La noche de 'Aprender jugando' en La 1, con 'Cifras y Letras' y 'TRIVIAL PURSUIT'

RTVE apuesta una vez más por la divulgación y el entretenimiento cultural y familiar. El viernes 13 de febrero, La 1 ofrecerá en prime time el especial ‘Aprender jugando’, con el estreno de ‘TRIVIAL PURSUIT’ y con ‘Cifras y Letras’, que celebra su 35º aniversario.

Presentado por Aitor Albizua, con los expertos David Calle y Elena Herraiz, ‘Cifras y Letras’, producido por RTVE en colaboración con Atomis Media, es lo más visto cada día en La 2. Cerró el mes de enero con una media de 712.000 espectadores y un 5,5% de cuota y con 1.214.000 contactos, su segundo mejor dato histórico mensual en espectadores únicos.

El concurso acaba de cumplir dos años en La 2, un periodo en el que ha logrado el mejor dato de la cadena en esa franja desde 2004 y ha demostrado que el entretenimiento cultural es también una opción de éxito en la televisión actual. Se trata, además, de una cita diaria para que participen desde casa todos los miembros de la familia, fomentado la divulgación lingüística y las matemáticas de forma dinámica y divertida.

La noche especial de ‘Aprender jugando’ es la ocasión ideal para celebrar estos hitos con el salto de ‘Cifras y Letras’ al prime time de La 1.