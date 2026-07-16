'Historia de Nuestro Cine' recuerda el comienzo de la Guerra Civil con 'Las bicicletas son para el verano'

En la víspera que se cumplan 90 años del inicio de la Guerra Civil española, ‘Historia de Nuestro Cine’ recupera ‘Las bicicletas son para el verano’ (Jaime Chávarri, 1984), para hablar de cómo el cine español hecho en democracia ha retratado este conflicto bélico. La presentación de la película correrá a cargo de la crítica cinematográfica y colaboradora del programa Elsa Fernández- Santos.

En el coloquio intervendrán el director de ‘Las bicicletas son para el verano’, Jaime Chávarri; la directora Paula Ortiz, cuyo próximo proyecto cinematográfico, ‘Brothers Land’, está vinculado a la Guerra Civil; y junto a ellos, el historiador cinematográfico, director artístico de Cineteca Madrid y colaborador del programa Luis E. Parés.

Coloquio sobre 'Las bicicletas son para el verano' ROBERTO MORENO MOYA ROBERTO MORENO MOYA