La 1 (11,6%) sube un punto, es la cadena que más crece y firma su mejor abril en 14 años

RTVE continúa con la senda de crecimiento histórico con la que terminó 2025 y comenzó este año. En abril, el Grupo RTVE anota un 17,8%, su dato más alto este mes desde 2012, con un crecimiento de 2 puntos respecto a abril del año pasado. La 1 (11,6%) es la cadena generalista que más crece en comparación con el mismo mes del año pasado al sumar 1 punto. Firma su mejor dato de abril desde 2012 y recorta la distancia con el líder hasta apenas 1 punto, el margen más estrecho registrado desde entonces.

La 2 anota en abril un 3,1%, lo que supone un incremento de 4 décimas comparado con el mes homónimo de 2025. Con este dato logra su mejor abril desde 2010. La cadena mejora sobre todo en las franjas centrales del día: mañana (+0.5), sobremesa (+0.1), tarde (+1.1) y prime time (+0.3).

El Canal 24 horas cierra abril en un 1,5%, crece 4 décimas respecto a abril de 2025 e iguala el mejor abril de su historia, mejorando sus datos en todas las franjas del día.

Teledeporte consigue un 0,9% en el mes, con un incremento de 3 décimas respecto al mismo mes de 2025. Anota su mejor dato en abril desde hace 11 años (2015).

Clan obtiene en abril un 8,2% en el público infantil, 2 décimas más que en abril de 2025.

La 1 lidera en la madrugada (8,3%), mañana (15,3%) y tarde (10,8%)

La 1 vuelve a liderar la franja matinal con su mejor share de los últimos 18 años. Hay que remontarse a 2008 para encontrar un mes de abril con una cuota superior en esta franja. La 1 aventaja a Telecinco en 6.2 puntos y a Antena 3 en 4.3 puntos.

En la tira matinal laborable, La 1 logra un 17%, su mejor share en el mes de abril desde 2006 (20 años). La 1 no lideraba esta franja laborable matinal desde 2005 (21 años).

La 1 lidera las tardes en abril con un 10,8% su mejor share desde 2012. La 1 no lideraba las tardes de abril desde 2010 (16 años). También lidera las tardes laborables, donde alcanza una cuota del 11,4%, y hay que remontarse a 2011 (15 años) para encontrar un mes de abril con un share mayor. La 1 no lideraba esta banda en abril desde 2009.

La 1 anota en prime time un 11,5%, segundo mejor share para La 1 desde abril de 2015.

La 1 es líder en los segmentos de 13 a 24 y de 45 a 64 años La 1 lidera en el target juvenil 13-24 (11,6%) y en el segmento 45-64 años (11,8%). Lidera también en el target comercial (11,4%). En este target, La 1 logra situarse por delante de la competencia todos los meses de la temporada desde septiembre, acumulando 17 victorias de las 20 posibles desde septiembre de 2024. En el prime time logra un 12,9% en este target, que cuenta con un gran atractivo para el inversor publicitario en la televisión lineal en un momento de gran diversificación de la estrategia del anunciante, habiendo liderado ininterrumpidamente 20 meses consecutivos desde septiembre de 2024. La 1 es también líder en abril en Baleares (11,8%), Euskadi (12,7%), Madrid (13,0%), Valencia (15%) así como en Cantabria, Extremadura, Navarra y Rioja por delante de las privadas y autonómicas. También es la cadena generalista nacional más vista en Cataluña con un 10,2%.

Mejoras históricas de los magacines de La 1 Los magacines de La 1 tienen mejoras muy notables sobre el mes de abril 2025. ‘La Hora de La 1’, con Silvia Intxaurrondo, se mantiene como el magacín más competitivo de las mañanas, liderando su franja con más de 5 puntos de ventaja sobre la segunda opción con una cuota del 19,1%, 368.000 espectadores y 1.478.000 contactos y alcanzando un 21,2%, 409.000 espectadores y 1.677.000 contactos en simultáneo con el Canal 24 horas. Mejora su cuota en 4.2 puntos respecto a abril de 2025 y en 5.3 puntos respecto al dato de la temporada anterior. La 1 no conseguía un dato tan alto en esta franja en un mes de abril desde 2008. ‘Mañaneros 360’, con Javier Ruiz y Adela González, mantiene el liderazgo e iguala su segunda mejor cuota histórica, con un 16,3%, 488.000 espectadores y más de 2,1 millones de contactos (2.118.000). La 1 no conseguía un dato tan alto en esta franja en un mes de abril desde 2006. Se mantiene a 4.3 puntos de distancia de la segunda opción y mejora 6.1 puntos respecto a abril de 2025. El segundo bloque del programa consigue un 12%, 935.000 espectadores y casi 1,7 millones de contactos (1.694.000). La 1 no conseguía una cuota tan alta en esta franja en un mes de abril desde 2017. Mejora su cuota respecto a abril de 2025 en 5.7 puntos. ‘Directo al grano’, con Marta Flich y Gonzalo Miró, consigue un 10,1%, 815.000 espectadores y 2.444.000 contactos. Es lo más contactado de su franja y La 1 no conseguía un dato tan alto en esta franja laborable en abril desde 2023. Es el programa en directo más visto de la tarde y mejora respecto al dato de La 1 en la misma franja en abril de 2025 en (+0,9) puntos de cuota. ‘Malas lenguas’ en La 1, con Jesús Cintora, anota en sus emisiones regulares en abril un 10,7%, 809.000 espectadores y 1.689.000 de contactos. La 1 no conseguía una cuota tan alta en esta franja en abril desde 2011. Mejora el dato de la franja en abril de 2025 en La 1 en 3.6 puntos. ‘Aquí la Tierra’, con Jacob Petrus, registra un 12,1%, 1.077.000 espectadores y 1.962.000 contactos. Mejora respecto al dato de abril de 2025 en 2.2 puntos y La 1 no conseguía una cuota tan alta en esta banda en abril desde 2012. En su edición de los domingos se mantiene líder de su franja con una cuota del 10,2%, 924.000 espectadores y 2.201.000 contactos. ‘D Corazón’, con Anne Igartiburu y Javier de Hoyos, anota una cuota del 9,3%, 517.000 espectadores y 2.232.000 contactos. Crece con respecto al dato de abril de 2025 en 2.3 puntos. La 1 no conseguía una cuota tan alta en esta banda en un mes de abril desde 2011.

Entretenimiento de referencia en La 1 ‘La Revuelta’ promedia un 9,9% cuota, 1.183.000 seguidores y más de 3,5 millones de contactos cada noche. El programa de David Broncano se mantiene en la segunda posición en su franja y es líder indiscutible entre los jóvenes de 25 a 44 años. El jueves 23 de abril, con ‘La petanca del año’, logra un 12,1%, 1.406.000 seguidores y más de 4,2 millones de espectadores únicos. Las cuatro entregas de ‘MasterChef 14’ de abril promedian un 11,8%, 793.000 espectadores y casi 2,8 millones de contactos. Es segunda opción en su franja, a tan solo seis décimas del liderazgo. Es líder en el público de 45 a 64 años y logra la segunda posición en jóvenes de 25 a 44 años y en los adultos de 65 a 74 años. ‘Al cielo con ella’, con Henar Álvarez, da el salto a La 1 el martes 7 de abril liderando su franja con un 12,1%, 1.044.000 espectadores y 2.789.000 contactos, y mejorando en 4.4 puntos y 391.000 espectadores la franja respecto al martes anterior. El estreno es líder en los targets de 25 a 64 años. Y en sus cuatro entregas de abril, promedia un 9,5%, 811.000 seguidores y más de 2,5 millones de contactos. ‘Top Chef: Dulces y Famosos’, conducido por Paula Vázquez, celebra su final el miércoles 15 de abril y logra un 9,7% de cuota, 616.000 espectadores y 2.447.000 contactos, mejorando en 1.6 puntos y 94.000 espectadores los datos de la semifinal. La temporada promedia un 10,1%, 643.000 espectadores y 2.491.000 contactos, mejorando en medio punto la última temporada de ‘Bake Off: Famosos al horno’. Es la opción líder para todos los targets de 13 a 64 años. ‘Se nos ha ido de las manos’, el nuevo programa de Carles Tamayo, se estrena el jueves 23 de abril. Destaca su buena acogida entre el público de 25 a 44 años, entre los que anota un 13,4% de cuota, 5.8 puntos más que el jueves anterior.

‘Historias que hacen Historia’, líder durante 17 meses seguidos El bloque de ficción de ‘Valle Salvaje’+‘La Promesa’ anota en abril un (11,8%) y se mantiene líder en su franja desde diciembre de 2024. ‘Valle Salvaje’ lidera su franja por noveno mes consecutivo. Alcanza un 11,0% de share, sexta mejor cuota mensual de su historia, y promedia 756.000 espectadores, que suben a 942.000 si se suma el diferido. En contactos tiene una media diaria de 1.311.000. Es la oferta líder entre los jóvenes de 13 a 24 años y en los adultos de 45 años en adelante. ‘La Promesa’ continúa también imbatible y promedia un 12,5% y 859.000 espectadores, que crecen a 1.112.000 si se incluye el diferido. En contactos tiene una media diaria de 1.256.000. Lidera todos los días del mes con más de 3 puntos sobre sus más directos competidores. Es primera opción entre los jóvenes de 13 a 24 años y los adultos de 45 años en adelante. ‘Barrio Esperanza’ se convierte en el estreno de una ficción nacional semanal más visto en cuatro años. Los cuatro primeros episodios promedian 1.272.000 espectadores, que crecen a 1.586.000 con el diferido, convirtiéndose en la serie más vista de la temporada. Lidera su franja con un 13,4% de cuota, aventajando en más de 2.7 puntos a su competencia. Es la opción líder en todos los targets entre los 13 y los 74 años.

La final de la Copa del Rey, lo más visto del año en televisión La final de la Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y la Real Sociedad reunió a 4.286.000 espectadores, con un 37,3% de cuota y 8.552.000 contactos. La prórroga elevó el seguimiento hasta los 4.705.000 espectadores (39,6%), mientras que los penaltis se dispararon hasta un 45,5%, con 5,2 millones de espectadores. El partido se convierte en la emisión más vista del año, y los penaltis son lo más visto de la temporada, superando incluso a las Campanadas. El partido clasificatorio para el Mundial femenino entre España y Ucrania es el segundo encuentro de fútbol femenino más visto del año, con 768.000 espectadores y un 9% en La 1.

Cine: nueve de las diez películas más vistas del mes son de La 1 La 1 lidera con contundencia el ranking de cine en abril: 34 de las 50 películas más vistas del mes se emitieron en la cadena. El dominio se intensifica en el top 25, donde 23 películas pertenecen a La 1. Además, las 9 películas más vistas del mes se emitieron en La 1. ‘La película de la semana: Geostorm’ es la más vista del mes y la segunda mejor emisión de este espacio en el año, con 1.335.000 espectadores. ‘La película de la semana’ promedia 1.277.000 espectadores, 12% y 4.060.000 contactos. Registra su mejor dato desde noviembre. ‘Ángeles y demonios’ logra la cuota más alta del mes entre las generalistas, con un 16,2%.

‘Mala Lenguas Noche‘: mejor estreno de un magacín en La 2 en 33 años ‘Saber y Ganar’ anota 545.000 espectadores y un 6,1% y supera en su franja a La Sexta por 1.2 puntos. ‘Malas Lenguas’ registra en abril 2026 un 6,8% y 471.000 espectadores. Crece 237.000 espectadores y 3.8 puntos en un año y consigue su mejor dato en abril hasta la fecha. En su franja de emisión, La 2 obtiene desde el inicio de sus emisiones el 09/04/25 un 5,3%, mejorando respecto al trimestre anterior en 2.5 puntos, y frente al total del año 2024 en 2,7 puntos. ‘TRIVIAL PURSUIT’ cambió de hora de emisión el 22 de abril, ocupando la franja 21:00-21:30. Anota en el mes 332.000 espectadores y un 3,3% de cuota, lo que supone un incremento sobre marzo de 93.000 espectadores y 1 punto, y su mejor dato mensual hasta la fecha. Las emisiones originales de ‘Cifras y letras’ logran en abril 679.000 espectadores y un 5,5%, con un incremento de 19.000 y 2 décimas respecto al mes homónimo de 2025, y con una mejora de 244.000 y 2.1 puntos si se compara con abril de 2024. En su franja de emisión, La 2 anota en abril un 5,4% y logra su mejor resultado en esta franja en abril desde 2004. ‘Malas lenguas noche’ se estrenó el 25 de abril con una media de 371.000 espectadores, un 4,9% y 2.273.000 contactos. El estreno mejora en 2.3 puntos de cuota el dato de esa franja los sábados en temporada y logra el mejor estreno en cuota de un magacine en La 2 de los últimos 33 años. ‘El juicio’ se estrena el 29 de abril con un promedio de 288.000 espectadores, un 2,8% de cuota, y 1.862.000 espectadores únicos. En su franja de emisión logra mejorar los registros del conjunto de miércoles de la temporada en tres décimas. En abril La2 Cat anota un 1,9% en el conjunto de su programación en desconexión únicamente para este ámbito, 1 décima más que en marzo. Destacan los crecimientos en la tarde (2,5% y +0.4), en el prime time (2,2% y +0.6), y en late night (1,7% y +0.5).

RTVE Digital: crecimientos de EN PLAY y RNE Audio RTVE.es supera los 18,8 millones de visitantes únicos (18.833.849) a falta de un día para terminar el mes de abril, con datos de Adobe Analytics. RTVE Play logra 9 milllones de visitantes únicos. ‘La promesa’ se mantiene como contenido más visto, seguido del contenedor de cine internacional, que suma un 17,6% de espectadores en el último año y ‘MasterChef’ que ocupa el tercer lugar con 482.000 visitantes únicos. EN PLAY suma más de medio millón de usuarios totales en abril, un 8,4% por encima del mismo periodo de marzo, impulsado por los directos, que crecen un 16,3%. El canal en directo exclusivo de RTVE Play sube a la tercera posición entre los directos, por detrás de La 1 y Canal 24 horas. RNE Audio consigue 970.000 visitantes únicos, con un crecimiento del 10,1% en el último año impulsado por el consumo del audio on-demand (aumenta un 115,5% sobre 2025). Los directos en streaming alcanzan 2,8 millones de visitantes únicos.