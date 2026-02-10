'The Floor': 75 jugadores comenzarán la noche… ¿Cuántos quedarán al final?
- Crece la lucha en el duelo final, con 5.000 euros en juego, y trece jugadores más serán eliminados
- Miércoles 11 de febrero, después del Athletic de Bilbao-Real Sociedad de Copa del Rey en La 1 y RTVE Play
‘The Floor’, el quiz show presentado por Chenoa, afronta su tercera entrega de la temporada con duelos espectaculares e innovadores y nuevas eliminaciones. Aunque 75 jugadores comenzarán la noche de pie en el tablero, tan solo 62 lograrán quedar en pie al final… ¿Quiénes serán los eliminados?
Crece la lucha por el duelo final de la noche
En el tercer programa de la segunda temporada, 75 jugadores permanecen en pie, luchando por conseguir más casillas y aguantar hasta el final para conquistar todo el territorio y ganar los 100.000 euros del premio. Aún quedan muchas categorías por jugar como Operación Triunfo, Los Beatles, Esoterismo, Los noventa y Voces de España, entre otras.
Volverán a tener protagonismo algunos concursantes que ya jugaron anteriormente; pero también aparecerán en escena otros jugadores muy carismáticos. De nuevo los enfrentamientos son vertiginosos y los duelistas demostrarán que es tan importante el conocimiento como mantener los nervios a raya.
El duelo final de la noche es trepidante, muy visual y divertido, y enfrenta a dos grandes concursantes que luchan para conseguir el premio de 5.000 euros de la noche.
‘The Floor’, un éxito internacional
‘The Floor’ es el formato unscripted más adaptado del mundo en 2025, con 30 versiones internacionales. Además, ha sido nominado a los Premios Iris en tres categorías (Programa de Entretenimiento, Realización y Producción de Entretenimiento), lo que subraya la solidez del formato y el trabajo creativo y técnico desarrollado en su primera temporada en RTVE.
‘The Floor’ es un formato original de Países Bajos creado y distribuido por Talpa Studios y coproducido por RTVE y Satisfaction Iberia.