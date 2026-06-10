'Cifras y Letras' cierra su mejor temporada en audiencia poniendo en juego más de 250.000 euros

‘Cifras y Letras’ concluye este miércoles su tercera temporada por todo lo alto. El concurso de entretenimiento cultural de retos lingüísticos y matemáticos de La 2 acumula una media del 5,8% de share y 711.000 espectadores, mejora en siete décimas los resultados de la temporada anterior y multiplica sus datos en plataformas digitales. Lo hace además rozando otro hito histórico: poniendo en juego un bote que ya supera los 250.000 euros.

Presentado por Aitor Albizua junto a los expertos David Calle y Elena Herráiz, ‘Cifras y Letras’ consigue su mejor resultado hasta la fecha. Desde que inició sus emisiones, el programa ha crecido progresivamente en número de espectadores (711.000 vs. 436.000), en cuota (5,8% vs. 3,4%) y ha repartido casi un millón de euros en premios (980.000) y otros 46.000 más en especiales benéficos en Navidad.

El programa con mayor fidelidad en access prime time La nueva versión del concurso se ha convertido en una cita ineludible para la comunidad de “cifraletreros” y se ha consolidado en uno de los espacios con mayor fidelidad de La 2 (60%), superando ampliamente a otras ofertas de access prime time. ‘Cifras y Letras’ destaca en jóvenes de 13 a 24 años (3,7%), de 25 a 44 años (4,1%), 45 a 64 años (5,1%) y mayores de 65 (7,3%), superando la media de la cadena, lo que demuestra la atracción que ejerce el formato en públicos más jóvenes y familiares. En comunidades autónomas, incrementa su presencia en Castilla y León (11,2%), Aragón (9,1%), Euskadi (7,4%), Madrid (6,9%), Navarra (6,8%), Castilla-La Mancha (6,5%) y Comunitat Valenciana (6,4%). En soportes digitales y redes sociales, ‘Cifras y Letras’ ha cerrado esta tercera temporada con 59,2 millones de visualizaciones, un 69% más que en su segunda temporada. También ha triplicado el número de interacciones (2,04 millones vs. 801.895), un 154,8% más. Por redes sociales, TikTok ha sido la plataforma con un mayor incremento respecto a su segunda temporada quintuplicando su presencia: 321% más de visualizaciones (3,53 millones vs. 837.824) y 1.211% más de interacciones (252.328 vs. 19.241), seguido de YouTube, que multiplica su impacto en 2,5 veces. En Instagram el programa también ha experimentado una sobresaliente mejoría tanto en visualizaciones (98% más: 43,02 millones vs. 1,64 millones) como en interacciones (1,64M vs. 666.307)*.

Más de 250.000 euros de bote Durante esta temporada, el concursante madrileño Diego Aguado logró el 25 de septiembre los 70.000 euros del bote que se ponía en juego. Desde entonces, el bote ha ido subiendo hasta más de 250.000 euros, una cifra que, de momento, sólo ha sido superada por el mallorquín José Antonio Montalbán (252.500). Por el concurso han pasado en esta tercera etapa participantes muy queridos por el público que han dejado una huella imborrable como Ángel Díaz (16 programas), David Pérez (15 programas), Laura Jiménez (10), Fátima Díaz (9) o Plácido Sánchez (8).