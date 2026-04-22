Cuando se cumplen 40 años de la catástrofe de Chernóbil, el mayor accidente nuclear de Europa, ‘Documentos TV’ estrena ‘Centrales nucleares en zonas de guerra’, un documental que explora el peligro que suponen estas instalaciones cuando se ven sometidas a los conflictos bélicos, como es el caso de la guerra de Ucrania.

El 26 de abril de 1986 se produjo el peor y más grave accidente nuclear de la historia. Fue en la central nuclear de Chernóbil, al lado de la ciudad de Pripyat, en Ucrania, en la antigua Unión Soviética. El reactor número 4 ardió durante once días seguidos y liberó una enorme cantidad de material radiactivo al aire que se extendió por gran parte de Europa. Las consecuencias fueron devastadoras, con un número aún desconocido de muertes y víctimas y un gran espacio contaminado, donde 40 años después sigue habiendo radiación. Es la llamada zona de exclusión.

El 24 de febrero de 2022, las tropas rusas penetraron hasta la central nuclear de Chernóbil. “Dos vehículos blindados avanzaron y apuntaron los cañones a los reactores”, recuerda el exingeniero de la nuclear, Valeriy Semionov. El reactor accidentado está cubierto por un sarcófago de metal que aún emite radiactividad y que, en tiempos de guerra, no ofrece protección suficiente frente a los bombardeos. Cuando llegó el ejército ruso, algo más de un centenar de personas se encargaban de que a la central no le faltara electricidad. “Sin electricidad, las bombas de refrigeración dejarían de funcionar, todo se sobrecalentaría y liberaría radiación”, explica Olexij Schelestyj, jefe de electricidad de Chernóbil.

Durante 44 días, estas personas trabajaron sin descanso para evitar otro desastre nuclear, bajo los constantes sabotajes de los invasores. En situaciones bélicas, el riesgo de accidente nuclear aumenta porque las personas trabajan bajo presión, falla la comunicación y seguridad, hay escasez de piezas de recambio, se producen problemas técnicos y cortes de electricidad.

Cartel en zona de exclusión de Chernóbil Sven Döffinger