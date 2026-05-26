La 2 estrena 'La gran aventura de la lengua española', con Iñaki Gabilondo
- Una apuesta por la literatura y el lenguaje que recorre la historia del español, la segunda lengua más hablada del mundo
- A partir del 31 de mayo, los domingos a las 20:30 horas en La 2 y RTVE Play
RTVE refuerza su apuesta por la divulgación cultural con el estreno de ‘La gran aventura de la lengua española’, un formato conducido por Iñaki Gabilondo que hará un recorrido semanal por la historia del español a lo largo de diez siglos.
Dirigido por Pepe Azpiroz, está producido por RTVE en colaboración con Tarabilla 97 y cuenta con la participación de la Real Academia Española.
Voces expertas y conocidas
Cada uno de los capítulos contará con personas expertas en la materia y especialistas como Luis García Montero, Álex Grijelmo, Soledad Puértolas, Luis Alberto de Cuenca, Inés Fernández-Ordóñez, Félix de Azúa, Lola Pons, Antonio Muñoz Molina o Rosa Navarro Durán, entre otros. Santiago Muñoz Machado, director de la Real Academia Española, es el principal asesor histórico del formato.
La narración de los hechos históricos contará con voces conocidas por el gran público. La actriz Juana Acosta será la encargada de poner la voz en off y las lecturas estarán a cargo de personalidades como José Sacristán, Blanca Portillo, Carlos Hipólito, Julia Gutiérrez Caba, Fernando Sansegundo o Adriana Ozores.
El español: diez siglos de historia
El programa mostrará cómo el idioma ha evolucionado y se ha convertido en la segunda lengua del mundo por hablantes nativos, así como la evolución de la literatura y de los autores a este y al otro lado del Atlántico, algo que influye directamente en el posicionamiento y visibilidad de España en el panorama internacional.
Iñaki Gabilondo recorrerá, a través de los ocho capítulos, momentos clave del español. Hablará de su nacimiento como dialecto derivado del latín en una pequeña comarca del norte de la Península Ibérica y su expansión gracias a operaciones bélicas como la Reconquista; del Siglo de Oro, en el que surgen autores y obras clave de nuestra literatura como ‘La Celestina’, ‘Lazarillo de Tormes’ o la obra en castellano por excelencia, ‘El ingenioso hidalgo Don Quijote de La Mancha’, de Miguel de Cervantes. Se hablará también de la llegada de Cristóbal Colón al continente americano y la necesidad de comunicarse con los nativos para, entre otras cosas, enseñar la religión cristiana, así como la mutua influencia entre las lenguas de los nativos y el español.
Uno de los capítulos está dedicado a la fundación de la Academia, que surge de una iniciativa privada en el siglo XVIII en casa del marqués de Villena con la misión de elaborar un diccionario, un paso clave hacia la preservación de la lengua. Asimismo, se verá cómo las guerras y desintegración del imperio colonial español del siglo XIX marcaron las obras de los autores de la época, que dieron lugar a las Generaciones del 98 y la del 27, así como las consecuencias de la Guerra Civil y la censura, y se mostrará el llamado “boom” de las novelas hispanoamericanas con autores como Julio Cortázar, Gabriel García Márquez o Mario Vargas Llosa en el denominado “retorno de las carabelas”.
Finalmente, se hablará de los nuevos retos a los que se enfrenta el lengua española: el spanglish, el lenguaje juvenil, la música actual o la inteligencia artificial, factores que afectan directamente no solo a nuestra forma de hablar, sino también a la literatura contemporánea. Un recorrido por la historia de una lengua que hablan más de 600 millones de personas en el mundo.