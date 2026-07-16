'Historia de Nuestro Cine' recuerda el comienzo de la Guerra Civil con 'Las bicicletas son para el verano'
- Un drama de Jaime Chávarri en vísperas del 90º anversario del inicio de la contienda
- #HNCguerracivil: viernes 17 de julio, a las 22:50 horas en La 2 y RTVE Play
En la víspera que se cumplan 90 años del inicio de la Guerra Civil española, ‘Historia de Nuestro Cine’ recupera ‘Las bicicletas son para el verano’ (Jaime Chávarri, 1984), para hablar de cómo el cine español hecho en democracia ha retratado este conflicto bélico. La presentación de la película correrá a cargo de la crítica cinematográfica y colaboradora del programa Elsa Fernández- Santos.
En el coloquio intervendrán el director de ‘Las bicicletas son para el verano’, Jaime Chávarri; la directora Paula Ortiz, cuyo próximo proyecto cinematográfico, ‘Brothers Land’, está vinculado a la Guerra Civil; y junto a ellos, el historiador cinematográfico, director artístico de Cineteca Madrid y colaborador del programa Luis E. Parés.
‘Las bicicletas son para el verano’
El 18 de julio de 1936 estalla la Guerra Civil. En Madrid, una familia formada por un matrimonio y dos hijos comparte los avatares de la guerra con la criada y los vecinos. El niño de la casa, aunque ha suspendido, quiere que su padre le compre una bicicleta, pero la guerra hará que la compra se aplace indefinidamente. Un drama dirigido por Jaima Chávarri y basado en una obra de Fernando Fernán Gómez, con Amparo Soler Leal, Agustín González, Victoria Abril, Alicia Hermida, Gabino Diego y Marisa Paredes.