Los informativos de TVE (14,1%) logran en mayo el mayor crecimiento interanual de su historia
- El Telediario 1 consigue el mayor crecimiento de su historia en mayo y el Telediario 2 el más alto en 33 años
- El TD Matinal se mantiene como líder absoluto con un 23,4% de cuota
- El TD fin de Semana 1 registra su mayor subida desde hace 22 años
- La información deportiva promedia un 13,1% y 1.313.000 expectadores, 1.5 puntos más que en mayo de 2025
- El Canal 24 horas crece dos décimas interanuales, mejora en todas sus franjas y consigue su segunda mejor cuota de mayo de su historia
- La 1ª edición de los Informativos Territoriales (12,9% y 1.309.000 contactos) logra su mejor mayo desde 2011
- RTVE Noticias marca su mejor mayo histórico con 10,4 millones de visitantes únicos
Los informativos de TVE anotan en mayo 1.359.000 espectadores y un 14,1% y mejoran 2.4 puntos respecto al año pasado, el mayor crecimiento interanual de su historia. El Canal 24 horas, con un 1,3%, mejora 2 décimas en un año y logra su mejor mayo en seis años. RTVE Noticias marca su mejor mayo histórico con 10,4 millones de visitantes únicos, un crecimiento del 85,3% con respecto al pasado año.
Los informativos batiendo sus propias marcas
El Telediario 1, con Alejandra Herranz, alcanza 1.417.000 espectadores y un 15,3%, lo que supone el mayor crecimiento de su historia en mayo al sumar 3.3 puntos respecto a mayo de 2025 y su mejor dato de este mes desde 2018.
El Telediario 2, con Pepa Bueno, ha experimentado su mayor crecimiento en 33 años. Promedia 1.365.000 espectadores y un 13,5% de cuota, superando en 2.4 puntos el dato de mayo de 2025 y anotando sus mejores datos en este mes desde 2012.
El Telediario Matinal, presentado por Álex Barreiro y Mireia Alzuria, se mantiene como líder absoluto con un 23,4% de cuota y suma 4.3 puntos, con su mejor mayo desde 2003.
El TD Fin de Semana 1, con Lourdes Maldonado y Marc Sala, registra 1.348.000 espectadores y un 15,3%. Son 2.7 puntos más, la mayor subida desde hace 22 años. El TD Fin de Semana 2 sube y tiene su mejor registro de los últimos 3 años: 1.225.000 espectadores y un 11,9%.
Líder en información deportiva
De lunes a domingo, los Deportes de los Telediarios, con Nico de Vicente, Lara Gandarillas y Marcos López, promedian un 13,1% y 1.313.000 espectadores, 1,5 puntos más que en mayo de 2025.
De lunes a viernes, los deportes del TD1 ascienden a un 14,5% y 1.344.000, 2.3 puntos más que hace un año. Y en fin de semana logran un 15,2% y 1.363.000, con una subida interanual de 2.9 puntos. La información deportiva del TD2 registra un 12% (1.4 puntos más que hace un año) y 1.304.000 espectadores de lunes a viernes, y un 11,1% y 1.194.000 en fin de semana.
El Canal 24 horas iguala su mejor mayo
El Canal 24 horas crece dos décimas interanuales, mejora en todas sus franjas y consigue su segunda mejor cuota de mayo de su historia, cerrando el mes en un 1,3%. Destacan los incrementos de 3 décimas del prime time (1,2%) y las 5 décimas del late (1,6%).
‘La noche en 24 horas’, con Xabier Fortes, también crece y alcanza un 2,6%, obteniendo la mejor cuota de mayo de su historia. Y ‘Fin de Semana 24 horas’, con Igor Gómez en La 1 y el Canal 24 horas, suma 1.9 puntos en un año y logra su mejor cuota histórica en este mes con un 17,6%.
Los territoriales hacen historia y los informativos no diarios crecen
La 1ª edición de los Informativos Territoriales (12,9% y 1.309.000 contactos) logra su mejor mayo desde 2011, con un crecimiento de 3.7 puntos en un año. Lidera por encima de las autonómicas en Andalucía (10%), Asturias (16,2%), Baleares (12,8%), Castilla-La Mancha (10,8%), Castilla y León (12,9%), País Vasco (18,4%), Madrid (16,2%), Murcia (8,1%), Valencia (12,3%) y Navarra (23,5%). La 2ª edición (11,4%), registra su mejor mayo desde 2020, con un crecimiento de 1.8 puntos en un año. En ambas ediciones es su mayor subida histórica en mayo.
‘Informe semanal’ sube y consigue su mejor mayo de los últimos 15 años con un 10,1% y 947.000 espectadores. Y ‘Audiencia abierta’ obtiene la segunda mejor cuota de mayo de su historia (9,5%).
RTVE Noticias bate nuevo récord con el mejor mayo de su historia
Las noticias digitales marcan su mejor dato de la historia del portal un mes de mayo con 10,4 millones de visitantes únicos, un crecimiento del 85,3% con respecto al pasado año. El consumo de las informaciones de texto del área de informativos se duplica ampliamente en el último año (+111,7%) con un peso muy relevante de la actualidad del área de Nacional en el último mes.
En concreto, las noticias de la cita electoral en Andalucía superaron ampliamente el millón de usuarios únicos y los especiales informativos de las Elecciones se convierten en los directos no deportivos más vistos del mes. Verifica RTVE marca también un importante hito al sumar un 62,6% de visitantes con respecto a 2025.
Las redes sociales de RTVE Noticias (272 millones) también destacan poderosamente estos últimos treinta días y logran duplicar las visualizaciones conseguidas en mayo de 2025, gracias de manera significativa a los contenidos electorales.