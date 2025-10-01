'Documentos TV' estrena 'Anja, la fotógrafa de guerra'

‘Documentos TV’ estrena esta semana ‘Anja, la fotógrafa de guerra’, un documental sobre la prestigiosa fotoperiodista alemana de guerra Anja Niedringhaus, fallecida en un atentado en Afganistán en 2014, cuando se encontraba en la cima de su carrera. Un retrato de su gran labor profesional, sin dejar de lado su faceta más personal, justo cuando se cumplen 24 años de la intervención de Estados Unidos en Afganistán, el 7 de octubre de 2001

El 4 de abril de 2014, Anja Niedringhaus y la reportera canadiense Kathy Gannon fueron víctimas de un atentado en Afganistán, a pesar de viajar bajo la protección de soldados y policías afganos. Cubrían las elecciones presidenciales para la agencia de prensa estadounidense Associated Press. Anja llevaba casi 30 años con una cámara al hombro retratando la realidad, no solo la bélica. Fue lo que eligió desde muy joven cuando, contando con alguna experiencia en la prensa local, en 1990 pasó a trabajar para la Agencia Europea de Fotografía de Prensa. “Creo que fue la primera mujer en la Agencia”, recuerda su madre, Heide Ute Niedringhaus.

En una entrevista en el año 2000, la propia Anja confesaba que “al principio fue muy difícil” y recordaba que, cuando saltó el conflicto en los Balcanes, enseguida sintió que debía ir allí a hacer ese tipo de periodismo. Le llevó dos meses convencer al director y “fui con un compañero búlgaro que no me aceptaba”. Rompió barreras en una profesión eminentemente masculina y lo hizo desde una visión diferente a sus compañeros hombres.

Anja Niedringhaus, durante uno de sus viajes RTVE