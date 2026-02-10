La 1 estrena 'Top Chef: Dulces y Famosos' el 15 de febrero

RTVE estrena ‘Top Chef: Dulces y Famosos’, el nuevo talent culinario presentado por Paula Vázquez, en el que 16 celebrities competirán para convertirse en el mejor pastelero o pastelera. Los concursantes deberán mostrar sus habilidades para alcanzar el título de primer pastelero Top Chef de España y un premio de 100.000 euros que destinará a la ONG de su elección.

El casting está formado por las colaboradoras de televisión Belén Esteban y Benita Castejón; los intérpretes Luis Merlo, Eva Isanta, Mariano Peña, Nicolás Coronado y Alejandro Vergara; la experta en belleza y estudiante de psicología Ivana Rodríguez; la periodista y escritora Marina Castaño;la deportista paralímpica Desirée Vila; el creador de contenido Tote Fernández; los cantantes Roi Méndez y Natalia Rodríguez; la artista drag Samantha Ballentines; la presentadora y humorista Ana Morgade, y la empresaria y diseñadora Alejandra Osborne.

Producido por RTVE en colaboración con BOXFISH, los 16 participantes competirán entre sí en exigentes retos de repostería, pasteles y postres creativos: desde perfeccionar los dulces clásicos hasta inventar creaciones atrevidas, con habilidad, creatividad y temple en la cocina. Sus creaciones serán evaluadas por un panel de jueces expertos, que valorarán cada plato por su sabor, técnica y presentación.

Creatividad y capacidad de adaptación en el primer episodio En la primera entrega, los concursantes deberán afrontar su primera prueba individual para demostrar su nivel con la repostería y para enfrentarse a la puntuación que el jurado les otorgue. También tendrán que superar su primer reto en equipo, con postres con los que mostrarán su técnica, creatividad y capacidad de adaptación. El jurado, formado por Paco Roncero, Eva Arguiñano y Osvaldo Gross, evaluará cada creación para elegir al Pastelero Top de la semana. Samantha Ballentines

Jueces e invitados con renombre Paula Vázquez presenta el programa en un plató espectacular dividido entre las cocinas, donde los participantes elaborarán los postres, y un salón donde establecerán estrategias y seguirán el cocinado de otros compañeros. Junto a ella, estarán los tres jueces, que además de evaluar a los concursantes, también cocinarán: Paco Roncero, galardonado con dos estrellas Michelin y reconocido por su innovación en la cocina española; Eva Arguiñano, repostera muy conocida en televisión por su cercanía y empatía; y el célebre pastelero argentino Osvaldo Gross. Jurado de 'Top Chef: Dulces y Famosos' Por las cocinas de ‘Top Chef: Dulces y Famosos’ pasarán otros prestigiosos profesionales para retar a los concursantes con postres sorprendentes, como Joseba Arguiñano, Fátima Gismero, Saray Ruiz, Raúl Bernal, Javier Estévez, Miquel Guarro o Tian Lu. También visitarán el plató otros rostros conocidos, como Chenoa junto con los perros en adopción de ‘Dog House’, la escritora Isabel Pérez, la cantante Toñi Salazar o la influencer gastronómica Boukie. Además, una pareja de novios pondrá en manos de los 16 concursantes la elaboración de la tarta de su boda.

Cuatro pruebas determinantes para elegir al ganador En cada programa habrá cuatro pruebas donde deberán preparar postres clásicos, repostería regional o creaciones sorprendentes, como las realizadas con casquería. Un concursante será coronado como Pastelero Top de la semana, lo que le otorga un comodín que le dará el control del juego en el siguiente programa. En cada entrega un participante será eliminado. Todas las pruebas tendrán un componente de sorpresa y novedad que mantendrá a los concursantes y a la audiencia en tensión: en ‘Todos contra todos’, los concursantes competirán individualmente. El mejor obtendrá un privilegio y el peor, un castigo en ese mismo capítulo. En ‘Batalla de equipos’, donde jugarán por parejas o tríos, algunos se salvarán hasta el próximo programa y verán a sus compañeros disputar su permanencia desde el salón. Los que no superen esta prueba pasarán a la ‘Prueba de Salvación’, que les permitirá seguir en el siguiente programa o ir a la definitiva ‘Prueba de Fuego’, un último reto en el que los concursantes se juegan su continuidad o su expulsión. Habrá otros desafíos especialmente divertidos, como ‘La caja negra’, una prueba especial del formato internacional que aparecerá por sorpresa cuando los concursantes menos se lo esperen: las celebrities se introducirán en una enorme caja sin luz en la que se esconde el postre de un afamado chef y que deberán replicar sin verlo. Solo contarán con su olfato, su tacto y su gusto.