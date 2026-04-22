Robo-Reto 2026, la Liga Extremeña de Robótica

Más de 500 alumnos de 17 centros escolares han ocupado el Palacio del Vino y la Aceituna de Almendralejo para realizar una jornada de convivencia en torno a la robótica educativa como eje principal. La temática principal de esta edición se centra en la Educación Profesional, que pretende desarrollar competencias para la empleabilidad en todas las etapas educativas, desde la Educación Infantil hasta la Universidad.

El evento forma parte de las actividades formativas dirigidas al desarrollo del Plan INNOVATED, una estrategia que persigue la implantación de procesos de innovación en los centros educativos a través del uso de las tecnologías de la educación, la incorporación de metodologías activas a los procesos de aprendizaje… EL objetivo es que los alumnos adquieran las competencias del siglo XXI.

Categorías

El Robo-Reto cuenta con seis categorías adaptadas a cualquier etapa, nivel y edad de los alumnos: desde los más pequeños de tres años, a los mayores de hasta 18 años.

El Peque-Reto acoge a niños de entre 3 y 7 años. Esta categoría busca introducir a los estudiantes en el mundo de la robótica de manera lúdica y educativa.

“Hemos tenido actividades de robótica y actividades desconectadas como esta en la que tienen que buscar la casa con menos número de baldosas, al final es fomentar el pensamiento computacional”. Explica Verónica Sánchez, maestra de alumnos de cinco años que han asistido a la jornada.

“Hacer los caminos más cortos”, es lo que hace Martín, de cinco años. “Jugar a los robots, jugar a las montañas, jugar a las piezas” son las actividades que ha realizado Martín, de siete años.

Los más mayores han realizado proyectos más elaborados como el Bot-Reto, que está orientado a estudiantes con conocimientos intermedios en robótica. Tampoco han faltado ejercicios de Inteligencia Artificial, de programación o el Invent-Reto, que promueve la invención y prototipado, alentando a los estudiantes a desarrollar soluciones originales a problemas reales mediante la creación de dispositivos o sistemas funcionales. También han llevado a cabo actividades enfocadas en el diseño y la impresión 3D, una categoría que desafía a los participantes a crear modelos tridimensionales.

“Trabajan en grupos con unos retos que nosotros les planteamos. Ellos intentan replicar los diseños y nosotros los evaluamos y vemos que el diseño sea bueno, que se pueda imprimir… Trabajamos enfocándonos en la Formación Profesional, en concreto, lo hemos orientado hacia el Plan INFOEX. Lo que estamos trabajando es replicando materiales que utilizan los bomberos.” Cuenta Alfonso Mancebo, Asesor de tecnología y uno de los coordinadores de esta cita de Robo-Reto.

Alumnos como Enrique, de 15 años, han diseñado medallas para los trabajadores del INFOEX. Sobre si es complicado el diseño en 3D, el estudiante apunta: “Bueno… Hasta que te adaptas a trabajar todas las formas y a utilizar todos los gráficos… Pero sí, está divertido”.

Sin embargo, aunque a todos les llama la atención la tecnología, no todos optan por dedicarse a ello: “No me importaría, pero tengo también otros planes” dice María, de once años. “Más o menos… No, porque tengo otras aficiones, pero si me contrataran para eso, sí”. Explica Daniela, de once años.