'Documentos TV' rememora el fin de la II Guerra Mundial con el documental 'Inquebrantable'

Con motivo del aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial en Europa, ‘Documentos TV’, dirigido por Pilar Requena, estrena ‘Inquebrantable’, un documental que narra cómo una familia de católicos alemanes salvó a siete niños judíos escondiéndolos en su granja durante dos años, y su posterior reencuentro 40 años después tras ser separados en distintas familias de acogida.

La cineasta Beth Lane retrocede a los años 20 y 30 del siglo pasado, en Alemania. A través de las cartas de su tío Alfons y de las voces de su madre y sus tías documenta la extraordinaria historia de los Weber, antes de que se pierda para siempre. Es la historia de su familia materna, la de su abuelo cristiano convertido al judaísmo para casarse con su abuela y la de sus siete hijos que crecieron rodeados por el ascenso y llegada del nazismo a Alemania.

Fotografía de Paula y Arthur Schmidt

“Ya estábamos en la lista para ser enviados a Auschwitz” Poco después de que Hitler asumiera el poder, las leyes de Núremberg de 1935 retiraron la ciudadanía a los judíos alemanes. Cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial, la persecución de los judíos por los nazis adquirió un carácter violento y criminal. En 1941, empezaron las deportaciones desde Berlín, donde vivían los Weber con sus siete hijos. Alfons, uno de estos niños y autor de las cartas que inspiraron a la directora de ‘Inquebrantable’, recuerda ver a otros judíos escondidos en su casa. “Mi recuerdo de ella es cuando la detuvieron”, relata Bela, la más pequeña de todos. Después, arrestaron al padre y a los siete niños. Gertrude, una de ellos, cuenta que “ya estábamos en la lista para ser enviados a Auschwitz”, al campo de concentración donde la madre murió asesinada. La historia de los Weber dio un giro inesperado al entrar en escena Arthur Schmidt, un alemán cristiano que conocía al padre de los siete niños. “Nos metieron en la caja del camión de Schmidt porque él había oído que iban a venir a por nosotros”, afirma Ruth, una de esos niños. Arthur llevó a los chicos a su granja donde los escondió y cuidó junto a su esposa Paula, durante dos años. Tan solo ellos y el alcalde del pueblo, Rudi Fehrmann, conocían el secreto. “¿Por qué Rudi Fehrmann y Arthur y Paula Schmidt decidieron protegernos arriesgando sus vidas?”, se pregunta aún hoy día Bela, la madre de la directora de ‘Inquebrantable’.