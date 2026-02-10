'The Floor': 75 jugadores comenzarán la noche… ¿Cuántos quedarán al final?

‘The Floor’, el quiz show presentado por Chenoa, afronta su tercera entrega de la temporada con duelos espectaculares e innovadores y nuevas eliminaciones. Aunque 75 jugadores comenzarán la noche de pie en el tablero, tan solo 62 lograrán quedar en pie al final… ¿Quiénes serán los eliminados?

Crece la lucha por el duelo final de la noche

En el tercer programa de la segunda temporada, 75 jugadores permanecen en pie, luchando por conseguir más casillas y aguantar hasta el final para conquistar todo el territorio y ganar los 100.000 euros del premio. Aún quedan muchas categorías por jugar como Operación Triunfo, Los Beatles, Esoterismo, Los noventa y Voces de España, entre otras.

Volverán a tener protagonismo algunos concursantes que ya jugaron anteriormente; pero también aparecerán en escena otros jugadores muy carismáticos. De nuevo los enfrentamientos son vertiginosos y los duelistas demostrarán que es tan importante el conocimiento como mantener los nervios a raya.

El duelo final de la noche es trepidante, muy visual y divertido, y enfrenta a dos grandes concursantes que luchan para conseguir el premio de 5.000 euros de la noche.