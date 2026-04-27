'Órbita Laika' estrena su undécima temporada en La 2 con más humor, más entretenimiento y nuevas sorpresas científicas
- Presentado por Eduardo Sáenz de Cabezón y con la incorporación de Ricardo Moure como copresentador
- El programa tendrá nuevos colaboradores y público en plató
- Estreno: jueves 30 de abril, después de ‘Cifras y Letras’ en La 2 y RTVE Play
‘Órbita Laika’, el programa de divulgación científica producido por RTVE en colaboración con K 2000, regresa a La 2 con su undécima temporada el 30 de abril. Una nueva entrega que refuerza su apuesta por el rigor científico sin renunciar al entretenimiento.
En esta edición, el matemático Eduardo Sáenz de Cabezón estará acompañado por el biólogo Ricardo Moure, que se incorpora como copresentador tras varias temporadas como uno de sus colaboradores más populares. Juntos volverán a demostrar que comprender el mundo que nos rodea puede ser tan instructivo como divertido.
Más espectáculo y nuevas incorporaciones
La temporada 11 de ‘Órbita Laika’ llega cargada de novedades. El programa suma nuevos colaboradores especializados en distintos ámbitos: José Luis Crespo (Física), divulgador de referencia en internet conocido como QuantumFracture; Mar Gómez (Meteorología); y Candela Antón, antropóloga y divulgadora que protagonizará los vídeos de exteriores.
Además, habrá público en plató, que participará activamente en algunos experimentos, y un nuevo decorado secundario para acoger las demostraciones científicas más espectaculares.
El equipo de colaboradores se completa con Helena González (Genética), Eli Prats (Química), Laura Morán (Psicología), Xurxo Mariño (Neurociencia), Marián García (Farmacia y Nutrición), Nahúm Méndez (Geología) y Nerea Luis (Tecnología).
Doce viajes científicos para entender el mundo
A lo largo de sus doce entregas, la nueva temporada abordará temas tan variados como las tradiciones y la tecnología en Japón, la moda, el espionaje, la adolescencia, las ciudades, los años 90, los juguetes, el impacto del plástico o incluso la ciencia detrás de los gatos y los grandes enigmas. Cada entrega propone un viaje divulgativo en el que la física, la química, la biología, la tecnología o la psicología se combinan con humor y experimentación.
La ciencia del aeropuerto, en el primer programa
Para el estreno de la temporada habrá que preparar las tarjetas de embarque, comprobar que no llevamos líquidos y cruzar el control de pasajeros. ‘Órbita Laika’ nos llevará al aeropuerto, un lugar donde la ciencia toma el mando y hace posible que todo funcione sin que apenas lo notemos.
Desde que atravesamos el control de seguridad hasta que despegamos, entramos en un sistema donde física, química, psicología, biología y meteorología se combinan para que todo funcione. Veremos cómo se detectan objetos ocultos, cómo se identifican sustancias o cómo se anticipan las condiciones atmosféricas.
Sobre ‘Órbita Laika’
Consolidado como uno de los grandes referentes de la divulgación científica en televisión, ‘Órbita Laika’ continúa evolucionando tras más de una década en antena, manteniendo su espíritu divulgativo y su vocación de acercar la ciencia a todos los públicos.
Creado por José Antonio Pérez Ledo, conforma uno de los formatos más reconocidos de divulgación científica y entretenimiento de la televisión española. A lo largo de su trayectoria, el programa ha sido distinguido con numerosos galardones, como los Premios de la Industria en España, el Globo de Plata del Festival Internacional World Media de Hamburgo, el Premio del Público #LabMeCrazy del Science Film Festival, dos Premios Zapping y el Premio SIGRE al Mejor Programa de Televisión, entre otros.