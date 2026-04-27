'Órbita Laika' estrena su undécima temporada en La 2 con más humor, más entretenimiento y nuevas sorpresas científicas

‘Órbita Laika’, el programa de divulgación científica producido por RTVE en colaboración con K 2000, regresa a La 2 con su undécima temporada el 30 de abril. Una nueva entrega que refuerza su apuesta por el rigor científico sin renunciar al entretenimiento.

En esta edición, el matemático Eduardo Sáenz de Cabezón estará acompañado por el biólogo Ricardo Moure, que se incorpora como copresentador tras varias temporadas como uno de sus colaboradores más populares. Juntos volverán a demostrar que comprender el mundo que nos rodea puede ser tan instructivo como divertido.

Más espectáculo y nuevas incorporaciones La temporada 11 de ‘Órbita Laika’ llega cargada de novedades. El programa suma nuevos colaboradores especializados en distintos ámbitos: José Luis Crespo (Física), divulgador de referencia en internet conocido como QuantumFracture; Mar Gómez (Meteorología); y Candela Antón, antropóloga y divulgadora que protagonizará los vídeos de exteriores. Además, habrá público en plató, que participará activamente en algunos experimentos, y un nuevo decorado secundario para acoger las demostraciones científicas más espectaculares. El equipo de colaboradores se completa con Helena González (Genética), Eli Prats (Química), Laura Morán (Psicología), Xurxo Mariño (Neurociencia), Marián García (Farmacia y Nutrición), Nahúm Méndez (Geología) y Nerea Luis (Tecnología).

Doce viajes científicos para entender el mundo A lo largo de sus doce entregas, la nueva temporada abordará temas tan variados como las tradiciones y la tecnología en Japón, la moda, el espionaje, la adolescencia, las ciudades, los años 90, los juguetes, el impacto del plástico o incluso la ciencia detrás de los gatos y los grandes enigmas. Cada entrega propone un viaje divulgativo en el que la física, la química, la biología, la tecnología o la psicología se combinan con humor y experimentación. La ciencia del aeropuerto, primer programa de la undécima temporada de 'Órbita Laika'

La ciencia del aeropuerto, en el primer programa Para el estreno de la temporada habrá que preparar las tarjetas de embarque, comprobar que no llevamos líquidos y cruzar el control de pasajeros. ‘Órbita Laika’ nos llevará al aeropuerto, un lugar donde la ciencia toma el mando y hace posible que todo funcione sin que apenas lo notemos. Desde que atravesamos el control de seguridad hasta que despegamos, entramos en un sistema donde física, química, psicología, biología y meteorología se combinan para que todo funcione. Veremos cómo se detectan objetos ocultos, cómo se identifican sustancias o cómo se anticipan las condiciones atmosféricas.