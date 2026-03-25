'Documentos TV' estrena 'Refugiados climáticos: un desafío global'
- Algunos territorios afectados por la crisis climática y la migración desarrollan proyectos que llenen el vacío legal que los desprotege
- Jueves 26 de marzo, a las 00:35 horas en La 2 y en RTVE Play
‘Documentos TV’ estrena esta semana ‘Refugiados climáticos: un desafío global’, un documental que explora las consecuencias humanas provocadas por el cambio climático a través de diferentes iniciativas e historias individuales.
El cambio climático lo altera todo y afecta a todos, pero no a todos por igual. “Los fenómenos meteorológicos extremos provocan unos 60.000 desplazados al día”, advierte Andrew Harper del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). En la actualidad, hay más personas desplazadas forzosamente por ciclones, por la subida del nivel del mar o por las sequías que refugiadas por guerras y conflictos armados.
“Ya hemos perdido tres casas”, cuenta Lokkhi Mondol. El último ciclón que azotó la costa bangladesí inundó su casa y sus tierras. “Veo a mucha gente que viene de distritos afectados por desastres naturales”, relata un ciudadano de Daca, la capital de Bangladés, a la que llegan cada día más de 2000 refugiados climáticos. Hoy, la cifra alcanza los 30 millones de personas, pero, según el último informe del Banco Mundial, en 2050 podrían ascender a 220 millones.
Estas personas carecen de estatus legal específico. La comunidad internacional no oculta su temor ante la afluencia masiva de estos desplazados. Y el derecho internacional los ignora. Ni tan siquiera existe una definición clara de “refugiado climático” ni medidas de protección y compensación. “Cuando una persona o grupo social se mueve forzosamente por el cambio climático, se abre una serie de posibilidades de vulneraciones de derechos humanos”, señala Mauricio Madrigal, profesor de Derecho Ambiental de la Universidad de Los Andes de Bogotá.
Una serie de iniciativas en marcha
Para intentar llenar este vacío legal, zonas afectadas por el cambio climático y la migración, como Colombia, Bangladés y las Islas Fiyi, han puesto en marcha iniciativas locales que responden a la emergencia que les afecta. “En esta aldea modelo viven 60 familias, la mayoría vino aquí debido a la erosión”, explica Champa Akhter, beneficiaria de este proyecto desarrollado en Bangladés. Aún con esto, los desplazados necesitarán tener derechos, además de refugio.
“Colombia se toma muy en serio los derechos humanos y la protección de las personas desplazadas”, insiste Harper. Ha establecido un sistema único de clínicas jurídicas en todo el país, cuya prioridad es la protección de los refugiados climáticos. De hecho, ya se ha promulgado alguna sentencia en la que se incorpora la figura del desplazado por factores ambientales.
En el Pacífico Sur, las más de 300 islas que componen el archipiélago de las Fiyi, se están viendo afectadas por la crisis climática. El aumento del nivel del mar y la intensificación de los ciclones están poniendo en jaque el turismo y la pesca. Las poblaciones, mayoritariamente indígenas, muy apegadas a sus costumbres y antepasados, exigen el derecho a quedarse. “La gente ve ese desplazamiento como una desconexión de la tierra y su identidad”, subraya el secretario de la Conferencia de Iglesias del Pacífico.