'Salvar los glaciares', las amenazas del deshielo en 'Documentos TV'

Desde los Alpes hasta Groenlandia, pasando por la Antártida y el Himalaya, ‘Documentos TV’ explora en ‘Salvar los glaciares’ la aceleración del deshielo y sus consecuencias. Glaciólogos e investigadores climáticos alertan de los derrumbes y desprendimientos, inundaciones provocadas por desbordamientos, subida del nivel del mar o desestabilización de las corrientes mientras trabajan para anticipar su impacto en millones de personas.

El reflejo de la crisis climática

“Ante el actual cambio climático hemos empezado a ver aparecer riesgos inimaginables hace solo unas décadas”, advierte el glaciólogo Fabrizio Troilo. Hace ahora un año, en Suiza, se derrumbó el glaciar Birch. Los glaciólogos pudieron prever el colapso y la población cercana de Blatten pudo ser evacuada.

En 2022, también en los Alpes, miles de toneladas de tierra y piedras se precipitaron del glaciar de la Marmolada arrasando todo lo que encontró a su paso. Los expertos avisan que los glaciares se han vuelto tan impredecibles como los volcanes. “Son uno de los mejores indicadores del cambio climático”, asegura el director del Servicio Mundial de Vigilancia de los Glaciares, Michael Zemp.

Imagen de un lago glaciar en Kirguistán

En los países del Himalaya, desde China hasta Pakistán, el derretimiento afecta a 15 millones de personas. En 2023, un lago del glaciar Lhonak, en el Himalaya indio, se desbordó repentinamente y devastó valles a lo largo de 400 km. Más de 100 personas murieron ahogadas y más de 25.000 edificios quedaron inundados. “Nos estamos calentando dos veces más rápido que la media mundial”, advierte, Izabella Koziell, subdirectora del Centro Internacional para el Desarrollo Integrado de las Montañas.

Pero entre las mayores preocupaciones está el deshielo de los casquetes polares. El nivel del mar ha subido 4mm al año durante la última década. Cada milímetro pone en riesgo de inundación a unas 300.000 personas en todo el mundo. Si solo se deshelara el centro de Groenlandia, el nivel del mar subiría siete metros. Aunque el glaciólogo de la Universidad de Northumbria, Andrew Shepherd, advierte que “la Antártida será la mayor responsable del aumento del nivel del mar”. La catástrofe humanitaria sería inimaginable porque 18 de las ciudades más pobladas del planeta, como Londres, Shangái, Bangkok o Hamburgo, se encuentran en la costa.

‘Salvar los glaciares’ revela los trabajos urgentes de algunos de los más prestigiosos glaciólogos e investigadores climáticos, una llamada a los poderes fácticos para que eviten los recortes presupuestarios y las políticas escépticas con el clima.