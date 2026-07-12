RTVE arranca un ciclo de cine por los 90 años de la Guerra Civil Española

Con motivo del 90º aniversario del inicio de la Guerra Civil Española, RTVE pone en marcha un ciclo especial de cine, series y documentales dedicado a uno de los episodios que más marcó la historia de nuestro país. A lo largo de las próximas semanas, RTVE Play reunirá una selección de títulos que abordan el conflicto desde perspectivas muy diferentes: la ficción, el documental y los testimonios de quienes lo vivieron.

El ciclo ofrece una oportunidad para acercarse a este periodo histórico a través del cine, con obras que exploran las consecuencias de la guerra, las historias personales que surgieron durante aquellos años y la huella que el conflicto dejó en varias generaciones. Una programación pensada para recordar y reflexionar desde el audiovisual.

Ay, Carmela Cine de siempre Historia de nuestro cine - ¡Ay, Carmela! Un grupo de cómicos ameniza como puede a los soldados republicanos durante la Guerra Civil, pero están cansados ya de pasar penalidades en el frente. rtve play Comedia con el sello de Carlos Saura que consiguió 13 cabezones en los premios Goya de 1991, entre ellos el de Mejor película y el de Mejor dirección. Paulino (Andrés Pajares) y Carmela (Carmen Maura) son un matrimonio de trovadores que idean espectáculos en el bando republicano durante la Guerra Civil Española. Junto a su asistente mudo Gustavete (Gabino Diego), son arrestados por el frente nacional, así que no les queda más remedio que salvarse haciendo lo que mejor saben.

El maestro que prometió el mar Somos cine Cine - El maestro que prometió el mar Ariadna (Laia Costa) descubre que su abuelo busca desde hace tiempo los restos de su padre, desaparecido en la Guerra Civil. rtve play Drama basado en hechos reales y en la novela de Francesc Escribano. Patricia Font dirige a Laia Costa y a Enric Auquer en una historia en la que la enseñanza es el centro de todo. Ariadna descubre que su abuelo busca los restos de su padre, desaparecido en la Guerra Civil. La joven viaja hasta una fosa en Burgos, hasta el lugar donde podría estar enterrado. Allí conoce la historia de Antoni Benaiges, un joven maestro de Tarragona que les prometió a sus alumnos llevarlos a su tierra a ver el mar.

Dragon rapide Cine de siempre Historia de nuestro cine - Dragón Rapide España, julio de 1936. Por primera vez una película muestra la vida íntima de Franco, quien gobernaría España durante cuarenta años. rtve play Drama histórico dirigido y coescrito por Jaime Camino. La película, de 1986, consiguió un año más tarde dos premios Goya a Mejor dirección artística y Mejor maquillaje y peluquería. En julio de 1936, Francisco Franco, destinado en Canarias, se trasladó en secreto a Marruecos para ponerse al frente de las tropas. El Dragon Rapide, un avión británico, fue clave para que el general gallego encabezara la sublevación militar previa a la Guerra Civil Española.

La conspiración Somos cine Somos Cine - La conspiración rtve play Thriller político que recrea la historia en torno a la figura del general Emilio Mola, a quien da vida Manuel Morón. Sus actividades fueron decisivas para el desarrollo del golpe militar de julio de 1936. Fue en Pamplona, tras ser apartado por el Gobierno de la Segunda República, donde ideó y puso en marcha la conspiración para acabar con el ejecutivo.

Caleta Palace. Revolución y tragedia en la ciudad del paraíso Documaster Documaster - Caleta palace. Revolución y tragedia en la ciudad El asedio de Málaga atrajo la atención mundial: tras fracasar el golpe de estado, la llamada “ciudad del paraíso” se había convertido en “Málaga la roja” rtve play Falso documental dirigido por José Antonio Hergueta y que consiguió una nominación en los Goya. El Hotel Caleta Palace, punto de encuentro durante la guerra en Málaga, es el escenario central de la trama. El asedio de la ciudad atrajo la mirada de periodistas y escritores en el año 1937. A partir de los diarios, memorias y fotografías de varios profesionales, se narra la caída de la primera capital republicana.