La 2Cat ofereix els millors partits del Mundial de futbol en català
La 2Cat emetrà, en català, els millors partits del Mundial de futbol que comença el dijous 11 de juny i que s'acaba el diumenge 19 de juliol. Un total de 34 partits, el millor de cada dia, i tots els de la selecció espanyola, també el partit d'inauguració, les dues semifinals i la gran final.
El Mundial de 2026 es disputa a tres països: Estats Units, Canadà i Mèxic. I és un Mundial de rècord, perquè hi jugaran 48 seleccions, més que mai.
Els partits d'Espanya de la primera fase i, després, cada dia a partir de vuitens de final, La 2Cat emetrà una programació especial que presentarà Gemma Nierga. Des d'un plató al Centre de Producció de RTVE Catalunya, abans, al descans i al final del partit, Gemma Nierga conduirà un programa amb el periodista de RTVE Marc Brau, amb el comunicador Sergi Mas, que ens aportarà la seva particular visió del Mundial, i amb l'imitador Edu Mutante, que donarà veu a diferents personatges del mon esportiu i de la societat catalana. I cada dia tindrem un convidat molt especial.
Les narracions dels partits les faran els periodistes de RTVE Joan Carles Garcia i Albert Font, i els comentaris tècnics, dos exfutbolistes, Olga García i Lluís Carreras.
Partits que emetrà La 2Cat
Primera Fase
- Dijous 11 a les 21h / Mèxic - Sudàfrica
- Divendres 12 a les 21h / Canadà - Bosnia
- Diumenge 14 a les 0h / Brasil - Marroc
- Diumenge 14 a les 19h / Alemanya - Curaçao
- Dilluns 15 a les 18h / Espanya - Cabo Verde
- Dimarts 16 a les 21h / França - Senegal
- Dimecres 17 a les 22h / Anglaterra - Croàcia
- Dijous 18 a les 21h / Suïssa - Bòsnia
- Divendres 19 a les 21h / Estats Units - Austràlia
- Dissabte 20 a les 19h / Holanda - Suècia
- Diumenge 21 a les 18h / Espanya - Aràbia Saudí
- Dilluns 22 a les 19h / Argentina - Austria
- Dimarts 23 a les 22h / Anglaterra - Ghana
- Dijous 25 a les 0h / Escòcia - Brasil
- Dijous 25 a les 22h / Equador - Alemanya
- Dissabte 27 a les 02h / Uruguai - Espanya
- Diumenge 28 a les 01:30h / Colòmbia - Portugal
6 Partits de setzens de final
- Entre el diumenge 28 de juny i el divendres 3 de juliol
4 Partits de vuitens de final
- Entre el dissabte 4 de juliol i el dimarts 7 de juliol
3 Partits de quarts de final
- Entre el dijous 9 de juliol i el dissabte 11 de juliol
Les 2 semifinals
- El dimarts 14 a les 21h i el dimecres 15 de juliol a les 21h
El partit pel tercer i quart lloc
- El dissabte 18 de juliol a les 22h
La gran final
- El diumenge 19 de juliol a les 21h