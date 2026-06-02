Comunicación RTVE

La 2Cat ofereix els millors partits del Mundial de futbol en català

  • Un total de 34 partits, també el partit d'inauguració, les dues semifinals i la gran final
  • El Mundial de futbol, en directe i en català a  La 2Cat i a RTVE Play Catalunya
La 2Cat ofereix els millors partits del Mundial de futbol en català
Segueix els Mundial de futbol 2026, en directe i en català, a La 2Cat i a RTVE Play Catalunya.

La 2Cat emetrà, en català, els millors partits del Mundial de futbol que comença el dijous 11 de juny i que s'acaba el diumenge 19 de juliol. Un total de 34 partits, el millor de cada dia, i tots els de la selecció espanyola, també el partit d'inauguració, les dues semifinals i la gran final.

El Mundial de 2026 es disputa a tres països: Estats Units, Canadà i Mèxic. I és un Mundial de rècord, perquè hi jugaran 48 seleccions, més que mai.

Els partits d'Espanya de la primera fase i, després, cada dia a partir de vuitens de final, La 2Cat emetrà una programació especial que presentarà Gemma Nierga. Des d'un plató al Centre de Producció de RTVE Catalunya, abans, al descans i al final del partit, Gemma Nierga conduirà un programa amb el periodista de RTVE Marc Brau, amb el comunicador Sergi Mas, que ens aportarà la seva particular visió del Mundial, i amb l'imitador Edu Mutante, que donarà veu a diferents personatges del mon esportiu i de la societat catalana. I cada dia tindrem un convidat molt especial.

Les narracions dels partits les faran els periodistes de RTVE Joan Carles Garcia i Albert Font, i els comentaris tècnics, dos exfutbolistes, Olga García i Lluís Carreras.      

Partits que emetrà La 2Cat

Primera Fase

  • Dijous 11 a les 21h / Mèxic - Sudàfrica
  • Divendres 12 a les 21h / Canadà - Bosnia
  • Diumenge 14 a les 0h / Brasil - Marroc
  • Diumenge 14 a les 19h / Alemanya - Curaçao
  • Dilluns 15 a les 18h / Espanya - Cabo Verde
  • Dimarts 16 a les 21h / França - Senegal
  • Dimecres 17 a les 22h / Anglaterra - Croàcia
  • Dijous 18 a les 21h / Suïssa - Bòsnia
  • Divendres 19 a les 21h / Estats Units - Austràlia
  • Dissabte 20 a les 19h / Holanda - Suècia
  • Diumenge 21 a les 18h / Espanya - Aràbia Saudí
  • Dilluns 22 a les 19h / Argentina - Austria
  • Dimarts 23 a les 22h / Anglaterra - Ghana
  • Dijous 25 a les 0h / Escòcia - Brasil
  • Dijous 25 a les 22h / Equador - Alemanya
  • Dissabte 27 a les 02h / Uruguai - Espanya
  • Diumenge 28 a les 01:30h / Colòmbia - Portugal

6 Partits de setzens de final

  • Entre el diumenge 28 de juny i el divendres 3 de juliol

4 Partits de vuitens de final

  • Entre el dissabte 4 de juliol i el dimarts 7 de juliol

3 Partits de quarts de final

  • Entre el dijous 9 de juliol i el dissabte 11 de juliol

Les 2 semifinals

  • El dimarts 14 a les 21h i el dimecres 15 de juliol a les 21h

El partit pel tercer i quart lloc

  • El dissabte 18 de juliol a les 22h

La gran final

  • El diumenge 19 de juliol a les 21h

