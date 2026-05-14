RTVE ofrece la gala de entrega de los Premios Talía de teatro

La 2 y RTVE Play ofrecerán este lunes la gala de entrega de los Premios Talía, de los que RTVE es patrocinador y que se otorgarán a los mejores espectáculos teatrales del año. La Academia de las Artes Escénicas organiza estos galardones que alcanzan su cuarta edición y en los que la actriz María Galiana será reconocida con el Premio de Honor. La ceremonia tendrá lugar en los Teatros del Canal, en Madrid.

Aparte de la emisión de la gala, en directo en RTVE Play (22:00 horas) y en diferido en La 2 (00:00 horas), RTVE se vuelca con la cita en sus informativos y programas culturales. Entre ellos, ‘El Ojo Crítico’ de RNE o ‘La Sala’, que este fin de semana se adelanta con entrevistas a nominados como Esperanza Elipe y Ángel Ruiz y a Magüi Mira, presidenta de la Academia, y que el próximo fin de semana incluirá testimonios de los ganadores.