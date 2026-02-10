La noche de 'Aprender jugando' en La 1, con 'Cifras y Letras' y 'TRIVIAL PURSUIT'
- Viernes 13 de febrero, a las 21:45 horas en La 1 y RTVE Play
RTVE apuesta una vez más por la divulgación y el entretenimiento cultural y familiar. El viernes 13 de febrero, La 1 ofrecerá en prime time el especial ‘Aprender jugando’, con el estreno de ‘TRIVIAL PURSUIT’ y con ‘Cifras y Letras’, que celebra su 35º aniversario.
Presentado por Aitor Albizua, con los expertos David Calle y Elena Herraiz, ‘Cifras y Letras’, producido por RTVE en colaboración con Atomis Media, es lo más visto cada día en La 2. Cerró el mes de enero con una media de 712.000 espectadores y un 5,5% de cuota y con 1.214.000 contactos, su segundo mejor dato histórico mensual en espectadores únicos.
El concurso acaba de cumplir dos años en La 2, un periodo en el que ha logrado el mejor dato de la cadena en esa franja desde 2004 y ha demostrado que el entretenimiento cultural es también una opción de éxito en la televisión actual. Se trata, además, de una cita diaria para que participen desde casa todos los miembros de la familia, fomentado la divulgación lingüística y las matemáticas de forma dinámica y divertida.
La noche especial de ‘Aprender jugando’ es la ocasión ideal para celebrar estos hitos con el salto de ‘Cifras y Letras’ al prime time de La 1.
‘TRIVIAL PURSUIT’, un formato de éxito
‘Aprender jugando’ servirá también para calentar el estreno de ‘TRIVIAL PURSUIT’, presentado por Egoitz Txurruka, “Txurru”. En el nuevo concurso de RTVE, producido en colaboración con Satisfaction Iberia, la audiencia también podrá jugar desde casa, poniéndose a prueba en cada pregunta y compartiendo la experiencia en familia.
La mecánica se desarrolla sobre un gigantesco tablero de juego, donde los concursantes compiten respondiendo a preguntas de las distintas categorías para ganar quesitos y llegar al centro antes que sus rivales. Cada episodio es una batalla de ingenio, rapidez y estrategia, en la que el conocimiento es la mejor arma para avanzar casilla a casilla.
‘TRIVIAL PURSUIT’ reforzará la oferta de concursos de RTVE. Una apuesta avalada por la audiencia, con grandes éxitos como ‘The Floor’, ‘Cifras y Letras’ y ‘Saber y ganar’.
Es un formato original de Hasbro y Talpa Studios, emitido en la cadena estadounidense The CW, con sólidos datos de audiencia y que mantiene la esencia del clásico juego de mesa.