'Documentos TV' estrena 'Anja, la fotógrafa de guerra'
- Un retrato profesional y personal de la fotoperiodista alemana Anja Niedringhaus, víctima de un atentado en Afganistán en 2014
- Jueves 2 de octubre, a las 00:30 horas en La 2 y en RTVE Play
‘Documentos TV’ estrena esta semana ‘Anja, la fotógrafa de guerra’, un documental sobre la prestigiosa fotoperiodista alemana de guerra Anja Niedringhaus, fallecida en un atentado en Afganistán en 2014, cuando se encontraba en la cima de su carrera. Un retrato de su gran labor profesional, sin dejar de lado su faceta más personal, justo cuando se cumplen 24 años de la intervención de Estados Unidos en Afganistán, el 7 de octubre de 2001
El 4 de abril de 2014, Anja Niedringhaus y la reportera canadiense Kathy Gannon fueron víctimas de un atentado en Afganistán, a pesar de viajar bajo la protección de soldados y policías afganos. Cubrían las elecciones presidenciales para la agencia de prensa estadounidense Associated Press. Anja llevaba casi 30 años con una cámara al hombro retratando la realidad, no solo la bélica. Fue lo que eligió desde muy joven cuando, contando con alguna experiencia en la prensa local, en 1990 pasó a trabajar para la Agencia Europea de Fotografía de Prensa. “Creo que fue la primera mujer en la Agencia”, recuerda su madre, Heide Ute Niedringhaus.
En una entrevista en el año 2000, la propia Anja confesaba que “al principio fue muy difícil” y recordaba que, cuando saltó el conflicto en los Balcanes, enseguida sintió que debía ir allí a hacer ese tipo de periodismo. Le llevó dos meses convencer al director y “fui con un compañero búlgaro que no me aceptaba”. Rompió barreras en una profesión eminentemente masculina y lo hizo desde una visión diferente a sus compañeros hombres.
Sus fotografías, el mejor legado
“Era una fotógrafa muy humana y eso se reflejaba en su trabajo”, asegura Santiago Lyon, exdirector de Fotografía de AP. Ella siempre dijo que, para poder fotografiar a las personas, había que amarlas. Y así lo hacía, retratando el ángulo humano de las gentes asoladas por las guerras.
En 2002, fichó por la Associated Press. Sus fotografías pronto ocuparon las portadas de todo el mundo. El fotógrafo del New York Times Michael Kamber recuerda que “era una profesional, alguien con quien querías trabajar”.
Lo mismo se empotraba con los marines en la batalla de Faluya, como hacía el trabajo más difícil en los Juegos Olímpicos. “Era una fotógrafa deportiva absolutamente brillante”, recuerda Rob Taggart, director de AP para Europa y Oriente Medio. “Era la mejor. Esa faceta de Anja se olvida a menudo”, insiste. Anja siempre denunció la masculinización de la prensa en ese ámbito. “Hay menos mujeres en el deporte que en las zonas de guerra”. De su convivencia en Irak con los soldados estadounidenses salió la fotografía por la que, en 2005, obtuvo el premio Pulitzer junto a otros nueve compañeros más.