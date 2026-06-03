El espacio de La 2 'De seda y hierro', premio ATADES por visibilizar a las personas con discapacidad

El programa de La 2 ‘De seda y hierro’ ha resultado galardonado en la categoría de medios de comunicación en los XVII Premios ATADES. La entidad social aragonesa dedicada a la asistencia e integración de personas con discapacidad intelectual, autismo y función intelectual límite, valora la capacidad para transformar la manera en que la sociedad mira la discapacidad, acercándola al día a día de las personas con sensibilidad, respeto y verdad del espacio que dirige Patricia Martínez Marcos de León.

El jurado concluye que ‘De seda y hierro’ “no solo muestra realidades a través de sus historias, sino que las hace comprensibles, cercanas y humanas, ayudando a romper estigmas y a generar empatía en miles de espectadores”.

Desde ATADES, añaden que cada episodio “pone rostro a la discapacidad, la salud mental o la dependencia, demostrando que detrás de cada historia hay una vida con retos, pero también con

talento, sueños y dignidad”. Y según la entidad social, el impacto del espacio de La 2 “va más allá de la pantalla” porque contribuye a “crear una sociedad más inclusiva, en la que comprender es el primer paso para incluir “.

Patricia López Marcos de León, directora de ‘De seda y hierro’, y una de las realizadoras del programa, Cristina López Sacristán, fueron las encargadas de recoger un galardón “muy importante para todo el equipo”, subrayó la directora, porque reconoce el “compromiso de servicio público al contar historias reales con respeto y profundidad”. En sus palabras de agradecimiento, quiso acordarse de todas aquellas personas que les conceden su tiempo: “Nada de esto sería posible sin la generosidad de quienes confían en nosotros y comparten sus historias. Ellas son el corazón del programa”. También apreció el papel de ATADES a la hora de “compartir una mirada tan necesaria” que impulsa a todo el equipo a seguir trabajando.

‘De seda y hierro’ emite cada sábado a las 11:55 en La 2 y RTVE Play un episodio de media hora de duración que reúne testimonios únicos e inspiradores, de personas con discapacidad y dependientes, narrados en primera persona y enmarcados en un lenguaje cercano al documental, que acercan a la audiencia de manera honesta y emotiva su realidad.