'Documentos TV' estrena 'Refugiados climáticos: un desafío global'

‘Documentos TV’ estrena esta semana ‘Refugiados climáticos: un desafío global’, un documental que explora las consecuencias humanas provocadas por el cambio climático a través de diferentes iniciativas e historias individuales.

El cambio climático lo altera todo y afecta a todos, pero no a todos por igual. “Los fenómenos meteorológicos extremos provocan unos 60.000 desplazados al día”, advierte Andrew Harper del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). En la actualidad, hay más personas desplazadas forzosamente por ciclones, por la subida del nivel del mar o por las sequías que refugiadas por guerras y conflictos armados.

“Ya hemos perdido tres casas”, cuenta Lokkhi Mondol. El último ciclón que azotó la costa bangladesí inundó su casa y sus tierras. “Veo a mucha gente que viene de distritos afectados por desastres naturales”, relata un ciudadano de Daca, la capital de Bangladés, a la que llegan cada día más de 2000 refugiados climáticos. Hoy, la cifra alcanza los 30 millones de personas, pero, según el último informe del Banco Mundial, en 2050 podrían ascender a 220 millones.

Estas personas carecen de estatus legal específico. La comunidad internacional no oculta su temor ante la afluencia masiva de estos desplazados. Y el derecho internacional los ignora. Ni tan siquiera existe una definición clara de “refugiado climático” ni medidas de protección y compensación. “Cuando una persona o grupo social se mueve forzosamente por el cambio climático, se abre una serie de posibilidades de vulneraciones de derechos humanos”, señala Mauricio Madrigal, profesor de Derecho Ambiental de la Universidad de Los Andes de Bogotá.

Fragmento del documental RTVE