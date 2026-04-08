'Documentos TV' estrena 'Terrorismo de extrema derecha'

‘Documentos TV’ estrena esta semana ‘Terrorismo de extrema derecha’, una investigación sobre la amenaza subestimada del terrorismo de ultraderecha en Europa y Estados Unidos. Analiza de dónde procede esta intimidación, quién es su brazo armado y por qué está recrudeciéndose este tipo de violencia.

El terrorismo de extrema derecha en Occidente es un fenómeno que ha sido subestimado durante mucho tiempo por los estados y la opinión pública. Sin embargo, en la actualidad, Europa y Estados Unidos tienen un problema por la resurrección de las acciones violentas que están llevando a cabo algunas organizaciones de ultraderecha, ante el estupor y la incredulidad de la sociedad. “Es algo que está sucediendo ante nuestros ojos”, advierte el politólogo y profesor de la Universidad de Berkley Lawrence Rosenthal. Tiroteos masivos, atentados con bombas, asesinatos dirigidos contra minorías y contra representantes de las instituciones democráticas son el modus operandi con el que el terrorismo de extrema derecha se hace notar en la sociedad. Se trata de una amenaza real con escasos visos de desaparecer. Al contrario, “debemos tomarnos muy en serio, la amenaza de la extrema derecha”, señala María Öhman, de Redex, una entidad puente entre el servicio secreto sueco y la policía, creada para combatir el extremismo violento.

Estos grupos terroristas beben de las fuentes del relato ideológico de sus líderes extremistas y de sus discursos de odio. “En Suecia, se han traído a extranjeros de todos los rincones del planeta con el único objetivo de destruir nuestra sociedad”, dice Pär Oberg, uno de los líderes de extrema derecha de Suecia y uno de los fundadores del Movimiento de Resistencia Nórdica, la organización violenta, racista y antisemita declarada organización terrorista por Estados Unidos, en 2024. “Lo que mantiene cohesionados a estos grupos en todos los países es el gran reemplazo”, indica Rosenthal. Una vez que la teoría ha calado, pasan ciegamente a la acción. “En el imaginario de la extrema derecha el concepto es que la guerra racial ha comenzado”, explica el historiador Nicolas Lebourg. “Es lo que consiguió Hitler, poner a Europa de rodillas en apenas seis meses”, subraya Jean, uno de estos terroristas de extrema derecha de Francia.

'Documentos TV' muestra el terrorismo de extrema derecha en Occidente RTVE