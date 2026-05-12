'Documentos TV' estrena 'Hannah Arendt frente a la tiranía'

‘Documentos TV’ estrena el documental ‘Hannah Arendt frente a la tiranía’, un retrato detallado de una de las pensadoras políticas más influyentes del siglo XX. Perseguida por los nazis y deportada en un campo de concentración, esta activista, refugiada y presa política dio forma a sus reflexiones sobre el auge del totalitarismo, la banalidad del mal, la crisis de la democracia, la violencia y la mentira de la política. Este año se cumple el 75º aniversario de ‘Los orígenes del totalitarismo’, la obra principal de Arendt.

Filosofía vigente ante la amenaza de los nuevos totalitarismos

“Nuestro futuro nunca ha sido tan impredecible. Nunca hemos dependido de fuerzas políticas en las que no se puede confiar que sigan las reglas del sentido común”. Con esta cita de ‘Los orígenes del totalitarismo’, tan en vigor actualmente, comienza el documental.

Arendt, filósofa de origen judío, se convirtió en una de las escritoras políticas más prolíficas de nuestro tiempo. Su obra ha marcado el pensamiento social y político de la segunda mitad del siglo XX. Fue testigo en primera persona de los estragos del antisemitismo, que fue uno de los agentes catalizadores del movimiento nazi y, a través de él, de la Segunda Guerra Mundial y del genocidio en los campos de la muerte.

En los primeros años cuarenta, Hannah y su pareja, Heinrich Blücher, se embarcaron hacia Estados Unidos, donde pasaron el resto de sus vidas. Allí, en 1951, en plena época del macartismo, publica ‘Los orígenes del totalitarismo’. Desde su perspectiva de los años 30 en Europa, sostiene que el antisemitismo y el nacionalismo están en la raíz de la aparición de los totalitarismos. Y lo hacen destruyendo las estructuras políticas tradicionales y normalizando la violencia y la discriminación. Es lo que había experimentado en los años del nazismo en Alemania. “El horror absoluto no había sido obra de un grupo de demonios, sino de gente corriente como usted o como yo”, subraya Leon Botstein, el que fuera alumno de Arendt.

Robert Berkowitz, experto en Arendt, recuerda la frase que ella usa en ’Los orígenes del totalitarismo’: “Comprender lo que está sucediendo”. “La comprensión es enfrentarse y resistirse a la realidad”, explica. “Aunque puede que no vuelva a suceder de la misma manera que en Alemania, es probable que el totalitarismo regrese”, sentencia.

La filósofa y pensadora política Hannah Arendt

Hannah Arendt, defensora a ultranza de la verdad, advirtió de los peligros de la violencia y la mentira en la política. “Si todo el mundo te miente siempre, la consecuencia no es que creas las mentiras, sino que nadie cree ya en nada”, reflexión con la que Arendt advierte sobre el peligro a la desinformación masiva y la pérdida de la confianza social. ‘Hannah Arendt frente a la tiranía’ narra la vida de esta valiente pensadora. Y lo hace, a través de un valioso material visual histórico y con las propias palabras de Arendt extraídas de sus publicaciones y de su correspondencia íntima con amigos, amantes y adversarios.