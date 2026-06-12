'Atención Obras' recibe a Pasión Vega, que presenta sus proyectos 'Pasión Almodóvar' y 'Alma y Fuego'

Cayetana Guillén Cuervo entrevista esta semana a Pasión Vega. La cantante presenta dos de sus proyectos más recientes: ‘Pasión Almodóvar’, un disco inspirado en las canciones y emociones que recorren la filmografía de Pedro Almodóvar, y ‘Alma y Fuego’, un trabajo realizado junto al director de orquesta Gustavo Dudamel en torno a ‘El amor brujo’, de Manuel de Falla.

Pasión Vega y Cayetana Guillen Cuervo

La artista también repasará otras iniciativas que mantienen vivo su vínculo con la poesía y la tradición cultural española, como su participación junto al IES Fernando de los Ríos de Fuente Vaqueros, localidad natal de Federico García Lorca, para dar nueva vida al ‘Romance Pascual de los Pelegrinitos’.