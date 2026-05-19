'Documentos TV' estrena 'Poner fin a la guerra, construir la paz'

‘Documentos TV’ ofrece ‘Poner fin a la guerra, construir la paz’, que plantea cómo terminar con la violencia y qué elementos son necesarios para lograr lo que parece imposible: hacer las paces. El mensaje que transmiten las experiencias de miembros relevantes en la negociación de algunos de los conflictos globales más difíciles es que la paz comienza con la voluntad política, requiere diálogo, el reconocimiento de la culpa y la disposición a la reconciliación.

“Se trata de dar y recibir, pero también de escuchar”

Sudáfrica, Colombia e Israel-Palestina tienen en común décadas de violencia, profundas divisiones y esfuerzos por lograr un entendimiento que parece utópico. “Nunca haces las paces con tus amigos, las haces con tus enemigos”, afirma Cyril Ramaphosa, actual presidente de Sudáfrica y destacado negociador de su partido, el ANC sudafricano, durante el apartheid.

Nelson Mandela y Frederik Willem de Klerk

Durante la década de los 80, Sudáfrica se encontraba totalmente dividida por este sistema político de segregación racial que se prolongó durante décadas. Los que se resistían eran apresados, torturados y asesinados. Mandela, después de 27 años de cárcel, fue liberado por el gobierno de De Klerk. Durante el liderazgo del último presidente blanco comenzaron las negociaciones políticas que desembocaron en las elecciones democráticas que llevaron a Mandela al poder. En el proceso de paz, Ramaphosa desempeñó un papel fundamental. Admite que “se trata de dar y recibir, pero también de escuchar”.

Colombia inició también un proceso de paz entre las FARC y el Estado colombiano, tras décadas de sangrienta guerra civil y opresión sistemática. Durante casi cuatro años, se llevaron a cabo intensas negociaciones que concluyeron, en 2016, con el acuerdo de paz por el que más de 13.000 personas depusieron las armas a cambio de que las FARC pudieran participar activamente en la política colombiana. “Para hacer la paz, en lugar de dar órdenes, tienes que persuadir y eso requiere más tiempo, paciencia y habilidad”, detalla Juan Manuel Santos, presidente de Colombia en ese momento. “Sentarse a conversar es muy importante y entender al otro”, subraya Pablo Catatumbo, entonces comandante y negociador de las FARC.

Con el acuerdo de paz de 2016, más de 13.000 personas depusieron las armas a cambio de que las FARC pudieran participar activamente en la política colombiana

El conflicto palestino-israelí lleva décadas de derramamiento de sangre. En este enfrentamiento armado no ha habido avances sustanciales desde la fallida cumbre de Camp David II, en 2000. “Yo tenía la esperanza de que esto fuera el comienzo de la solución política”, afirma Nasser Al Qudwa, enviado de la OLP ante la ONU entre 1991 y 2205. Sin embargo, la realidad ha sido otra. El conflicto continúa con mayor violencia. “Una tragedia palestina sin resolver no garantizará la seguridad de Israel”, advierte Shlomo Ben Ami, ministro de Asuntos Exteriores y negociador de Israel durante el proceso de paz de Camp David II. Como evidencia el documental, la paz es un proceso difícil, frágil y, no siempre, posible.