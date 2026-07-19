El tiempo este domingo 19 de julio: temperaturas significativamente elevadas y tormentas con granizo

Probables tormentas y chubascos fuertes con granizo en el interior sureste peninsular. Temperaturas significativamente elevadas, por encima de 35 grados en amplias zonas de la Península y en Baleares, e incluso de 40 en puntos de Andalucía y del sudeste.

Se mantendrá la estabilidad en la mayor parte del país con cielos poco nubosos con algunos intervalos de nubes medias y altas, y en Canarias de nubes bajas en el norte de las islas. Únicamente en el norte de Galicia y área cantábrica predominarán los cielos nubosos o cubiertos con probables precipitaciones débiles y dispersas y algunos bancos de nieblas. Por la tarde se formará nubosidad de evolución con posibles chubascos y tormentas ocasionales en otras zonas del interior noroeste, así como del tercio oriental peninsular, que en regiones del interior de Murcia, sur de Comunidad Valenciana, sudeste de Castilla-La Mancha y norte de Cataluña, donde podrían ser localmente fuertes, con rachas muy fuertes e ir con granizo.

Calima en la mitad sureste de la Península, Baleares, débil en Canarias, que podría provocar alguna lluvia de barro en el sudeste.

Las temperaturas máximas, sin grandes cambios, salvo aumentos ligeros en los tercios norte y este peninsulares. Se prevé superar los 35 grados en Baleares y amplias zonas de la Península, exceptuando el cuadrante noroeste y el Cantábrico, siendo probable rebasar los 40 en interiores de Andalucía y del sureste peninsular, y localmente en Mallorca y depresiones del nordeste. Las mínimas, sin grandes cambios, predominando los aumentos en la mitad norte de la Península. Se darán noches tropicales en amplias zonas de la mitad sureste peninsular y en Baleares, sin bajar de 25 grados en puntos del Mediterráneo y Guadalquivir.

Soplará alisio en Canarias con intervalos fuertes y rachas muy fuertes en zonas expuestas. Poniente moderado en el golfo de Cádiz y Estrecho, del nordeste en los litorales de Galicia y de tramontana en Ampurdán, amainando. Viento flojo en el resto, aunque arreciando por la tarde, con predominio de la componente oeste salvo en la fachada oriental peninsular, donde lo hará la componente este, y en el noroeste y centro norte, donde lo hará la norte. Flojo variable en Baleares.

AEMET avisa de una nueva ola de calor Podría comenzar hoy domingo y extenderse al menos hasta el miércoles y jueves de la semana que viene con temperaturas que podrían alcanzar los 45ºC. ““