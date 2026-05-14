RTVE ofrece la gala de entrega de los Premios Talía de teatro
- Lunes 18 de mayo: a las 22:00 horas en directo en RTVE Play, y a las 00:00 horas en La 2
- Programas sobre artes escénicas como ‘El ojo crítico’ o ‘La sala’ estarán muy pendientes de esta cita
La 2 y RTVE Play ofrecerán este lunes la gala de entrega de los Premios Talía, de los que RTVE es patrocinador y que se otorgarán a los mejores espectáculos teatrales del año. La Academia de las Artes Escénicas organiza estos galardones que alcanzan su cuarta edición y en los que la actriz María Galiana será reconocida con el Premio de Honor. La ceremonia tendrá lugar en los Teatros del Canal, en Madrid.
Aparte de la emisión de la gala, en directo en RTVE Play (22:00 horas) y en diferido en La 2 (00:00 horas), RTVE se vuelca con la cita en sus informativos y programas culturales. Entre ellos, ‘El Ojo Crítico’ de RNE o ‘La Sala’, que este fin de semana se adelanta con entrevistas a nominados como Esperanza Elipe y Ángel Ruiz y a Magüi Mira, presidenta de la Academia, y que el próximo fin de semana incluirá testimonios de los ganadores.
Nominados a los premios 2026
Entre los nominados destacan ‘Esencia’, ‘Memorias de Adriano’ y ‘Vendrán los alienígenas’ a mejor espectáculo de teatro de texto; a teatro musical, ‘Cenicienta’, ‘Los Miserables’ y ‘Wicked’; en Danza, ‘Calentamiento’, ‘CÈL·LULA #5: La Quijá’ y La mort i la primavera’, de La Veronal; en Circo, ‘Circlassica: Noel’, ‘Conhort’ y ‘Empaque’. Y como espectáculo de lírica ‘El vizonde’, ‘El dúo de la africana’ y ‘Yerma’.
Entre los intérpretes nominados, Gema Matarranz por ‘Dysphoria’; Irene Escolar por ‘Personas, lugares y cosas’; y Nathalie Poza por ‘Un tranvía llamado deseo’; Ángel Ruiz por ‘El rey de la farándula’; Lluís Homar por ‘Memorias de Adriano’; y Pablo Derqui por ‘Un tranvía llamado deseo’. Y de reparto, Esperanza Elipe por’ Mihura: el último comediógrafo’; Mamen García por ‘Caperucita en Manhattan’; Natalia Hernández por ‘El Entusiasmo’; Joaquín Climent por ‘Esencia’; Luis Bermejo por ‘Los yugoslavos’ y Raúl Prieto por ‘El entusiasmo’.
Como directores optan a premio, Lucía Carballal, Rocío Molina y Pablo Messiez, y Juan Carlos Rubio; y como autores, Ignacio García May, Maria Velasco y Pablo Remón. También los intérpretes de musical, Cristina Picos, Julia Möller, Teresa Ferrer, Adrián Salcedo, Hugo Ruiz y Javier Ibarz.
En la dirección de musical, Enric Garcia (‘Los Miserables’), Joan Miquel Pérez (‘Wicked’) y Julio Award (‘Cabaret’). En lírica, los intérpretes Irene palazón, Ruth Iniesta, Sabina Puértolas; César San Martín, Gerardo Bullón y Xabier Anduaga. Y a mejor intérprete de danza optan Isabel Vázquez, Maribel Gallardo y Rocío Molina; y Daniel Abreu, Israel Galván y Jesús Carmona.