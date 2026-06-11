Jesús Vázquez presentará 'El túnel: avanza y gana' la nueva gran apuesta de entretenimiento de RTVE

Jesús Vázquez será el presentador de ‘El túnel: avanza y gana’, el nuevo concurso de RTVE que mezcla conocimiento, estrategia, velocidad y emoción en un espectacular plató nunca visto hasta ahora en televisión. El formato será uno de los grandes eventos televisivos del prime time la próxima temporada.

El carismático presentador gallego se pondrá al frente de este nuevo concurso tras haber sido el maestro de ceremonias de varios programas de Televisión Española. En febrero de este año se estrenó como presentador de la quinta edición del Benidorm Fest junto a Javier Ambrossi, Inés Hernand y Lalachus.

El pasado mes de mayo se puso al frente del último especial de ‘La Casa de la Música’, una iniciativa para exponer el valor que históricamente RTVE ha dado a la música con actuaciones y entrevistas a artistas consagrados y emergentes de todos los estilos. Además, Jesús Vázquez será el encargado de presentar la gala de la tercera edición de los Premios Academia de la Moda Española, que tendrán lugar el próximo 30 de junio en el Gran Teatro Príncipe Pío de Madrid.

El presentador se incorporó este año a RTVE tras una brillante trayectoria de más de tres décadas en la televisión privada al frente de todo tipo de formatos de entretenimiento.

Así es ‘El túnel: Avanza y gana’ Producido en colaboración con Fremantle España, creado por Eureka Studios y distribuido por Fremantle, ‘El túnel: Avanza y gana’ arranca con un amplio grupo de participantes dispuestos a “entrar en el túnel” y avanzar en él contestando correctamente a las preguntas y así llegar hasta el final antes que su oponente y mantenerse en la competición. Semana tras semana, los concursantes se enfrentarán cara a cara en intensos duelos eliminatorios cargados de emoción, tensión y estrategia. El gran objetivo: avanzar, resistir y llegar hasta el programa final y luchar así por un premio de hasta 150.000 euros. Con una puesta en escena impactante y una tensión constante que se mantiene hasta el último segundo, ‘El túnel: Avanza y gana’ transforma cada duelo en una auténtica batalla de nervios. Los concursantes no solo deberán demostrar lo que saben: también tendrán que decidir cómo jugar, cuándo arriesgar y contra quién enfrentarse.