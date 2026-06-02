Los informativos de TVE (14,1%) logran en mayo el mayor crecimiento interanual de su historia

Los informativos de TVE anotan en mayo 1.359.000 espectadores y un 14,1% y mejoran 2.4 puntos respecto al año pasado, el mayor crecimiento interanual de su historia. El Canal 24 horas, con un 1,3%, mejora 2 décimas en un año y logra su mejor mayo en seis años. RTVE Noticias marca su mejor mayo histórico con 10,4 millones de visitantes únicos, un crecimiento del 85,3% con respecto al pasado año.

Los informativos batiendo sus propias marcas El Telediario 1, con Alejandra Herranz, alcanza 1.417.000 espectadores y un 15,3%, lo que supone el mayor crecimiento de su historia en mayo al sumar 3.3 puntos respecto a mayo de 2025 y su mejor dato de este mes desde 2018. El Telediario 2, con Pepa Bueno, ha experimentado su mayor crecimiento en 33 años. Promedia 1.365.000 espectadores y un 13,5% de cuota, superando en 2.4 puntos el dato de mayo de 2025 y anotando sus mejores datos en este mes desde 2012. El Telediario Matinal, presentado por Álex Barreiro y Mireia Alzuria, se mantiene como líder absoluto con un 23,4% de cuota y suma 4.3 puntos, con su mejor mayo desde 2003. El TD Fin de Semana 1, con Lourdes Maldonado y Marc Sala, registra 1.348.000 espectadores y un 15,3%. Son 2.7 puntos más, la mayor subida desde hace 22 años. El TD Fin de Semana 2 sube y tiene su mejor registro de los últimos 3 años: 1.225.000 espectadores y un 11,9%.

Líder en información deportiva De lunes a domingo, los Deportes de los Telediarios, con Nico de Vicente, Lara Gandarillas y Marcos López, promedian un 13,1% y 1.313.000 espectadores, 1,5 puntos más que en mayo de 2025. De lunes a viernes, los deportes del TD1 ascienden a un 14,5% y 1.344.000, 2.3 puntos más que hace un año. Y en fin de semana logran un 15,2% y 1.363.000, con una subida interanual de 2.9 puntos. La información deportiva del TD2 registra un 12% (1.4 puntos más que hace un año) y 1.304.000 espectadores de lunes a viernes, y un 11,1% y 1.194.000 en fin de semana.

El Canal 24 horas iguala su mejor mayo El Canal 24 horas crece dos décimas interanuales, mejora en todas sus franjas y consigue su segunda mejor cuota de mayo de su historia, cerrando el mes en un 1,3%. Destacan los incrementos de 3 décimas del prime time (1,2%) y las 5 décimas del late (1,6%). ‘La noche en 24 horas’, con Xabier Fortes, también crece y alcanza un 2,6%, obteniendo la mejor cuota de mayo de su historia. Y ‘Fin de Semana 24 horas’, con Igor Gómez en La 1 y el Canal 24 horas, suma 1.9 puntos en un año y logra su mejor cuota histórica en este mes con un 17,6%.

Los territoriales hacen historia y los informativos no diarios crecen La 1ª edición de los Informativos Territoriales (12,9% y 1.309.000 contactos) logra su mejor mayo desde 2011, con un crecimiento de 3.7 puntos en un año. Lidera por encima de las autonómicas en Andalucía (10%), Asturias (16,2%), Baleares (12,8%), Castilla-La Mancha (10,8%), Castilla y León (12,9%), País Vasco (18,4%), Madrid (16,2%), Murcia (8,1%), Valencia (12,3%) y Navarra (23,5%). La 2ª edición (11,4%), registra su mejor mayo desde 2020, con un crecimiento de 1.8 puntos en un año. En ambas ediciones es su mayor subida histórica en mayo. ‘Informe semanal’ sube y consigue su mejor mayo de los últimos 15 años con un 10,1% y 947.000 espectadores. Y ‘Audiencia abierta’ obtiene la segunda mejor cuota de mayo de su historia (9,5%).