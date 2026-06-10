José Antonio Camacho y el Mundial de Fútbol, en 'Plano General'

El ex seleccionador nacional de fútbol y exfutbolista del Real Madrid José Antonio Camacho es el invitado de esta semana en 'Plano General' con motivo del Mundial de Fútbol 2026 que comienza este jueves y se puede ver en RTVE. En una entrevista realizada en el Santiago Bernabéu, Camacho sitúa a España entre las selecciones favoritas y recuerda a los jugadores que están allí como integrantes de la selección y no como miembros de sus respectivos equipos.

José Antonio Camacho considera que "para disfrutar hay que sufrir y trabajar", y pide a los políticos que "lleguen a acuerdos por el bien del ciudadano" al tiempo que "sacaría tarjeta roja a los que no quieran comprender que tenemos que entendernos entre todos los españoles". Camacho reconoce que casi le recuerdan más por aquel "Iniesta de mi vida" de la Copa del Mundo de 2010 que por su dilatada carrera deportiva.

Jenaro Castro y José Antonio Camacho

José Antonio Camacho confiesa que le hubiera gustado ser más amigo de su padre y de sus hermanos mayores ya fallecidos y dice que su mayor virtud es la sinceridad y su mayor defecto el pronto que tiene.

Camacho se somete a todas las secciones del programa: La Semblanza (dedicada al aspecto biográfico y profesional de los invitados en la que participa el periodista deportivo de RTVE, Paco Grande), Sala de prensa (en la que los personajes hablan de asuntos de actualidad), En un rincón del alma (relativa al aspecto humano de los entrevistados), Primer plano (en la que el personaje se somete a un test de actualidad, reflejos e ingenio) y El muro (en la que el personaje entrevistado deja una frase firmada de su puño y letra como filosofía de su propia personalidad).