'Documentos TV' estrena 'Paternidad, una metamorfosis descifrada' con motivo del Día del Padre
- Presenta estudios y nuevas perspectivas que cuestionan muchos prejuicios sobre el papel del hombre en el cuidado de sus hijos
- Jueves 19 de marzo, a la 01:05 horas en La 2 y en RTVE Play
‘Documentos TV’ estrena en el Día del Padre ‘Paternidad, una metamorfosis descifrada’, un documental que presenta los estudios y las nuevas perspectivas, antes impensables, que cuestionan muchos prejuicios sobre el papel del hombre en el cuidado de sus hijos.
En las dos últimas décadas, varios estudios realizados en Estados Unidos, Israel y Europa han revelado que convertirse en padre, además de ser un hecho emocionante, resulta una revolución fisiológica en el cuerpo del hombre. “Sabíamos mucho sobre el cerebro de la madre, pero poco sobre el del padre”, explica la neurobióloga Lauren O’Connell. Al igual que la madre, el padre experimenta importantes cambios neuronales y hormonales al estar en contacto con su hijo. Aunque en el reino animal ya se conocía que algunos machos tenían comportamientos de cuidado y apego a sus crías, en el ser humano este tema fue ignorado a tenor de la división social de los roles de géneros. Ahora, los avances científicos ofrecen nuevas perspectivas y cuestionan muchos prejuicios.
La ciencia demuestra resultados sorprendentes
En la Universidad estadounidense de Notre Dame, el antropólogo Lee Gettler ha puesto en marcha un estudio con 300 padres para estudiar la relación que existe entre las reacciones hormonales y su comportamiento con el bebé en los primeros meses de vida. Se estudiaron las variaciones en los niveles de testosterona, oxitocina y cortisol cuando el hombre entra en contacto con su bebé. Los resultados fueron sorprendentes. El cortisol, la hormona del estrés, se dispara hasta que el hijo nace y desciende cuando le tiene en brazos. Es el momento en el que la oxitocina, la denominada hormona del amor por estar relacionada con el vínculo afectivo, entra en acción. Los estudios revelaron que, al sostener en brazos al hijo, el nivel de esta hormona asciende hasta un 38%. Los grandes cambios que se produjeron en los niveles de la tercera hormona, la testosterona, fueron realmente increíbles. “Tras el nacimiento de mi hijo, mi nivel de testosterona era como el de una madre lactante, así de bajo”, confiesa Gettler, que también formó parte de este estudio.
La historia evolutiva ya había demostrado que los fundamentos biológicos son el origen de esa capacidad de cuidar a los más pequeños. Entre los primates y mamíferos, “los micos nocturnos machos son unos padres excelentes”, asegura el antropólogo y biólogo Eduardo Fernández-Duque. En Occidente, en los últimos 50 años, casi se ha cuadruplicado el tiempo que los padres pasan cuidando a sus hijos. Este documental deja claro que, si el contexto social lo permite, no existe ningún freno biológico para que los padres se impliquen en el cuidado de su descendencia.