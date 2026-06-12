'Atención Obras' recibe a Pasión Vega, que presenta sus proyectos 'Pasión Almodóvar' y 'Alma y Fuego'
- La artista visita el programa para hablar de sus últimos trabajos, inspirados en el universo de Pedro Almodóvar y en la obra de Manuel de Falla
- Sábado 13 de junio, a las 18:25 horas en La 2 y RTVE Play
Cayetana Guillén Cuervo entrevista esta semana a Pasión Vega. La cantante presenta dos de sus proyectos más recientes: ‘Pasión Almodóvar’, un disco inspirado en las canciones y emociones que recorren la filmografía de Pedro Almodóvar, y ‘Alma y Fuego’, un trabajo realizado junto al director de orquesta Gustavo Dudamel en torno a ‘El amor brujo’, de Manuel de Falla.
La artista también repasará otras iniciativas que mantienen vivo su vínculo con la poesía y la tradición cultural española, como su participación junto al IES Fernando de los Ríos de Fuente Vaqueros, localidad natal de Federico García Lorca, para dar nueva vida al ‘Romance Pascual de los Pelegrinitos’.
Teatro, arte y música en el programa
Junto a Pasión Vega, ‘Atención Obras’ descubrirá la obra de teatro ‘El hijo de la cómica’, un montaje protagonizado por José Sacristán que recorre los primeros años de vida de Fernando Fernán Gómez, una de las figuras imprescindibles de la cultura española.
El programa también visitará la exposición ‘Entrelazamientos’, de la artista japonesa Yuko Mohri, una creadora reconocida internacionalmente por sus instalaciones, que exploran las relaciones entre los objetos, el espacio y los fenómenos cotidianos. Además, la agenda cultural de la semana recomendará nuevas propuestas de música, teatro y exposiciones en distintos puntos de España.
El programa se cerrará con una actuación en directo de la invitada. Pasión Vega interpretará ‘Luz de luna’, un clásico de la música mexicana popularizado por Chavela Vargas.