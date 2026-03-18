'Documentos TV' estrena 'Paternidad, una metamorfosis descifrada' con motivo del Día del Padre

‘Documentos TV’ estrena en el Día del Padre ‘Paternidad, una metamorfosis descifrada’, un documental que presenta los estudios y las nuevas perspectivas, antes impensables, que cuestionan muchos prejuicios sobre el papel del hombre en el cuidado de sus hijos.

En las dos últimas décadas, varios estudios realizados en Estados Unidos, Israel y Europa han revelado que convertirse en padre, además de ser un hecho emocionante, resulta una revolución fisiológica en el cuerpo del hombre. “Sabíamos mucho sobre el cerebro de la madre, pero poco sobre el del padre”, explica la neurobióloga Lauren O’Connell. Al igual que la madre, el padre experimenta importantes cambios neuronales y hormonales al estar en contacto con su hijo. Aunque en el reino animal ya se conocía que algunos machos tenían comportamientos de cuidado y apego a sus crías, en el ser humano este tema fue ignorado a tenor de la división social de los roles de géneros. Ahora, los avances científicos ofrecen nuevas perspectivas y cuestionan muchos prejuicios.

Un fragmento del documental Tangerine Ouragan