los adultos de 45 a 74 años. El segundo bloque del programa consigue un 11,5%, 9290.000 espectadores y más de 1,7 millones de contactos. La 1 no conseguía una cuota tan alta en esta franja en mayo desde 2017. Mejora 3.8 puntos respecto a mayo de 2025. ‘Directo al grano’, con Marta Flich y Gonzalo Miró, consigue un 9,8%, 802.000 espectadores y más de 2,5 millones de espectadores únicos. Es lo más contactado de su franja y el programa en directo más visto de la tarde. La 1 no conseguía un dato tan alto en esta franja laborable en mayo desde 2023 y mejora 2 puntos dicho dato respecto al año pasado. ‘Malas lenguas’ en La 1, con Jesús Cintora, anota un 10,6%, 781.000 espectadores y 1.709.000 contactos. La 1 no conseguía una cuota tan alta en su franja en mayo desde 2011. Mejora 4.3 puntos el dato de esa franja respecto a mayo de 2025. ‘Aquí la Tierra’, con Jacob Petrus, registra en un 12,1%, 1.030.000 espectadores y 1.894.000 contactos. Mejora respecto al dato de mayo de 2025 en 2.9 puntos y La 1 no conseguía una cuota tan alta en esta franja en mayo desde 2011. En su edición de los domingos es líder entre las cadenas generalistas con una cuota del 8,9%, 823.000 espectadores y 2.069.000 contactos. ‘D Corazón’, con Anne Igartiburu y Javier de Hoyos, anota una cuota del 10,2%, 608.000 espectadores y 2.445.000 contactos, y crece 2.2 puntos respecto a mayo de 2025. La 1 no conseguía una cuota tan alta en esta banda en un mes de mayo desde 2018. 'Al cielo con ella', un referente para el público joven

‘La Revuelta’, líder en el público de 13 a 54 años ‘La Revuelta’ promedia un 10,9%, 1.305.000 seguidores y más de 3,8 millones de contactos, mejorando respecto a abril en 1 punto, 121.000 espectadores y 336.000 contactos. El programa de David Broncano sigue en segunda posición en su franja y es líder indiscutible entre los públicos jóvenes (14,3% en 13 a 24 años y 17,7% en 25 a 44 años). Mantiene el pleno de victorias mensuales en el público de 13 a 54 años en esta temporada, y en mayo lidera en este target con un 15,2% (3.2 puntos más que la siguiente opción). El martes 19, con la visita de Mercedes Milá, logra su mejor cuota de los últimos dos meses (12,6%). ‘MasterChef 14’promedia en mayo un 11%, 664.000 seguidores y más de 2,5 millones de espectadores únicos. Destaca en el público de 25 a 44 años con un 14,4%. ‘Al cielo con ella’, con Henar Álvarez, promedia un 8,4%, 662.000 espectadores y más de 2,2 millones de contactos, imponiéndose en todos sus duelos del mes al programa de Marc Giró, al que supera por 2.2 puntos en coincidencia. Es un referente para el público joven de 25 a 44 años, entre los que anota un 13%, a solo 8 décimas del liderazgo. ‘Se nos ha ido de las manos’ se despide el 27 de mayo con un 8,8%, 678.000 seguidores y 2.247.0000 contactos. Mejora su franja en 1.6 puntos respecto al jueves anterior y suma 0.2 respecto al promedio de sus dos primeras entregas. Destaca su buena acogida entre los públicos jóvenes de 13 a 44 años. El programa de Carles Tamayo cierra su temporada con un 8,7%, 655.000 espectadores y más de 2 millones de contactos, y liderando en jóvenes de 13 a 24 años. Las ficciones de La 1 siguen líderes en las tardes

La ficción lidera las tardes en La 1 desde hace 18 meses ‘Historias que hacen Historia’, con ‘Valle Salvaje’ y ‘La Promesa’, anota un 11,6% situando a La 1 como líder de forma consecutiva en su franja desde diciembre de 2024. ‘Valle Salvaje’ lidera su franja por décimo mes consecutivo, con un 10,5%, 734.000 espectadores (937.000 con el diferido) y 1.305.000 contactos. Aventaja en 1.1 y 1.4 puntos a sus principales competidores. Es líder en los jóvenes de 13 a 24 años y en los adultos de 45 años en adelante. ‘La Promesa’ continúa también imbatible y promedia un 12,6%, tercera cuota más alta de la temporada, 864.000 espectadores (1.130.000 con el diferido) y 1.271.000 contactos. Lidera todos los días del mes con una ventaja de 3.0 y 3.5 puntos sobre sus competidores. Es primera opción en los adultos de 45 años en adelante. ‘Barrio Esperanza’, con un 11%, 1.015.000 espectadores y 2.893.000 contactos, es la serie de prime time más vista del año y la única en esta franja que supera el millón de espectadores. También es la única ficción de prime time que lidera su franja en 2026 y la serie con mayor consumo diferido este año: 322.000 espectadores, que hacen un global de 1.337.000.

Las finales de Champions, éxitos de audiencia La final de Champions League masculina entre el PSG y el Arsenal logra ser la final sin equipos españoles con mayor cuota desde 2023: 29,5%, 2.640.000 espectadores y 5.196.000 contactos. La prórroga se eleva a 3.188.000 y un 35,5%, con 4.475.000 espectadores únicos. Y los penaltis crecen hasta 3.601.000 y un 39,7%, con 4.023.000 contactos. En el agregado de los tres bloques la final logra un 31.9%, 2.858.000 espectadores y 6,32 millones de espectadores únicos. Los penaltis, la prórroga y el partido del sábado se convierten en los tres espacios más vistos del mes de mayo en televisión. Las finales de Champions, grandes éxitos de mayo Alexandra Fechete / Zuma Press / Europa Press / ContactoPhoto Alexandra Fechete / Zuma Press / Europa Press / ContactoPhoto La final de Champions league femenina del sábado 23 registró 1.157.000 espectadores, un 14,9% y 2.749.000 contactos. Fue líder en su franja y la final de Champions femenina más vista de su historia, además del partido de fútbol femenino con más audiencia de 2026. La final de la Copa de la Reina del 16 de mayo reunió a 612.000 espectadores, un 6,3% y 2.459.000 contactos en La 2 y Teledeporte. Se convierte en la tercera final más vista en RTVE y en la segunda más contactada de la historia de la Copa de la Reina.

La 1, cadena de referencia del cine ‘Aquellos que desean mi muerte’, emitida en La 1 en ‘La película de la semana’, es el largometraje más visto del mes con 1.258.000 espectadores. La cuota más alta del mes es también de una película de La 1, ‘En lo profundo del océano’, con un 12,9%. Y la película más contactada es ‘Cuestión de sangre’ con 3.995.000 espectadores únicos, también en La 1. De los 30 títulos más vistos del mes, 15 se han emitido en La 1. El ciclo temático con mejor resultado es ‘Star Wars: Que La1 te acompañe’: 913.000 seguidores, 11% y 2.912.000 espectadores únicos.

La actualidad y los concursos siguen creciendo en La 2 La 2 (3,3%) mejora respecto a mayo de 2025 en todas sus bandas: madrugada (+0.2); mañana (+0.4); sobremesa (+0.3); tarde (+0.9, mejor mayo desde 2010); prime time (+0.2, mejor mayo desde 2008); y late night (+0.3, mejor mayo desde 2010). ‘Saber y Ganar’ obtiene 634.000 espectadores y un 7%, con un incremento de 88.000 y 8 décimas respecto a abril. Es su mejor mes de la temporada. ‘Malas Lenguas’ registra un 6,9% y 476.000 espectadores, 10.000 y 1 décima más que en abril, y 187.000 y 3.1 puntos más que hace un año. En su franja La 2 logra su mejor registro en este mes y en esta franja desde 1998. Su edición de los sábados por la noche obtiene en mayo 340.000 espectadores y un 4,7%. En su franja, La 2 anota un 4,6%, su mejor registro mensual en sábado desde diciembre de 2022 y su mejor dato en mayo en esa franja desde 2006. En el access, las emisiones de estreno de ‘Trivial Pursuit’ anotan 425.000 espectadores y un 4,3%, con una subida de 85.000 y 9 décimas respecto al mes anterior y con su mejor promedio mensual desde el inicio de sus emisiones en La 2. En la franja 21:00-21:50, La 2 obtiene su cuota más alta en un mes de mayo desde 2004. ‘Cifras y letras’ logra 715.000 espectadores y un 6%, 37.000 personas y 4 décimas más que en abril, y 34.000 y 0.1 más que en mayo de 2025. La 2 consigue su mejor resultado en este mes y en esta franja desde 2004. En prime time, ‘Órbita Laika’ logra en su estreno 361.000 espectadores, un 3,3% y 1.127.000 espectadores únicos, mejorando en 8 décimas el estreno de la temporada anterior. El estreno de ‘Me meto en un jardín’, con Mercedes Milá, anota 505.000 espectadores, un 4,6% y 1.373.000 espectadores únicos. Mejora en 179.000 espectadores y 1.7 puntos el promedio de esa franja en domingo en esta temporada. Gran estreno de Mercedes Milá, en La 2 Por último, la programación en desconexión de La 2Cat anota un 2% en mayo.

RTVE Play supera los 10 millones de usuarios y RNE Audio tiene su segundo mejor dato histórico RTVE.es cierra mayo con 20,3M de visitantes únicos globales. Por su parte RTVE Play cierra mayo en 10,1 millones de visitantes únicos, creciendo frente a abril del 10,8%. El canal EN Play consigue este mes su mejor dato mensual desde su lanzamiento en febrero con 551.271 visitantes únicos, una subida del 11,3% respecto a abril. Cosas de palacio y El método Delicious se posicionan como contenidos más vistos del canal y programas originales de RTVE Play más vistos del mes, seguidos de Lo que pasó, pasó, mejor estreno original de la plataforma en mayo. La promesa se mantiene como contenido más visto del mes en la plataforma en volumen de espectadores (611.000). El cine internacional se consolida como segundo contenido en mayo con mayor peso del catálogo de RTVE Play y Masterchef es tercero. RNE Audio consigue en mayo su segundo dato mensual más alto al superar 1,1M de visitantes únicos (1,1 millones), un 31% más que hace un año y un crecimiento del 12,2% respecto a abril. El consumo global de audio on-demand marca en mayo máximo histórico de oyentes totales al registrar este mes 673.930 visitantes únicos, un 1,4% por encima de su anterior récord de marzo. El área de Deportes suma un 39% de visitantes únicos en el último año y consigue su mejor mayo de los últimos 4 años con 2,8M de visitantes únicos (2.841.987). A pesar de no contar con presencia española, la final de la Champions se convierte en el evento en directo más visto de RTVE Play este mes con más de medio millón de seguidores (518.921), un 44% más que el año anterior.