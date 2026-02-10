Gamarra habla de "límites claros" para llegar a acuerdos con Vox y advierte: "Debe respetar a los votantes del PP"

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha asegurado que los ciudadanos han dado un mandato al PP para gobernar en Aragón y entenderse con otras fuerzas políticas. Vox es la fuerza política con la que se plantea la posibilidad de dar estabilidad al Gobierno en esta comunidad autónoma y que haya una investidura, ha dicho Gamarra, y "debe hacerlo con responsabilidad y no llevando a la frustración o al bloqueo a la gran mayoría de los aragoneses", ha advertido la dirigente del PP.

Esas negociaciones con Vox, ha dicho Gamarra, entrevistada en Las Mañanas de RNE que "debe plantearse todo con responsabilidad y con unos límites que se marcan y los límites claros que se marca el PP para llegar a acuerdos es el marco constitucional y de le legalidad vigente a partir de ahí habrá que sentarse plantear propuestas y llegar a acuerdos".

"Igual que nosotros respetamos a los votantes de Vox, Vox tiene que respetar a los votantes del PP, somos un partido con un proyecto unos principios y habrá que buscar los puntos de encuentro", ha dicho Gamarra, con el objetivo de sacar adelante la investidura de Jorge Azcón, ha dicho al ser preguntada por las demandas de la formación de Santiago Abascal de cambios en las políticas de los populares.

Esto es "democracia en estado puro" Gamarra ha celebrado los resultados obtenidos en Aragón este domingo y ha reiterado que los resultados de las urnas demuestran que los ciudadanos quieren un cambio porque el presidente Pedro Sánchez es "incapaz de dar respuesta a los problemas de los españoles". Esto es "democracia en estado puro", ha dicho Gamarra, que ha criticado que "algunos se echen las manos a la cabeza" por el resultado obtenido tras el adelanto electoral y ha asegurado que el sanchismo es "inocular que aunque no seas capaz de gobernar permaneces en el poder". Preguntada por la pérdida de dos escaños para el PP en estas elecciones ha admitido que "es una realidad", pero que otra realidad es que "hay un ganador de estas elecciones", ya ante las críticas al PP por haber adelantado unas elecciones para no depender de Vox, ha dicho en tono de ironía: "Ahora vamos a ver si es que el que gana va a acabar siendo el perdedor de estas elecciones". Lo normal en democracia, la responsabilidad y las reglas del juego dicen que gobernando en minoría si se produce una situación de bloqueo porque quien iba a apoyarte decida no hacerlo es "dar la palabra a los ciudadanos". Por el contrario, ha dicho que "lo anormal es la situación que vivimos en España sin presupuestos sin capacidad de aprobar leyes y sin tan siquiera acuerdo en el Gobierno".