'Documentos TV' celebra su 40º aniversario con nueva sintonía, cabecera, imagen y un programa especial

El multipremiado programa de TVE ‘Documentos TV’ inicia una nueva década en antena con el estreno del documental ‘40 años contando el mundo’. Además, con motivo del aniversario, el espacio dirigido por la periodista Pilar Requena renueva su cabecera, línea gráfica y sintonía, sin perder su esencia ni el espíritu que siempre le ha caracterizado.

‘40 años contando el mundo’

El 29 de abril de 1986, ‘Documentos TV’ comenzaba su andadura de la mano de Miguel Veyrat. Lo hacía con el primero de los 1.200 documentales emitidos hasta hoy día: ‘Juan Carlos I, rey de todos los españoles’, una coproducción de la británica BBC y TVE.

El especial de este aniversario ha sido elaborado por el equipo del programa, a partir de fragmentos de más de 80 documentales emitidos y declaraciones de expertos, con guiños a la historia de ‘Documentos TV’. Por ejemplo, el mismo día de su nacimiento, el mundo supo del accidente de Chernóbil. “Los últimos 40 años son extraordinarios en momentos, algunos muy negros, pero también momentos muy esperanzadores. La caída del muro de Berlín, el fin de la Unión Soviética y un momento de fortalecimiento del multilateralismo”, asegura la exsecretaria general adjunta de la ONU, Cristina Gallach, en ‘40 años contando el mundo’.

Durante estas cuatro décadas, ‘Documentos TV’ ha cumplido siempre con su filosofía: “Traer a la audiencia española los mejores documentales del mundo”, afirma Manuel Sánchez Pereira, director del programa de 2008 a 2021. En él no han faltado ni faltan los análisis en profundidad de los grandes acontecimientos políticos. “Un momento duro para toda la humanidad fue el 11 de septiembre en Nueva York”, apunta Araceli Mangas, catedrática de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales. “No solamente por los 3.000 muertos, sino porque inició una guerra contra el terrorismo en la que Occidente no tuvo en cuenta siempre las normas”, prosigue Mangas. “Supuso un punto de inflexión en el orden internacional”, añade Pilar Requena. Sus consecuencias, como el nacimiento de Dáesh, las primaveras árabes, la invasión de Irak o la continuación del eterno conflicto palestino-israelí llegan hasta hoy. “Los palestinos tienen derecho a un Estado, pero esta solución está más alejada porque el proyecto de Netanyahu es destrozar toda posibilidad de paz”, denuncia el catedrático de Ciencia Política y ensayista, Sami Naïr.

El medioambiente y el cambio climático han ido ocupando un espacio mayor en el programa. “La crisis climática, la crisis hídrica, todos los problemas de biodiversidad, de contaminación…”, advierte el científico del CSIC, Fernando Valladares. “Estamos acelerando y multiplicando todos los factores que amenazan nuestra salud y bienestar”, sentencia.

Sobre las nuevas tecnologías, Nuria Oliver, directora de la Fundación Ellis y experta en Inteligencia Artificial, asegura que “en los últimos 40 años hemos vivido grandísimos avances”. La aparición de internet y los teléfonos móviles y ahora la inteligencia artificial y sus consecuencias han estado y están presentes en el emblemático programa. “La llegada sobre todo de las técnicas de inteligencia artificial generativa y especialmente Chat GPT, han sido el gran democratizador de la inteligencia artificial”, puntualiza Oliver en ‘40 años contando el mundo’.

‘Documentos TV’ siempre se ha hecho eco y ha denunciado las violaciones de los derechos humanos, de las mujeres y de otros colectivos que sufren discriminación o escándalos financieros o económicos. Y no se ha olvidado de la gente anónima que dan verdaderas lecciones de vida.

Son ya cuatro décadas ofreciendo las claves para entender mejor el mundo e historias que merecen ser contadas. ‘40 años contando el mundo’ es una producción de TVE con guion de Pilar Requena y Milagros de Diego, realización de Marta Balabasquer, imagen y sonido de Irene Martín y Pablo Echeíta, montaje de Blanca Zabala, sonorización de Senén Feito, ambientación musical de Manuel Lagullón y Javier de la Morena, producción de Rodrigo O’Cleiry, postproducción de Juan A. Villatoro y diseño gráfico de Pablo Piñeiro.