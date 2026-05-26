La 2 estrena 'La gran aventura de la lengua española', con Iñaki Gabilondo

RTVE refuerza su apuesta por la divulgación cultural con el estreno de ‘La gran aventura de la lengua española’, un formato conducido por Iñaki Gabilondo que hará un recorrido semanal por la historia del español a lo largo de diez siglos.

Dirigido por Pepe Azpiroz, está producido por RTVE en colaboración con Tarabilla 97 y cuenta con la participación de la Real Academia Española.

Voces expertas y conocidas Cada uno de los capítulos contará con personas expertas en la materia y especialistas como Luis García Montero, Álex Grijelmo, Soledad Puértolas, Luis Alberto de Cuenca, Inés Fernández-Ordóñez, Félix de Azúa, Lola Pons, Antonio Muñoz Molina o Rosa Navarro Durán, entre otros. Santiago Muñoz Machado, director de la Real Academia Española, es el principal asesor histórico del formato. La narración de los hechos históricos contará con voces conocidas por el gran público. La actriz Juana Acosta será la encargada de poner la voz en off y las lecturas estarán a cargo de personalidades como José Sacristán, Blanca Portillo, Carlos Hipólito, Julia Gutiérrez Caba, Fernando Sansegundo o Adriana Ozores.