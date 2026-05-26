'Documentos TV' estrena 'La ciencia de la esperanza'

‘Documentos TV’ estrena esta semana el documental ‘La ciencia de la esperanza’, que explora cómo el ser humano se aferra a este sentimiento en momentos de adversidad. Cuenta con protagonistas que han salido fortalecidos de los golpes del destino, como la etóloga Jane Goodall, el atleta paralímpico Wojtek Czyz, el marinero de carreras extremas Boris Herrmann o el budista tibetano Yongey Mingyur Rinpoche.

¿Qué somos sin esperanza?

“Es la receta básica de la existencia humana”, afirma la neurocientífica Maren Urner. “La esperanza es fundamental porque va de la mano de la convicción de que podemos sobrevivir y de que las cosas pueden mejorar”, explica. Partiendo de esta premisa y apoyada en la ciencia, la esperanza se refleja en las diferentes historias personales de quienes se han negado a rendirse y que recoge este documental.

Entre esos protagonistas destaca la científica y conservacionista Jane Goodall, fallecida el año pasado. Fue la primera científica en viajar sola a Tanzania, en 1960, donde estudió el comportamiento de los chimpancés a los que dedicó su vida. Cuando vio cómo esta especie y otros animales estaban en peligro “algo “sucedió dentro de mí”. Se hizo activista. Goodall manifestaba que “la esperanza no es solo un deseo ilusorio, significa que hay que actuar”.

El atleta paralímpico Wojtek Czyz compitiendo en los JJOO de Atenas 2004

En 2001, Wojtek Czyz, un joven futbolista alemán con toda una carrera por delante, sufrió un trágico accidente jugando un partido. “Cuando me desperté y me faltaba una pierna pensé que la vida ya no tenía sentido”, recuerda. Pero, solo seis meses después, más allá del pesimismo cotidiano, se convirtió en atleta y, en 2004, con su prótesis de titanio logró tres oros en los Juegos Paralímpicos de Atenas. Wojtek supo poner el foco en el crecimiento personal que le ofrecía su traumática experiencia. “Para mí, la esperanza es sinónimo de creer en el cambio, la decisión de cambiar algo y de luchar por ello”, asegura, mientras motiva con su historia a los niños de la calle de Papúa Nueva Guinea.

“La razón para tener esperanza es porque en el fondo hay muchas cualidades buenas dentro de ti”, afirma el monje budista Yongey Mingyub, considerado por la ciencia como el hombre más feliz del mundo, a tenor de lo que sugiere la imagen escaneada de su cerebro.

El oftalmólogo nepalí Suman Thapa trata a una paciente

La ciencia actual demuestra cómo la esperanza potencia la resiliencia y alimenta la transformación personal. “Deberíamos intentar causar un impacto positivo en la vida de los demás porque en el fondo también lo estaremos recibiendo nosotros”, es lo que asegura el oftalmólogo nepalí, Suman Thapa. Desde hace 26 años, junto a otros compañeros, montó un pequeño hospital que da cobertura médica y cirugía gratuita a la población que ha sufrido varios terremotos en Nepal.